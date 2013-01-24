Тирамису – один из моих любимых десертов. Во-первых, у него волшебный вкус, очень нежный и кремовый, во-вторых – его легко приготовить, конечно, если не нужно самостоятельно печь бисквиты.

Когда и как был изобретен этот десерт, доподлинно неизвестно, зато существуют легенды и… множество «правильных» вариантов рецепта. Предлагаю испытать один из них, присоединяйтесь!

Тирамису

Понадобится:

Маскарпоне – 500 гр.;

«Савоярди» (бисквитное печенье) – 200 гр.;

Яйца – 4 шт. (понадобится 2 белка и 4 желтка);

Крепкий кофе «эспрессо» - 200-250 мл.;

Ликер или бренди – 30-50 гр.;

Сахар мелкий или сахарная пудра – ½ стакана;

Какао-порошок для посыпки – 2 ст.л.

· Для пропитки бисквитов понадобится холодный кофе, поэтому начинаем с него. Кофе нужен по-настоящему крепкий и вкусный, растворимый лучше не берите. Если есть кофемашина – сделайте эспрессо, или варите в турке, или заваривайте во френч-прессе. И обязательно остудите: в теплом бисквиты быстро «расквасятся» В полностью остывший кофе добавьте крепкий алкоголь – ликер, ром, бренди. Конечно, это не детский вариант десерта.

· В тирамису кладут сырые яйца, поэтому купить лучше свежие и «диетические», и хорошо вымыть скорлупу. Для тех, кто категоричен в этом вопросе, могу предложить заменить взбитые белки 30% сливками, правда, на консистенции крема это отразится: белок придает нежность и лёгкость, со сливками будет более жирный и плотный крем. Но вкусный, поэтому - экспериментируйте!

· Яйца разделите на желтки и белки. Белки нужно взбить с двумя ложками сахара до устойчивых «пиков». Кстати, белки, в отличие от сливок, не нужно охлаждать перед взбиванием, белки комнатной температуры взбиваются быстрее и дают более пышную пену. Можно добавить пару капель лимона, но и без него современные миксеры справляются прекрасно. Белки должны быть примерно такими.

• Желтки с оставшимся сахаром нужно взбить до получения пышного бледно-желтого крема. Добавьте маскарпоне и слегка взбейте еще раз.

· Пора добавлять белки – в два-три приема, и аккуратно перемешивать. Движения – складывающие, снизу вверх. Крем готов, можно «собирать» десерт.

· «Дамские пальчики», или «Савоярди» – воздушное сухое бисквитное печенье. В принципе, его можно приготовить дома, а еще я ела тирамису с домашним, самовыпеченным бисквитом - по рецепту ю-мамы Znayka из этой темы, очень вкусный торт! Рецепт немного отличается, возьмите на заметку и, если еще не пробовали - рекомендую!

Я же специально ездила за «Савоярди» в «Метро», мне нравится, что, при наличии всех ингредиентов, тирамису можно приготовить за 15-20 минут.

· Теперь нужно приготовить форму, желательно такую, в которой можно подавать десерт на стол. Наливаю пропитку в плоскую емкость и по одному, очень быстро (чтобы не развалились) окунаю бисквиты в кофе и выкладываю плотно на дно формы. Сверху – половину крема, разравниваю, дальше второй слой савоярди, и оставшийся крем.

Осталось только обильно посыпать какао-порошком и убрать в холодильник, чтобы десерт пропитался и уплотнился. Подавать нужно холодным, и, напомню – «правильный» тирамису получается нежным, кремовым, взять кусочек руками не получится, поэтому приготовьте ложки!