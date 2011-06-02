Гороховый суп с беконом и сырными тостами

Если вы любите гороховый суп, обратите внимание на то, что в продаже есть горох дробленый. Он не нуждается в замачивании и варится всего полчаса. Сегодня я буду варить гороховый суп-пюре, и хочу добавить в него весеннюю нотку: зеленый горошек и ароматный сельдерей. Присоединяйтесь!

Суп-пюре из двух видов гороха с сырными тостами

Понадобится:

Для супа: Горох дробленый – 200 гр.; Горошек зеленый консервированный (замороженный или свежий) – 1 большая банка; Лук репчатый – 1 шт.; Чеснок – 1-2 зубка; Сельдерей черешковый - 1 стебель; Бульон мясной (или овощной), крепкий – 500 мл.; Бекон, грудинка или другие копчености – 200 гр.; Перец черный, соль, майоран.

Для тостов: Сыр твердый – 100 гр.; Багет или белый хлеб. Зелень петрушки;



Для этого супа я взяла дробленый горох – его не надо замачивать, и варится он быстро, всего 30 минут. Если у вас крупный (лущеный или колотый) горох, его придется предварительно замочить в холодной воде. Сварите горох до готовности, выньте из кастрюли и дайте немного остыть. Отвар пока не выливайте, он может понадобиться, чтобы разбавить суп.

Пока варится горох, я чищу лук, чеснок и сельдерей, и режу произвольными кусочками среднего размера. Если вы не являетесь большим поклонником сельдерея, можете обойтись и без него - однако, советую все ж попробовать, в готовом блюде его собственный вкус практически неразличим, а суп получается ароматнее.

Разогреваю сковороду, и готовлю нарезанный лук-чеснок-сельдерей до мягкости, можно слегка подрумянить. Если у вас замороженный или свежий зеленый горошек, добавьте его в сковороду и потушите до мягкости вместе с луком и сельдереем, возможно, понадобится добавить туда немного воды. С консервированного горошка нужно только слить жидкость.

Сваренный дробленый горох и зеленый горошек с овощами немного остудите и измельчите блендером, добавьте бульон.

Если получилось слишком густо, можно разбавить гороховым отваром. (Будет вкусно, даже если вы приготовите суп на одном гороховом отваре, без бульона). Перелейте суп в кастрюлю и доведите до кипения, кипятите на слабом огне 3-5 минут.

Приготовьте к этому супу сырные тосты: ломтики белого хлеба поджарьте с одной стороны на растительном или топленом масле, переверните и сразу посыпьте тертым твердым сыром. Пока поджаривается вторая сторона, сыр слегка расплавится. Также тосты можно приготовить в духовке или под грилем.

При подаче положите в тарелку кусочки бекона или копченой куриной грудки; бекон можно слегка подрумянить на сухой сковородке. Посыпьте суп зеленью петрушки.

Приятного аппетита!