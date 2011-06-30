Пшенные пышки с яблоками (рецепт с видео)

Когда в следующий раз вы задумаете приготовить пшенку – на гарнир, или как самостоятельное блюдо – сварите с запасом. Из неё можно приготовить забавное сладкое блюдо – пшенные пышки с яблоками. Думаю, ваши дети его оценят!

Пшенные пышки с яблоками

Понадобится:

Пшено – 100 гр.;

Яйцо – 2 шт.;

Сахар – 1/2 стакана;

Сливки 10% - 50 мл.;

Мука – 1 стакан;

Разрыхлитель – 1 ч.л.;

Соль;

Яблоки кисло-сладкие – 1-2 шт.;

Сахар для посыпки яблок, лучше коричневый – 2-3 ст.л.

Растительное масло для жарки.

· В слегка подсоленной воде сварите до полной готовности, до мягкости, пшенку. Слейте воду и остудите.

· Яйца с сахаром взбейте миксером или в комбайне, до бледно-желтой плотной пены. Пока взбиваются, можно очистить яблоки от кожуры и нарезать кружками. Серединку выньте, чтобы получились колечки.

· В остывшую крупу добавьте взбитые яйца, сливки, и размешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто – должно получиться пышное и легкое тесто, по густоте похожее на оладьевое.

· Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, убавьте жар до среднего. Выкладывайте тесто порциями, немного большими, чем на оладья – так, чтобы сверху на тесто поместился кружок яблока.

· Ломтик яблока обмакните в сахар, «сахарной» стороной вверх положите на тесто и слегка вдавите.

· Когда нижняя сторона поджарится, переворачивайте пышку яблоком вниз и подрумяньте с другой стороны, за это время яблоко даст сок и станет мягким, а сахар расплавится и слегка карамелизуется.

Подавать можно со сметаной.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию