Когда-то давно такую гату, ароматную и рассыпчатую, тающую во рту, пекла соседка по лестничной площадке, бабушка моего приятеля по детским играм, и поэтому для меня она – самая правильная, настоящая. Теперь-то я знаю, что видов и вариантов этой закавказской сладости больше десятка, гата (кята, када) может быть приготовлена и на сдобном дрожжевом тесте, и на слоеном. Иногда в начинку добавляли толченые грецкие орехи (праздничный вариант), или халву (если была), а я сделала самый простой вариант - в детстве он мне больше всего нравился, потому что начинка по вкусу была как штрейзельная посыпка со «Свердловских» слоек, рассыпчатая и сладкая.

Попробуйте и вы!

Печенье Гата

Понадобится: Тесто: Мука – 450 гр.; Масло сливочное - 200 гр.; Сметана - 200 гр.; Соль – щепотка; Разрыхлитель – 1 пакетик (10 гр.); Начинка: Мука - 200 гр.; Сахар – 200 гр.; Масло топленое – 100 гр.; Желток – 1 шт. (для смазывания).

* Сначала делаю пресное тесто на сметане, это просто. Сначала нужно порубить в крошку масло с мукой, это можно сделать: ножом на доске (меньше посуды мыть), в кухонном комбайне (крошка будет очень мелкая), или натереть холодное масло на крупной терке прямо в муку.

* Муку просейте, чтобы насытить ее воздухом и убедиться, что в ней нет ничего постороннего. Добавьте щепотку соли и разрыхлитель. Я натерла холодное масло прямо в миску с мукой, и вилкой перемешала так, чтобы все кусочки масла мукой покрылись. Получилась масляная крошка. Добавляю сметану, и замешиваю тесто. Тесто маслянистое, к рукам не липнет, плотное, но не тугое. Теперь нужно дать тесту отдохнуть полчаса-час, и приготовить начинку.

* Для начинки муку слегка поджарила, на среднем огне, все время помешивая – мука стала более сухой, сыпучей, приобрела легкой оттенок топленого молока. Жарить муку, в общем-то, не обязательно, все равно будет вкусно. Из детства помню, что делали и так, и эдак.

* Пересыпаю муку в миску, добавляю топленое масло (можно заменить хорошим сливочным 82%). Перемешиваю, мука теплая и масло вмешивается легко, при этом мука темнеет. Добавьте сахар, перемешайте – начинка готова. На вкус – рассыпчатая масляная крошка, сладкая, с привкусом орехов и карамели.

* Тесто разделите пополам, и раскатайте тонко в форме прямоугольника. Выкладывайте половину начинки, рассыпьте равномерно. Скатайте рулетом, заворачивайте плотно, это важно – начинка сыпучая, если скрутите слабо, крошка будет высыпаться. Можно немного прижать сверху уже свернутый рулет.

* Нарежьте большими кусочками-шайбами, я сделала в форме плюшек – чтобы меньше рассыпалась начинка и видна была спиральная структура печенья. Сверху каждый кусочек придавила палочкой, чтобы он слегка раскрылся. Перед выпечкой смажьте желтком (я размешала желток со столовой ложкой воды).

* Духовку разогрейте до 200 градусов, выпекайте 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета.

* Получилось рассыпчатое сладкое печенье, с теплым сливочным вкусом и ароматом. Я готовила без орехов, но легкий ореховый привкус есть – его дает топленое масло и поджаренная мука. Нам понравилось, когда-нибудь повторю.

Приятного аппетита!