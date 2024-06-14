Что приготовить в жару. Рецепты холодных супов

Что готовить в жару, когда от одной мысли, что нужно включить плиту и два часа провести на кухне, становится плохо? Мы сделали подборку рецептов холодных супов для жарких дней: кроме окрошки есть еще и другие. Выбор большой, приятного аппетита!

Рецепты холодных супов

Для приготовления холодных супов вам понадобятся свежие овощи, отварное мясо или рыба, зелень и даже фрукты (прекрасно освежает, например, сладкий суп на молоке с ягодами, отварным рисом, мятой и медом).

А заправлять холодные супы можно айраном, кефиром, квасом, соком. Если для супа нужно что-то сварить - яйца или мясо, варите их в мультиварке, а овощи (например, картофель) варите в микроволновке - от этой техники на кухне не жарко!

Варить овощи в микроволновке можно любые - налейте немного воды в полиэтиленовый пакет, положите вымытые овощи, и на высокой мощности варите, проверяя каждые 2-3 минуты, до мягкости. Минут 5-8.

Холодный летний суп Таратор

Готовится очень быстро. Главное – это наличие огурцов, орехов и простокваши. Ну или кефира! А еще можно положить салат – обычный листовой, нашинкованный мелко. И любую зелень, какая нравится.

Пошаговый рецепт приготовления - здесь, в разделе "Рецепты" на нашем сайте.

Гаспаччо - холодный томатный суп

Ингредиенты: помидоры – 6-7 шт., огурец салатный – 1 шт., перец болгарский - 2 шт., зелень разнообразная – по одному пучку. Оливковое масло - 1 ст. л., уксус винный – 2 ст. л., соль, перец – по вкусу.

Помидоры ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Длинный салатный огурец очищаем от кожицы, болгарский перец - от семян. Все ингредиенты, плюс лед, плюс винный уксус, плюс оливковое масло перемалываем в блендере. По вкусу можно добавлять каперсы, лук или чеснок. Солим и перчим, подаем охлажденным, посыпав рубленой зеленью.

Холодный огуречный суп с креветками

Ингредиенты на 2-3 порции: огурец – 1 средний; авокадо – 1 шт.; сливки 15-33% – 200 мл.; чеснок – 1-2 зубка; укроп – 1 пучок; креветки – 200-300 гр.; соль – ½ чайной ложки.

Готовится очень просто - все ингредиенты нужно измельчить в блендере (кроме креветок). Добавить сливки. Получится красивый светло-зеленый суп. Подавать, положив в тарелку креветки и украсив зеленью.

Полезные советы и пошаговый рецепт приготовления этого легкого холодного супа - здесь, в разделе "Рецепты" на нашем сайте.

Свекольник

Чаще всего, говоря о летних супах в жаркую погоду, наши пользователи упоминают свекольник. Основа такого супа - вареная свекла, а сочетать её можно с любыми овощами, добавлять в суп яйцо или вареное мясо. Заправкой может служить свекольный отвар, кефир, айран и даже минеральная вода со сметаной.

Иак, нам понадобится (на 3-4 порции): вареная свекла 2 шт., огурец — 1 шт., лимон — 1 шт., редис — 4 шт., укроп, зеленый лук, яйцо куриное — 2 шт., кефир или простокваша.

Свеклу отварить (можно в микроволновке), очистить и нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Перемешать с лимонным соком, добавив немного сахара, оставить, пока нарезаем остальные ингредиенты. Огурец и редис порезать соломкой (или натереть на крупной терке). Яйца разрезать на половинки. Зелень порезать, растереть с солью. Соединить все овощи и кефир, приправить солью, перцем, сахаром по вкусу. Подавать минут через 20, дав настояться в холодильнике. Свекольник подавать, добавив в тарелки половинку яйца и лед.

Ещё простой рецепт свекольника: натертую на крупной терке или мелко нашинкованную свеклу сварить, добавив столовую ложку лимонного сока, до мягкости. Сильно охладить. Добавить нарезанный мелкими кубиками свежий огурец, вареную картошку, редиску, зеленый лук и укроп с петрушкой. При подаче в тарелку половинку вареного яйца и ложку хорошей сметаны, для остроты можно немного горчицы или хрена положить – приятного аппетита!

Ботвинья, ясно из названия, готовится из «вершков» – молодой свекольной и редисочной ботвы, щавеля, шпината, крапивы и прочей листовой зелени. Ботву надо ошпарить кипятком, мелко нарезать, добавить мелко нашинкованный лук, огурцы, редис и заправить квасом с тертым хреном. В тарелку можно положить отварную рыбу или, по русской традиции, раков.

Суп щавелевый холодный

Ингредиенты: картошка – 3 шт.; щавель – большой пучок; огурец – 1 шт.; редис – 6-7 шт.; лук зеленый; пучок зелени (петрушка, укроп, сельдерей и пр.) – 1 пучок; яйцо – 2-3 шт.; соль, перец. Сметана.

Нарезанный кубиками картофель в мультиварке отварите до готовности, добавьте щавель, доведите до кипения. Когда выключите, остудите и уберите в холодильник. Остальные ингредиенты нарежьте, как для окрошки. Соедините с основой перед подачей.

Пошаговый рецепт (с видео) - вы найдете по этой ссылке, в разделе "Рецепты" на нашем сайте.

Приятного аппетита!