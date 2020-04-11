Вафли кукурузные. Рецепт домашних вафель для электровафельницы

Рецептов вафель для домашней электровафельницы великое множество. Рецепт несладких картофельных вафель мы уже предлагали. Сегодня приготовим сладкие хрустящие кукурузные вафли с пышной мягкой серединкой. Без пшеничной муки и сахара!

В наших рецептах мы публикуем информацию о КБЖУ!

Понадобится На 6-8 штук: Яйца – 2 шт. Молоко – 200 мл. Масло сливочное – 30 гр. Подсластитель (мед, заменитель сахара (ФитПарад)) – 1-2 ст. л. Мука кукурузная тонкого помола – 160 гр. Разрыхлитель – 1 пакетик Соль – щепотка Итого: 540 г. Белки 32, жиры 47, углеводы 147, ккал 1140 На 100 гр.: белки 6, жиры 9, углеводы 27, ккал 221

Приготовление:

* Соедините в миске яйца, молоко, подсластитель и соль, добавьте растопленное масло и хорошо размешайте.

* Всыпьте муку с разрыхлителем, и перемешайте до однородности.

* Тесто получится жидкое, дайте ему постоять минут 20 – мука набухнет, и тесто станет гуще.

* Пеките в разогретой вафельнице до зарумянивания, выкладывайте примерно по 2 полных столовых ложки.

Получаются золотистые, румяные вафли с хрустящей корочкой и пышной мягкой серединкой.

Приятного аппетита!