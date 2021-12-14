Пряник медовый

Давайте испечем медовый пряник-коврижку, пышный и мягкий, с настоящим «пряничным» ароматом. Я вспомнила, что где-то у меня есть этот старый рецепт, когда в магазине изучала состав очередной «вкусняшки», найденной дочерью на полке. Отличный пряник, скажу вам, из нормальных продуктов, и легко приготовить – непременно попробуйте!

Все компоненты теста одновременно кладутся в кастрюлю и прогреваются на водяной бане, затем добавляем муку, и тесто готово. «Водяная баня» может вызвать опасения, если ни разу не приходилось иметь с ней дела, поэтому я подробно расписала весь ход работы. У вас обязательно получится, а результат оценят и ваши домашние, и гости!

Медовый пряник

Тесто:

Мед – 3-4 столовые ложки (100-120 г);

Масло сливочное – 120 г;

Сахар – 2/3 стакана;

Яйца - 3 шт.;

Сода – 1 чайная ложка без горки;

Корица – 1 чайная ложка;

Смесь пряностей (чайная масала) – 1 чайная ложка;

Мука – 3,5 - 4 полных стакана

Начинка:

Повидло, джем или густое варенье – 3-4 ст. л.

Глазурь:

Сахар – 5 ст.л. без горки;

Вода – 3 ст.л. !Стакан 250 мл

Для приготовления теста понадобится «водяная баня», это просто: нужно приготовить две кастрюли или ковшика, такие, чтобы одна входила в другую, не проваливаясь полностью. В бОльшую налейте кипяток и поставьте на огонь, воды должно быть столько, чтобы дно маленькой кастрюли погружалось в воду. В маленькой сейчас смешаем продукты для теста, и можно будет поставить её «на баню».

Про пряности. Мне нравится корично-пряный вкус этой выпечки, на то они и «пряники». Обычно я кладу побольше корицы, и добавляю мускатный орех, гвоздику, кардамон, имбирь, в пропорции 50% корицы, 50% смеси остальных пряностей. Можно использовать готовые смеси, очень хорошо подходят индийские смеси-масалы для чая. В той, которую я использовала сегодня – анис, зеленый кардамон, корица, имбирь, черный перец, гвоздика и бадьян. Хорошая смесь, вкус получился очень «пряничный», выраженный, но в меру.

1. Все компоненты теста, кроме муки, положите в маленькую кастрюлю. Масло нужно достать заранее, чтобы размягчилось, если твердое – нарежьте кусочками.

2. Поставьте кастрюлю на водяную баню, вода в нижней кастрюле должна кипеть. Помешивая, прогрейте до образования однородной пышной массы (5-10 минут). Плюс водяной бани в том, что прогрев будет при постоянной температуре, равномерный, и ничего не подгорит.

3. Снимите кастрюльку с «бани», всыпьте муку. Я сначала насыпаю три стакана, размешиваю ложкой, затем добавляю понемногу и вымешиваю руками. Ориентируйтесь на тесто – оно должно быть мягким, но не размазываться и к рукам не липнуть. Количество муки всегда немного разное уходит, потому что размер яиц и масло каждый раз отличаются.

4. Разделите тесто на 2 части, скатайте в колобок и руками разомните каждую часть в лепешку.

5. Смажьте один пласт повидлом, накройте другим и защипайте края. Наколите поверхность вилкой.

6. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах, примерно 35-40 минут. Пряник поднимется вдвое и зарумянится.

7. Сразу после выпечки горячий пряник можно смазать сахарной глазурью: нагрейте сахар с водой до растворения сахара, вылейте на пряник и размажьте ложкой. После остывания получится тонкая матовая сахарная корочка.

Получился большой, очень пышный и мягкий пряник-коврижка, при выпечке поднялся в два раза и на всю квартиру растекался изумительный аромат. Готовить такой пряник очень просто, подать можно с чаем, кофе, молоком. Дети сказали: «О, как настоящий»! Попробуйте обязательно!

Приятного аппетита!