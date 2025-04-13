Роскошный дубайский кулич с хрустящей начинкой и фисташковой глазурью

Дубайский кулич, конечно, дань моде. Но рецепт дубайского кулича заслуживает внимания, ведь вы получите нечто необычное и шоколадное! Нежнейшее сдобное тесто с медовыми нотками, хрустящая фисташково-кунжутная начинка и мягкая фисташковая глазурь.

Этот кулич — не просто десерт, а путешествие в роскошный мир арабских сладостей, где каждый кусочек звучит симфонией текстур и вкусов!

Для начинки потребуется тесто катаифи — важный ингредиент арабских десертов. Ниже есть рецепт его приготовления, но сегодня его можно купить готовое на маркетплейсах, что мы и сделали.

Дубайский кулич с фисташковой хрустящей начинкой

Понадобится Для теста: Мука пшеничная - 290 г;

Сахар-песок - 110 г;

Яйцо куриное - 2 шт.;

Масло сливочное - 80 г;

Молоко - 75 г;

Шоколад - 50 г;

Какао-порошок - 30 г;

Сахар ванильный - 10 г;

Дрожжи - 8 г;

Мед - 1 ч.л.;

Соль щепотка. Для начинки: Паста фисташковая - 230 г;

Тесто катаифи - 150 г;

Тахина (тахини -кунжутная паста) - 1 ст.л.;

Сахарная пудра - 50 г;

Краситель пищевой (зеленый). Для глазури: Шоколад белый - 150 г;

Паста фисташковая - 120 г;

Фисташки очищенные несоленые - 50 г;

Краситель пищевой зеленый.



! Если вы решили приготовить тесто катаифи самостоятельно, потребуется по 75 г пшеничной муки и кукурузного крахмала, 10 г растительного рафинированного масла, 2 ст.л. сливочного масла и 195 г воды.

Все ингредиенты нужно соединить, через сито процедить в кондитерский мешок и через срезанный максимально тонко кончик (1 мм) выливать на сухую сковороду нити теста. Снимать через 10 секунд. Можно готовое тесто запечь на противне в духовке или на сковороде до румяности, перемешав с растопленным сливочным маслом.

Приготовление:

1. Готовим опару. В тёплом молоке растворите дрожжи, 1 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. муки. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 15 минут, пока не появится «шапка».

2. Взбейте яйца с сахаром, ванилью и солью до пышности. Соедините с опарой, добавьте мёд и мягкое масло.

3. Порциями введите просеянную муку с какао. Вымешивайте тесто 10 минут (оно будет липким, но не добавляйте муку).

Накройте и дайте подойти 1-1,5 часа. Обомните, добавьте шоколад и оставьте ещё на 30 минут.

4. Разделите тесто на 2 или 3 части, разложите в формы для выпечки кулича (заполняя их наполовину). Дайте расстояться 20 минут.

5. Выпекайте при 170°C 35–40 минут до красивой корочки. Проверяйте шпажкой.

Оставьте куличи отдохнуть и остыть под полотенцем.

6. Смешайте фисташковую пасту, тахини и сахарную пудру. Добавьте хрустящее тесто катаифи (если вы покупали белое тесто, обжарьте его на сливочном масле до золотистого цвета). У остывших куличей срежьте верхушки, выберите мякоть и заполните начинкой.

7. Растопите белый шоколад на водяной бане (или в микроволновке), добавьте фисташковую пасту и зелёный (а ещё лучше - золотой - краситель). Покройте куличи, украсьте рублеными фисташками.

Приятного аппетита!

Дубайский кулич — игра контрастов! Мягкое тесто и хрустящее катаифи, фисташковая начинка в гармонии с кунжутной нежностью.

Символ роскоши в вашем доме: изысканный, с насыщенными восточными ароматами и неповторимой текстурой. Идеален к чаю с кардамоном или кофе по-арабски!