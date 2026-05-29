Простой творожный десерт с клубникой без выпечки

Продолжаем делиться летними рецептами с сезонными овощами, фруктами и ягодами. На этот раз — клубника. В этом году на рынках ее особенно много, а цены приятно радуют. Не дожидаясь уральского сезона, мы приготовили простые десерты с клубникой — легкие, полезные и очень вкусные.

Ингредиенты:

Клубничный мусс (3 порции):



• творог 9% — 200 г;

• мягкий творог — 70 г;

• быстрорастворимый желатин — 5 г;

• вода — 25 мл;

• сахарная пудра — 30 г;

• клубника — 100 г.



Творожное суфле (3–4 порции):



• творог 9% — 200 г;

• мягкий творог — 70 г;

• быстрорастворимый желатин — 5 г;

• вода — 25 мл;

• сахарная пудра — 40 г;

• ванилин;

• клубника — 70 г.



1. Замочите желатин: на 10 г желатина понадобится 50 мл воды. Оставьте набухать.

2. Для клубничного мусса взбейте блендером творог, мягкий творог, клубнику и сахарную пудру до однородной массы.

3. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения. Добавьте половину желатина в творожно-клубничную массу, перемешайте и слегка остудите. Затем взбейте миксером — так десерт получится более воздушным.

4. Разлейте мусс по формам и уберите в холодильник на 2–3 часа.

5. Творожное суфле готовится аналогично. Взбейте два вида творога, сахарную пудру и ванилин. Добавьте желатин и еще раз взбейте миксером. Затем вмешайте мелко нарезанную клубнику.

6. Разложите массу по силиконовым формам и отправьте в холодильник до полного застывания.

Через несколько часов нежное сливочное суфле будет готово. Особенно эффектно десерт выглядит в разрезе благодаря кусочкам клубники.

Для менее калорийного варианта можно использовать обезжиренный творог и сахарозаменитель. А можно сделать мусс по принципу этого вкуснейшего десерта, просто добавив клубничное пюре.



Приятного аппетита!