Морковный суп-пюре. Две вариации по ю-мамским рецептам!

Правда же здорово, что есть Ю-мама… и юмамцы . Здесь каждый найдет то, за чем пришел – поделиться, похвалиться, поплакаться, подружиться! А еще совета спросить, работу найти, научиться чему, посмешить и посмеяться, интересное почитать, или вдохновиться и сотворить!

Вдохновиться на Юмаме можно в любом месте, абсолютно – даже перечислять не стану… я вот в Кулинарии вдохновилась – рецептами морковного супа . Только никак не могла выбрать, который супец изготовить – от Тимаса или от Tony-n.

Сварила оба, и не пожалела! Два совершенно разных супа, каждый «со своим лицом» , хорош по-своему. Суп от Tony-n – сливочная нежность, супчик Тимаса - ароматный и пикантный! Рекомендую! Мужу больше понравился приготовленный по рецепту Тимаса, сказал «очень вкусно получилось!», и это притом, что он к овощным супам и супам-пюре довольно прохладно относится . А дочь одобрила тот, что от Tony-n.

Итак... в целом рецептов я придерживалась, чуток поменяв технологию – как-то нечаянно получилось, надеюсь, авторы супов не в обиде . Андрей и Антонина! Большое спасибо за идею и за рецепты!

И почему морковных супов в моем репертуаре раньше не было? .

Морковный суп-пюре по рецепту Тимаса

Понадобится:

Бульон мясной – 1 литр;

Морковь – 350 гр. (я взвешивала; для ориентира – это примерно 5 крупных морковок);

Лук репчатый – 200 гр. (примерно 2 средних луковицы);

Масло растительное – 2 ст.л.;

Картофель – 1 средняя картошина;

Сыр плавленый – 100 гр.;

Зелень петрушка – ½ пучка;

Перец и соль – по вкусу.

Чесночные сухарики

1. Готовится довольно быстро, и просто. Сначала вымыла-почистила морковку, лук и картошку. Половину бульона налила в кастрюльку и поставила на газ. Почему половину? Мне кажется, легче сделать однородное пюре блендером, когда жидкости меньше. Потом добавлю остальной бульон.

2. Лук-морковку-картошку нашинковала тонкой соломкой, чтобы сварилось быстро – думаю, можно и на терке натереть, да.

3. Разогреваем в сковородке ложку растительного масла, пассеруем лук - до золотистого цвета. Тут я отступила от технологии и переложила жареный лук в бульон – пусть он там томится, и бульон уже закипел как раз. А на сковородку положим морковку – тоже надо немного поджарить, только не до коричневой «зажарки», а до слегка золотистого цвета, такого, что сразу и не заметно (морковка-то яркая), надо присматриваться.





4. Пока морковка пассеруется, нарезала-натерла картошину – и в бульон, к луку. Варим на медленном огне, потом добавляем сюда же морковку, и под крышкой доводим до готовности - до мягкости. Это совсем быстро произойдет .





5. Теперь нужен блендер (ну, или сито) – преобразовать наши вареные овощи в пюре.

6. Получилось? Отлично. Добавляем вторую половину бульона, сыр и доводим до кипения - сыр при этом растворится, помешивайте только . Вот и получился морковный суп-пюре. Посолите-поперчите его по вкусу – только сначала пробуйте, сыр и бульон изначально, наверное, были уже с солью?





7. Петрушку и сухарики – в тарелку, тарелку на стол… изумительный суп!

Приятного аппетита!

Морковный суп-пюре по рецепту Tony-n

Понадобится:

Рис круглозерный разваривающийся – 200 мл.;

Морковь – 300 гр. (примерно 4 крупные морковки);

Молоко или нежирные сливки – 2 стакана;

Соль – по вкусу.

Масло сливочное и белые сухарики – в тарелку

Примечание. Надо сказать, что «авторских пропорций» я не знаю... поэтому подбирала на свой вкус. Получился рисово-морковный суп, и мне понравилось это. А можно взять больше морковки – тогда «морковный» вкус будет ярче.

1. Очень легко! Сначала, как всегда, мою-чищу морковку, промываю рис.

2. Рис заливаю тремя объемами кипятка (600 мл.) и варю 10 минут на медленном огне под крышкой.





3. Пока рис варится, готовлю морковку в микроволновке, чтобы ускорить процесс приготовления супа. Я её нарезала небольшими ломтиками. При варке в СВЧ размер имеет значение – мелкими кусочками готовится быстрее. Для приготовления 300 гр. моркови надо 4-5 минут на 900 Вт. Если будет не совсем готова – ничего, доварится с рисом вместе.





4. Через 10 минут к рису добавила морковь, и еще минут 15 варила – до мягкости – и морковь должна свариться, и рис стать полностью готовым, мягким даже внутри крупинок.

5. Если не вся вода впиталась-выкипела, сливаем остатки. Рис-морковку измельчаем в пюре при помощи блендера.

6. Получившееся густое пюре разводим кипящим молоком (сливками) до нужной консистенции. Осталось довести до кипения – и все, готово. Я в порядке эксперимента половину развела сливками (200 мл), половину - молоком (1 стакан).



Со сливками выходит немного «бархатнее», наверное, можно взять и более жирные сливки, если кто любит. С молоком получился превосходный, нежный кремовый суп! Мне даже больше понравился. Ах, да! По вкусу подсолите.





7. Цитирую автора: «подавать с сухариками из батона и в каждую тарелку кусочек сливочного масла». Точно! Просто объеденье!





Приятного аппетита!

Сухарики чесночные

Делаются просто! Пару зубков чеснока растереть с солью, столовой ложкой воды и чайной ложкой оливкового масла как можно однороднее. Ломтики хлеба без корки нарежьте на кубики примерно 1*1 см.

Чесночно-масляной смесью надо побрызгать на сухарики, перемешать, еще побрызгать… старайтесь это делать более-менее равномерно, еще перемешать. Сушить в духовке на среднем жару или в микроволновке - это быстрее. Сначала на средней мощности, чтобы хлеб слегка подсох, потом на большой – для зарумянивания. Сушатся сухарики действительно быстро, следите, чтоб не сгорели и перемешивайте чаще – для равномерного просушивания.

Еще вариант – подсушить-поджарить на сковородке. Сначала в разогретом масле чуть потомить чеснок, чтобы он отдал маслу свой аромат. Затем чеснок вынуть, поджарить на этом масле кубики хлеба. Такие сухарики-гренки мягче, чем сушеные в духовке.