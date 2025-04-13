Роскошный дубайский кулич с хрустящей начинкой и фисташковой глазурью
Дубайский кулич, конечно, дань моде. Но рецепт дубайского кулича заслуживает внимания, ведь вы получите нечто необычное и шоколадное! Нежнейшее сдобное тесто с медовыми нотками, хрустящая фисташково-кунжутная начинка и мягкая фисташковая глазурь.
Этот кулич — не просто десерт, а путешествие в роскошный мир арабских сладостей, где каждый кусочек звучит симфонией текстур и вкусов!
Для начинки потребуется тесто катаифи — важный ингредиент арабских десертов. Ниже есть рецепт его приготовления, но сегодня его можно купить готовое на маркетплейсах, что мы и сделали.
Дубайский кулич с фисташковой хрустящей начинкой
Понадобится
Для теста:
- Мука пшеничная - 290 г;
- Сахар-песок - 110 г;
- Яйцо куриное - 2 шт.;
- Масло сливочное - 80 г;
- Молоко - 75 г;
- Шоколад - 50 г;
- Какао-порошок - 30 г;
- Сахар ванильный - 10 г;
- Дрожжи - 8 г;
- Мед - 1 ч.л.;
- Соль щепотка.
Для начинки:
- Паста фисташковая - 230 г;
- Тесто катаифи - 150 г;
- Тахина (тахини -кунжутная паста) - 1 ст.л.;
- Сахарная пудра - 50 г;
- Краситель пищевой (зеленый).
Для глазури:
- Шоколад белый - 150 г;
- Паста фисташковая - 120 г;
- Фисташки очищенные несоленые - 50 г;
- Краситель пищевой зеленый.
! Если вы решили приготовить тесто катаифи самостоятельно, потребуется по 75 г пшеничной муки и кукурузного крахмала, 10 г растительного рафинированного масла, 2 ст.л. сливочного масла и 195 г воды.
Все ингредиенты нужно соединить, через сито процедить в кондитерский мешок и через срезанный максимально тонко кончик (1 мм) выливать на сухую сковороду нити теста. Снимать через 10 секунд. Можно готовое тесто запечь на противне в духовке или на сковороде до румяности, перемешав с растопленным сливочным маслом.
Приготовление:
1. Готовим опару. В тёплом молоке растворите дрожжи, 1 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. муки. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 15 минут, пока не появится «шапка».
2. Взбейте яйца с сахаром, ванилью и солью до пышности. Соедините с опарой, добавьте мёд и мягкое масло.
3. Порциями введите просеянную муку с какао. Вымешивайте тесто 10 минут (оно будет липким, но не добавляйте муку).
Накройте и дайте подойти 1-1,5 часа. Обомните, добавьте шоколад и оставьте ещё на 30 минут.
4. Разделите тесто на 2 или 3 части, разложите в формы для выпечки кулича (заполняя их наполовину). Дайте расстояться 20 минут.
5. Выпекайте при 170°C 35–40 минут до красивой корочки. Проверяйте шпажкой.
Оставьте куличи отдохнуть и остыть под полотенцем.
6. Смешайте фисташковую пасту, тахини и сахарную пудру. Добавьте хрустящее тесто катаифи (если вы покупали белое тесто, обжарьте его на сливочном масле до золотистого цвета). У остывших куличей срежьте верхушки, выберите мякоть и заполните начинкой.
7. Растопите белый шоколад на водяной бане (или в микроволновке), добавьте фисташковую пасту и зелёный (а ещё лучше - золотой - краситель). Покройте куличи, украсьте рублеными фисташками.
Приятного аппетита!
Дубайский кулич — игра контрастов! Мягкое тесто и хрустящее катаифи, фисташковая начинка в гармонии с кунжутной нежностью.
Символ роскоши в вашем доме: изысканный, с насыщенными восточными ароматами и неповторимой текстурой. Идеален к чаю с кардамоном или кофе по-арабски!