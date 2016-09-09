Если у вас есть духовка с грилем, сделайте сливовые гренки! Это вкусно: хрустящий хлеб с мягкой серединкой, сочные теплые сливы-гриль, с медом и корицей. Под сливами «прячется» полезный творожок, в таком виде есть его нескучно, поэтому гренки со сливами - отличный завтрак для школьника. Мед можно заменить щепоткой сахара, а готовые гренки посыпать орехами.

Очень сочно и ароматно, лайт-версия сливового пирога.

Гренки со сливами и творожком

Из этого количества продуктов получается 4 шт. Понадобится: Хлеб белый (батон, хлеб с отрубями) – 4 ломтика. Слива – 4 шт.; Творожок мягкий – ок. 150 гр.; Мед – 2-3 ч.л.; Корица молотая (по желанию);

* Включите гриль на разогрев.

* Сливы вымойте, разрежьте вдоль пополам, до косточки. Возьмитесь за половинки обеими руками и поверните их в разные стороны относительно друг друга, они легко разъединятся. Так же, с проворотом, выньте косточку – получились ровные, целые, аккуратные половинки.

* На противень положите ломтики белого хлеба и сливы срезом вверх. Каждую половинку смажьте медом и посыпьте корицей.

* Если нужно приготовить без меда, посыпьте сливу сахаром и положите маленький кусочек сливочного масла, на кончике чайной ложки. Масло нужно свежее, приятного вкуса.

* Поставьте под разогретый гриль. Хлеб зарумянится очень быстро, его нужно перевернуть и подсушить с другой стороны. Все, уже готово, и всего-то 3-4 минуты. Я люблю сливы очень мягкие, хорошо запеченные, поэтому снимаю с противня хлеб, а сливам даю еще пару минут «дойти до кондиции». Экспериментируйте!

* Намажьте гренки творожком, можно в чистом виде, а можно добавить в него мед/сахар, как любите.

* Выкладывайте сверху сливы и подавайте на стол, пока гренки теплые и хрустящие. Можно украсить орехами!

Приятного аппетита!

