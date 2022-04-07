Вкусный десерт из двух ингредиентов без выпечки
Шоколадно-банановая паста
Ингредиенты:
- 300 г очищенных бананов;
- 200 г любого шоколада на ваш вкус.
Приготовление:
1. Очистить бананы от кожуры. Поместить в блендер и измельчить.
2. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Мы брали тёмный шоколад, чтобы вкус у пасты был не приторно-сладкий.
3. Смешать ингредиенты, переложить в стеклянную банку и убрать в холодильник. Через 2-3 часа паста застынет и будет готова к употреблению.
Очень вкусно с венскими вафлями или просто на тост из батона.
Приятного аппетита!
