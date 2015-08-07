Раз-два-три, и готово! Это простое печенье замешивается за три минуты, и еще 5-6 минут печется, и - осторожно, горячо! – можно пробовать. С приготовлением справится даже ребенок, проверено. Этот рецепт у меня еще с советских времен, пропорции не в граммах, а в «ложках», так и отмеряю, по старинке, и всегда хорошо получается. Печенье нежное, сухое и рассыпчатое, с акцентами шоколада и орехов. С чаем-кофе-молоком-какао, очень вкусно.

Люблю простые рецепты! Попробуйте и вы!

Рассыпчатое шоколадное печенье

Понадобится: Масло сливочное – ½ пачки (80 гр.); Яйцо – 1 шт.; Сахарный песок – 4 ст. ложки; Мука пшеничная – 4 ст. ложки; Крахмал картофельный или кукурузный - 4 ст. ложки; Какао – 2 ст. ложки; Разрыхлитель – 1 чайная ложка; Орехи грецкие, фундук или кешью.

* Масло нужно мягкое, подтаявшее. Достаньте его заранее, чтобы согрелось до комнатной температуры или подогрейте в микроволновке.

* Добавьте яйцо, размешайте, всыпьте сахар и перемешивайте до растворения сахара (небольшое количество крупинок не помешает).

* Разрыхлитель добавьте в муку, перемешайте и всыпьте в миску.

* Перемешайте, добавьте крахмал, какао и замесите гладкое однородное тесто.

* Получается мягкое тесто, раскатать которое не получится, да и не нужно, а нужно отсадить на противень чайной ложкой (небольшими горками) или при помощи кондитерского мешка с гладкой или рифленой насадкой. (Сгодится и мешочек из пищевой пленки с отрезанным уголком). На верхушку каждого печенья положите по половинке грецкого ореха, фундук или кешью.

* Разогрейте духовку до 210-220 градусов. Ставьте печенье в разогретую духовку на 5-6 минут, ориентируйтесь на запах, на время, и на орешки – они зарумянятся, а само печенье румяниться практически не будет. Можно потрогать пальцем – готовое печенье плотное, но слегка поддается нажатию.

* Сразу после выпечки печенье еще мягкое, при остывании становится хрупким и рассыпчатым.

* Замечательно быстрое и вкусное шоколадное печенье! Если будете печь без орехов, покройте после выпечки шоколадом или шоколадной глазурью.

Приятного аппетита!