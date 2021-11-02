Раскрываем секреты приготовления сахарных сот - это те самые популярные конфеты-печенье дальгона из нашумевшего корейского сериала "Игра в кальмара"!

В одной из серий герои вырезали фигурки из печенья при помощи иглы. Необходимо было отломить лишнюю карамель вокруг фигурки и не повредить ее. Фигурки простой формы освобождать от лишнего печенья по краям несложно. А представьте, если нужно будет освободить, например, зайчика или зонтик с тонкой изогнутой ручкой...

Попробуйте и вы с детьми пройти карамельные испытания! Наша редакция трижды прошла этот челендж, на третий раз - успешно!

Понадобится всего лишь: сахар 3 ст.л., сода на кончике ч.л., формочки, пергаментная бумага и игла (из расчета 4-5 штук печенья).

1. Заранее приготовтьте пергаментную бумагу (или силиконовый коврик) и формочки.

2. В небольшом ковшике или сковородке растопите сахар на высоком огне, постоянно помешивая. Как только сахар начал плавиться и становиться прозрачным, уменьшите огонь до среднего. Цвет растопленного сахара должен быть слегка золотистым - не пережгите смесь!

3. Не прекращая мешать сахар, добавьте соду. Количество соды не должно быть больше, чем указано, иначе смесь начнет твердеть очень быстро, еще при разливании ее на пергамент. Быстро размешайте жидкий сахар и соду.

4. Выливайте ложкой небольшие порции на пергамент. Далее прижмите хорошо формочку и уберите ее. Лучше делать по одной штуке, иначе смесь будет застывать. Пока делаете одно печенье, сковородку ставьте обратно на огонь, поддерживая температуру смеси. И далее сделайте в таком же порядке все остальные печенья.

Кстати, не переживайте - застывшая карамель хорошо отлепляется от пергамента.

5. Примерно через полчаса можно освобождать печенья от краев при помощи иглы.

Иглу чуть наклоняйте в сторону краев, чтобы фигурка не трескалась. Делайте это медленно. Выполнили задание? Теперь можно съесть печеньку! (По вкусу напоминает твердый ирис).

Получилось? Отлично!