Сладкие блюда

Лёгкий десерт в стакане без выпечки «Три шоколада»

Мы совсем не настаиваем отмечать день Святого Валентина, но пусть это будет отличный повод сделать что-нибудь вкусненькое и лёгкое для своих любимых. Предлагаем нежнейший муссовый десерт, который часто подают в кафе. «Три шоколада» в стакане. Быстро, вкусно и очень шоколадно! 

Ингредиенты на 4 порции:

  • горький шоколад 70 г;
  • молочный шоколад 70 г;
  • белый шоколад 70 г;
  • молоко 150 мл;
  • сливки 33% 450 мл;
  • быстрорастворимый желатин 20 г;
  • сахар 30 г;
  • вода 70 мл;

1. Готовим первый слой из тёмного шоколада. Для начала замочим в холодной воде желатин и отставим его. Он набухнет пока мы готовим. 

2. В молоко добавляем сахар и доводим его почти до кипения. 1/3 или 50 мл горячего молоко вливаем в тарелку с кусочками горького шоколада. Тщательно размешиваем, пока шоколад не растает. Масса превращается в полностью однородную эмульсию. 

3. Взбиваем сливки. Все 450 мл сливок можно взбить сразу. Но взбитые сливки необходимо держать в холодильнике и работать быстро, чтобы они не осели. Если не уверены, лучше взбивать порциями по 150 мл. 

Сливки должны быть не менее 33% процентов жирности. А еще обязательно холодные. Миска и венчики должны быть сухие. На взбивание уходит не менее 5 минут. Взбивать сливки лучше на средней скорости миксера. 

Взбиваем сливки не до сильных пиков, масса должна медленно стекать с венчиков. 

4. Возвращаемся к желатину. От набухшей массы берем 1/3 и буквально 2-3 секунды разогреваем в микроволновке. Желатин должен стать жидким, но не доводите его до кипения. Иначе он потеряет свои свойства, и десерт может не стабилизироваться. Также можно подогреть желатин на водяной бане. 

5. Вливаем жидкий желатин в шоколадно-молочную эмульсию и тщательно перемешиваем до однородности. 

6. Теперь в массу из шоколада, молока и желатина добавляем взбитые сливки. Напомним, мы взбили 150 мл на один слой. Из этой массы в миску с шоколадом выкладываем несколько ложек сливок и перемешиваем, чтобы ингредиенты легко соединились. После этого вводим в оставшиеся взбитые сливки шоколадно-сливочную смесь и перемешиваем. 

7. Важный нюанс: мусс довольно быстро начинает стабилизироваться и застывать. Поэтому, как только добились однородной консистенции, сразу же разливайте по стаканам. У нас во время фотосессии первый слой мусса успел схватиться, поэтому пришлось выкладывать его ложкой, что повлияло на аккуратность первого слоя. Всего из данного количества массы получится 4-6 порций. Зависит от ваших стаканов или формочек. 

8. Отправляем в холодильник. Каждый слой успевает застыть за то время, пока готовится следующий. То есть примерно 10 минут. 

9. Слои из молочного и белого шоколада делаем абсолютно также: вливаем в шоколад 50 мл горячего молока, размешиваем и добавляем растопленный желатин. Далее соединяем массы со взбитыми сливками. Сливки, как и в предыдущем слое, добавляем постепенно.    

10. Сверху, когда третий слой из белого шоколада немного застынет, можно украсить мусс. Мы натерли по кусочку шоколада каждого цвета и освежили композицию листиками мяты. Ярким и сочным акцентом может стать свежая голубика. 

Мусс можно есть уже через полчаса. В холодильнике он очень быстро схватывается. Для более упругой текстуры, оставьте его там на пару часов. Вкусно и так, и так. Нежнейшая текстура и приятный вкус шоколада. Не приторно и очень воздушно.

     

Приятного аппетита!

