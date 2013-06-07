Кефирный крем – десерт, который можно приготовить за 10-15 минут, взяв все продукты в холодильнике. Нежный кисломолочный крем, воздушный, легкий, малокалорийный, из полезного кефира – отличное лакомство для детей, да и взрослым придется по душе.

Такой десерт, я думаю, пригодится летом, когда хочется холодненького и легкого: и готовить нежарко, и на стол подать приятно. Кефирный крем можно приготовить с любыми сезонными ягодами – положить прямо в крем или подать в вазочке и есть вприкуску. Для того чтобы оттенить честный кисломолочный вкус кефира, мне кажется, идеальны апельсиновая цедра и ванильный сахар, а если добавить в крем тертый или мелко нарубленный шоколад, получится домашняя альтернатива покупным творожкам с шоколадной крошкой. Стаканчик крема и пару печений вполне заменят полдник или небольшой перекус. Попробуем?

· Пару слов о желатине. Сейчас в магазинах есть желатин разных видов и производителей, и можно выбирать. Если есть возможность/увидели на прилавке, купите желатин в пластинках – он немного дороже, чем желатин в виде крошки или порошка, зато он хорошо очищенный и почти без вкуса и запаха. Это важно для приготовления десертов и блюд с тонким, нежным вкусом; кроме того, с ним очень легко управляться. Пачки из 12 листов (22 грамма) хватит на литр довольно плотного желе. Еще мне нравится желатин Dr. Oetker, он тоже нормального вкуса и не требует длительного замачивания.

Кефирный крем

Понадобится (на 4-6 порций):

Кефир – 0,5 литра;

Сметана – 200 гр.;

Желатин – 10 гр.;

Сахар – треть или половина стакана;

Ванильный сахар – 1 пакетик;

Для украшения и добавок – тертый шоколад, свежие ягоды.

· В начале готовки замочите желатин (10 гр., или 6 листов) в небольшом количестве холодной воды, на 5-10 минут.

· В миске смешайте кефир, сметану, сахар и ванильный сахар. Размешайте до растворения сахара.

· Желатин уже набух, листочки увеличились в размере и стали мягкими, а порошковый желатин тоже станет не твердым, а упругим, мягким, и увеличится в объеме. Слейте с него лишнюю воду и на водяной бане/в микроволновке/на слабом-слабом огне расплавьте-растворите. В СВЧ нужно секунд 10-15, на водяной бане немного дольше выйдет.

· Размешайте желатин и убедитесь, что он весь растворился. Тонкой струйкой влейте в кефирную смесь, размешивая все время, чтобы желатин равномерно распределился в смеси. Поставьте в холодильник примерно на 15-20 минут, за это время крем загустеет и начнет чуть-чуть желироваться.

· Достаньте миску, и взбейте крем миксером или взбивалкой – крем станет более нежным и воздушным, пышным, слегка увеличится в объеме.

· Можно разливать по формочкам-стаканам, по желанию добавьте в крем свежие фрукты или тертый шоколад.

· Если нет возможности или желания взбивать крем, его можно хорошо размешать, сразу разлить по формочкам и охладить, будет тоже вкусно, но не так воздушно. Для полного застывания охлаждайте крем в холодильнике 3-4 часа.

· С тертым шоколадом понравилось детям, а мне напомнило творожок Даниссимо. Вкусно, и можно посыпать раскрошенным рассыпчатым печеньем – думаю, будет хорошее сочетание вкусов. С черешней получилось очень свежо и сочно, мне понравилось – сочетание ягод и молочных продуктов беспроигрышно, все-таки классика. Я думаю повторить еще раз, с черешней и с клубникой, а лучше – с лесной земляникой, душистой и сладкой!