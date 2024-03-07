Необычный десерт. Сладкая глазунья на завтрак

Мужчинам можно отличиться, приготовив для мамы или любимой женщины... яйца на завтрак! Только готовить мы будем необычный десерт - сладкую яичницу или, как её еще называют в кулинарном мире, глазунью из абрикосов!

Рецепт простой! Нужно всего четыре ингредиента для его приготовления, справится даже начинающий кондитер!

Глазунья из абрикосов

При подаче десерт украсьте ягодами черники или малины, ещё можно положить глазунью на шоколадный бисквит (рецепт бисквита здесь) - будет иллюзия бутерброда с яичницей.

Понадобится (на 4 порции): - ванильный сахар – 1 ч.л.;

- сахар - 2 ч.л.;

- консервированные абрикосы (половинки) - 4 штуки;

- желатин – 1 ст.л.;

- молоко - 2/3 стакана

Приготовление:

1. Нужно дать набухнуть желатину, залейте его молоком в ковше или сотейнике. Понадобится минут 15-20. После этого на медленном огоне прогрейте смесь, постоянно помешивая, пока весь желатин не растворится.

! Не смешивайте сок из банки с молочной составляющей, молоко при нагревании из-за этого может свернуться.

2. Снимите смесь с огня, растворите сахар и ванильный сахар, выровняйте сладость на ваш вкус.

3. Сейчас нужно вылить желе на блюдо с плоским дном или сразу в порционные формы, слоем около полсантиметра. Затем выложить в желе половинки абрикосов так, чтобы блюдо смотрелось, как глазунья, и дать застыть.

Поставьте десерт в холодильник на 1,5-2 часа. Можно на ночь.

Если вы готовили молочное желе в большой форме, вырежьте десерт перед подачей так, чтобы он выглядел, как яичница.

Приятного аппетита!