Мягкий грильяж в шоколаде «Рыжик» и конфеты из белого шоколада «Зимняя вишня»

А вы знаете, что сделать конфеты в домашних условиях ни чуточки не сложно? И ингредиенты в них будут только натуральные, а значит - вы получите не только вкусное, но и полезное лакомство!

Мягкий грильяж в шоколаде «Рыжик» и «Проказница» очень любимы многими, а ведь эти конфеты давно уже сняты с производства нашей кондитерской фабрикой.

Но их можно очень легко приготовить в домашних условиях!

В оригинальном рецепте «Рыжика» и «Проказницы» использовался фундук и овощные цукаты – морковные и свекольные соответственно. Овощных цукатов в магазине не купишь, можно, конечно, самостоятельно сварить кусочки свеклы и морковки в сахарном сиропе. А можно просто заменить их на чернослив и курагу.

«Рыжик»

Итак, потребуется:

- фундук – 100 гр.

- курага – 30 гр.

- мед – 30 гр.

(для тех, у кого нет весов – это примерно 1 стакан цельных орехов, 4-5 штучек кураги и 2 ст. ложки меда)

Я добавила еще 2 ст. ложки апельсиновой цедры – мне показалось, апельсиновый вкус тут очень уместен, да и конфеты получились сочнее.

Для глазури потребуется 80-90 гр. шоколада.

Орехи обжариваем в духовке (10 мин на 180 градусов) и чистим, затем измельчаем в блендере или прокручиваем через мясорубку. Сильно измельчать не нужно, вкуснее всего, когда в массе есть и ореховая крошка, и кусочки покрупнее (впрочем, это дело вкуса).

Для того, чтобы ореховая масса легче «склеивалась», я взяла 2 ст. ложки измельченных уже орехов и смолола их в кофемолке в муку. Эта мучка сделает массу более вязкой, что позднее поможет нам сформировать из нее сами конфеты.

Курагу измельчаем ножом, смешиваем с орехами и апельсиновой цедрой.

На сковороде доводим до кипения мед.

Быстро высыпаем туда же ореховую массу, перемешиваем и снимаем с огня.

Смазываем руки растительным маслом (чтобы масса не липла к рукам) и формируем конфеты. У меня получилось 8 штук. Теперь нужно покрыть конфеты глазурью. Для этого растопим шоколад на водяной бане.

Мне показалось, что удобнее всего покрывать шоколадом конфеты, выложив их на решетку – так излишки шоколада стекают вниз, и вокруг конфеты не образуется «лужа» из шоколада.

(А еще можно накалывать конфету на зубочистку и просто обмазывать со всех сторон шоколадом).

После того, как вся поверхность конфет ровно покрыта слоем шоколада, аккуратно перекладываем их на плоскую поверхность и отправляем в холодильник часа на 2-3. Нужно чтобы шоколад застыл и стал твердым.

Шоколад предотвращает потерю влаги, и конфеты, покрытые глазурью, останутся мягкими и свежими как минимум в течение 3-4 недель. Поэтому можно уже сейчас начинать готовить вот такие новогодние подарочки – так любимый всеми мягкий грильяж в шоколаде, ручной работы.

Процесс изготовления домашних конфет меня очень увлек, возможностей для творчества тут много: конфеты можно делать из любых видов орехов, сухофруктов, можно использовать лимонную или апельсиновую цедру, кокосовую стружку, крошку из печенья или вафель, мак, корицу и даже хлопья из сухих завтраков – все, на что только хватит фантазии.

Я смотрела рецепты конфет на кулинарных форумах и блогах, и изготовила еще вот такие конфеты.

Конфеты из белого шоколада «Зимняя вишня»

Потребуется:

- плитка белого шоколада, 100 гр. (пористый шоколад лучше не использовать)

- орехи (я взяла миндаль) – 60 гр.

- чернослив и сухая вишня – по 20 гр. того и другого

- вафли – 30 гр. (вместо вафель можно взять печенье).

Для обсыпки понадобится 2-3 ст. ложки вафельной крошки или кокосовой стружки или 1 ст. ложка сахарной пудры.

Все пропорции тут очень приблизительны и следовать им строго не обязательно.

Орехи подсушить в духовке (5 минут на 180 градусов) и измельчить в блендере в мелкую крошку. Также измельчить в крошку вафли. Чернослив порубить ножом. Перемешать вафли, орехи и чернослив.

Затем растопить на водяной бане белый шоколад. Вообще, белый шоколад плавится при более низкой температуре, чем черный. И его очень легко перегреть, и тогда он свернется.

Я рекомендую соорудить водяную баню, при этом в нижнюю чашу залить холодную воду, а в верхнюю положить разломанный на кусочки шоколад. Поставить это сооружение на огонь и следить за шоколадом. Как только он начнет подтаивать, убавить огонь, добавить в шоколад 2 ст. ложки сливок и помешивать. Когда шоколадная масса станет однородной, быстро убрать ее с плиты и перемешать с орехово-вафельно-черносливовой смесью.

Смазанными в растительном масле руками формировать конфеты, закладывая в середину по 2 сухих вишенки.

Конфеты обвалять в вафельной крошке, кокосовой стружке или сахарной пудре. Убрать в холодильник примерно на час, чтобы конфеты стали твердыми.

Получится примерно вот так:

Кстати, конфеты с вафельной крошкой в составе у меня получились очень нежными и мягкими, а конфеты с печеньем – менее сладкими .