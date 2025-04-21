Дубайский шоколад. Простой и очень вкусный рецепт в домашних условиях

Дубайский шоколад готовится легко, ингредиенты на него недешевые, но сегодня их можно купить на любом маркетплейсе.

Стоит ли игра свеч? Да! Один раз приготовить можно. Это вкусно и необычно. Наш подробный рецепт (с нюансами).

Дубайский шоколад в домашних условиях

Понадобится (на 2 шоколадки по 250 граммов каждая): 400 граммов молочного шоколада (можно 200 молочного+200 горького);

100 граммов фисташковой пасты;

50 граммов теста катаифи;

20 граммов пасты тахини (кунжутная паста);

небольшой кусочек сливочного масла для обжарки теста;

щепотка соли.

Приготовление:

1. Обязательно понадобится силиконовая форма для шоколада (не реклама, но форма оказалась классная).

2. Шоколад берем хороший, можно заказать специальный кондитерский в «каплях», но мы взяли обычную «Милку» из супермаркета. Можно сделать микс из молочного и горького шоколада.

Топим шоколад на водяной бане. Далее заливаем в формы по 1/4 от всей массы. Отправляем форму с шоколадом в холодильник до полного застывания (минут 15).

3. Растапливаем на сковороде кусочек масла и обжариваем до золотистого цвета тесто катаифи. Да, чаще всего оно продается «сырым», мы же должны придать ему ещё больше хрусткости и приятного «орехового» вкуса. Обжариваем быстро, тесто может сгореть за секунды. Бдим!

4. Далее замешиваем в это тесто пасту из фисташек и тахини, добавляем щепотку соли и очень хорошо перемешиваем. Аккуратно, тесто не стоит ломать в крошку, оно должно хрустеть. Оставляем начинку остывать минут на 10-15.

Признаемся честно, когда мы попробовали готовую начинку, стало немного грустно: кажется, деньги были потрачены зря. Но в итоге, когда собрали шоколадку целиком, результат превзошел все ожидания!

5. Собираем шоколадку. Выкладываем половину начинки на каждую форму. Важно! Не доходите до края 1-2 миллиметра, так будет проще залить второй слой (делали по-разному, этот вариант самый простой, благо, начинка не течёт и спокойно формуется, как надо).

На фото ниже первый вариант заготовки: мы формировали бортик будущей шоколадки силиконовой лопаткой при заливке первого слоя. Так тоже можно, но больше возни.

Выливаем вторую часть жидкого шоколада (пока готовлю, держу его над кастрюлей с тёплой водой, так он не застывает обратно).

Убираем шоколадки в холодильник. Чтобы застыть, им хватит два часа. Мы оставили на ночь.

Из формы шоколадка выходит очень легко.

Белые разводы исчезают, как только шоколадка становится комнатной температуры.

Пасты и тесто катаифи мы купили на маркетплейсе. Дорого? Да. Две готовые дубайские шоколадки (общим весом 500 граммов) по себестоимости вышли на 1600 рублей (без формы).

Здесь мы посчитали полную стоимость упаковки теста катаифи и пасты тахини, хотя после приготовления остается еще бОльшая часть теста и кунжутной пасты (её потом можно использовать для хумуса, например).

Десерт получается очень вкусным. Несладкая хрустящая начинка в сочетании с хорошим шоколадом. Изысканно!

Если завернуть в пергамент и обвязать шпагатом, получается отличный презент или комплимент.