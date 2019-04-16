Печём кулич Краффин на Пасху!

Краффин — это гибрид маффина и слоеного круассана на основе сдобного дрожжевого теста. Предлагаем вам вместо обычного пасхального кулича испечь краффин. Воздушная, ароматная и вкусная выпечка украсит ваш стол. Приготовьте все ингредиенты заранее и будьте готовы потратить три часа на приготовление. Поверьте, оно того стоит!

Кулич Краффин

Понадобится: Яйцо — 1 штука + 2 желтка

Сахар — 80 грамм

Мука — 3 стакана

Дрожжи сухие (пакетик) — 7–10 грамм

Молоко — 110 мл

Соль — 0,5 ч. л.

Масло сливочное — 30 грамм (растопленное)

Изюм — 1 стакан

Грецкие орехи — 1 стакан

Ванильный сахар (пакетик) — 8 грамм

* Разведите дрожжи и 1 ч.л.сахара в теплом молоке и оставьте в теплом месте для образования пенной верхушки.

* Пока дрожжи увеличиваются, растопите сливочное масло и просейте муку.

* Яйцо, желтки, сахар и ванильный сахар взбейте до белой пышной пены.

* В миску с мукой вылейте дрожжи, яичную смесь, добавьте соль и тщательно перемешайте. Вымешивать нужно не менее 10 минут до того момента, когда тесто перестанет липнуть к рукам. Муки добавлять не нужно, даже если кажется, что тесто жидкое. Иначе оно станет плотным и тяжелым, куличи не поднимутся. Просто месите. Клейковина муки набухнет, тесто перестанет быть липким.

* В смазанную маслом миску поместите тесто, смажьте сверху немного маслом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1,5 часа. Тесто за это время увеличится в объеме примерно в 2 раза.

* Тесто разделите на три части. Придайте частям округлую форму и вновь накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.

* Изюм залейте кипятком на 15 минут, а орехи размельчите. Я воспользовалась скалкой для измельчения орехов, предварительно положив их в полиэтиленовый пакет.

* Поверхность, где вы будете работать с тестом, присыпьте мукой. Раскатайте из частей теста тонкие пласты. Тесто не рвется и хорошо тянется, поэтому смело раскатывайте для будущих рулетов.

* Посыпьте каждый раскатанный пласт вперемешку изюмом и орехами.

* Сверните аккуратно рулет, накройте пищевой пленкой и оставьте немного полежать, чтобы дать тесту расстояться.

* Разрежьте рулет строго по середине острым ножом, отступая 2 см от начала.

* Закрутите спиралью одну из частей к началу. Вторую часть рулета также закрутите спиралью, поднимая и укладывая вверх на первую.

* Аккуратно поместите краффин в форму, накройте пленкой и дайте немного постоять.

* Выпекайте краффины при температуре 180 градусов 10 минут, далее накройте фольгой, чтобы верхушка не стала твердой, и выпекайте еще 10 минут. После фольгу можно убрать и допечь еще 7–10 минут.

* Готовые куличи остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Светлой вам Пасхи и вкусного праздничного стола!