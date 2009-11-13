Блинчики шоколадные с мороженым

А у меня сегодня блинчики, да не простые – шоколадные, горячие, с шариком мороженого и апельсиновым джемом.

Если вы любите блинчики и всякие шоколадности – это блюдо для вас. Отличный завтрак для субботнего или воскресного утра: приготовить легко, а выглядит эффектно. Начните выходной с шоколадного блинчика и чашечки кофе - и приятное настроение на целый день вам обеспечено .

За идею спасибо ben67, рецепт я немного переиначила, на свой вкус.

Что еще добавить? А нечего . Шоколадные блинчики это такая штука, которую надо просто сделать и съесть – тем более, что приготовление займет немного времени.

Блинчик шоколадный с мороженым

Простой и эффектный десерт.

Понадобится (на 8 блинчиков):

Тесто:

Шоколад горький – 50 гр.;

Молоко – 200 мл.;

Масло сливочное – 1 столовая ложка;

Яйцо – 2 шт.;

Мука – ½ стакана;

Какао – 1 ст. ложки;

Мед – 2 ст. ложки с горкой;

Орех грецкий молотый жареный – 3 ст. ложки;

Гарнир:

Мороженое;

Взбитые сливки, цукаты, джем – по желанию.

Примечание:

а). Орехи надо смолоть как можно мельче, предварительно обжарив на сухой сковородке или в микроволновке. Жарятся быстро!

б). Шоколад можно заменить одной-двумя ложками какао, вкус не сильно изменится, зато сократится время приготовления.

в). В тесто можно добавить пару ложек коньяка или ликера, блинчики будут ароматнее .

· Шоколад, масло и половину молока надо разогреть до растворения шоколада. Я грею в микроволновке, это быстро. Пока греется, в чашу комбайна загружаю яйца, мед и другую половину молока. Добавляю шоколадную смесь и взбиваю недолго, только до однородности.

· В отдельной миске соединяю муку, какао и орехи, всыпаю в комбайн к шоколадно-яичной «болтушке», перемешиваю – готово, теперь пусть постоит минут 10-15, набухнет мука.

· Греем сковородку, достаем тарелки, мороженое, сливки, цукаты, сиропы и прочие посыпки-поливки-добавки. Печем как обычные блинчики. У меня получилось 8 штук, это 4 порции (…или 2, в зависимости от аппетитов ).

· Горячий блинчик с холодным мороженым – очень вкусно! С взбитыми сливками – прекрасно , только взбить надо заранее. Мне очень нравится с апельсиновым вареньем, можно взять любой кисленький джем.

Приятного аппетита!

Бонус-трек:

Апельсиновый джем к блинчикам

Для тех, у кого есть время и желание. Варится в микроволновке 15-20 минут.

Понадобится три апельсина и сахар (2/3 или стакан, по вкусу).

Цедру одного апельсина стереть. Очистить апельсины ножом, срезая кожуру до мякоти. Мякоть вырезать, проводя ножом вдоль пленок-долек. Добавить к цедре и мякоти с соком сахар и уварить в микроволновке; при остывании джем густеет.

Вишневый соус

Понадобится половина пакета замороженной вишни без косточек (200 гр.), с соком и столовая ложка крахмала.

Крахмал развести в небольшом количестве сока (или воды, если сока мало). Вишни с соком нагреть до кипения, положить сахар по вкусу, добавить разведенный крахмал, размешать и прогреть до закипания – не кипятить. Охладить в холодильнике перед подачей. С таким соусом получатся «блинчики по-шварцвальдски».

Ванильный соус

Фото-рецепт есть у нас во Вкуснятине, вот здесь.