Модная творожная пасха 2026. Стоит ли готовить?

Пасха - чудесный, светлый и семейный праздник. И, честно говоря, очень радостно, что в последнее время мы все стараемся сделать его еще более красивым и уютным.

Кулич, например, уже давно не просто сдоба с изюмом, а часто настоящее произведение искусства. Да и с творожной пасхой столько идей! Мы остановились на последней и решили приготовить её по-модному в этом году рецепту. Шоколадный корпус, нежная начинка из творога и наполнитель. В конце расскажем, какие варианты такой пасхи можно приготовить ещё. Получилось вкусно, красиво и не отнимает много времени на готовку.

Ингредиенты на форму 9х12 см:

творог в пачках 9% (не зернистый) 700 г;

сливочное масло 100 г;

сахарная пудра 70-90 г;

белый шоколад 150 г;

соленая жареная фисташка 50-70 г;

цедра лимона;

ванилин;

пищевой краситель «Зеленый».

Для такой пасхи обязательно понадобится силиконовая форма. Она сейчас продается во многих магазинах для приготовления кулича.

1. Для начала делаем шоколадный корпус. Растопим на водяной бане белый шоколад. К нему добавим одну каплю пищевого зеленого красителя. Цвет должен быть нежным, светло-фисташковым. Если красителя нет, то можно просто использовать белый шоколад. Для оттенка добавить щепотку куркумы, например.

2. Горячий растопленный шоколад распределяем лопаткой по дну и стенкам формы. Шоколадный корпус отправляем в морозилку минут на 20-30. Шоколад в форме должен полностью схватиться.

3. Фисташки очистим и порубим ножом на крупные фрагменты.

4. Творог в брикетах пробьем до нежной текстуры погружным блендером. Можно перетереть через сито, но это долго, а результат получается тот же. К творогу добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру, цедру одного лимона, ванилин и фисташку. Всё тщательно перемешиваем ложкой.

5. Достаем из морозилки наш шоколадный корпус и выкладываем туда всю начинку из творога. В таком виде отправляем пасху в холодильник на 6-7 часов или на ночь.

6. Для украшения мы сделали милых зайчат в силиконовых формах. Для этого еще 100 грамм творога смешали с остатками растопленного белого шоколада, сахарной пудрой и ложкой растопленного желатина. Массу в формах отправили в морозилку. Можно сделать зайцев из мусса.

7. Достаем пасху из холодильника, после того, как она стабилизировалась. Снимаем с нее форму. Силиконовая форма буквально скатывается с шоколадной основы, проблем с этим никаких нет. Шоколад не ломается.

Далее украшаем пасху по своему желанию. У нас фисташка и зайка из творога. Пасха хорошо режется и держит форму. Вкус нежнейшей творожной массы с цитрусовой ноткой, фрагментами соленой фисташки и белого шоколада. Очень хорошо...

Сделать такой вариант пасхи можно по-разному: форму залить обычным молочным шоколадом, а вместо наполнителя к творогу использовать вишневый или малиновый густой джем. Также в творог с маслом можно замешать любые цукаты, орехи и сухофрукты.

Делитесь и вы любимым рецептом пасхи.

Приятного аппетита!