Вкусный десерт из двух ингредиентов без выпечки

Шоколадно-банановая паста

Ингредиенты:

300 г очищенных бананов;

200 г любого шоколада на ваш вкус.

Приготовление:

1. Очистить бананы от кожуры. Поместить в блендер и измельчить.

2. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Мы брали тёмный шоколад, чтобы вкус у пасты был не приторно-сладкий.

3. Смешать ингредиенты, переложить в стеклянную банку и убрать в холодильник. Через 2-3 часа паста застынет и будет готова к употреблению.

Очень вкусно с венскими вафлями или просто на тост из батона.

Приятного аппетита!