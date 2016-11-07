Очень вкусный рыбный суп с шампиньонами
Отличный рыбный суп, сытный и ароматный. Насыщает, сохраняя ощущение легкости. Пару ломтиков лимона в суп обязательно положите, они дадут вкусовой нюанс, сделают вкус супа ярче, при этом не будут очень заметными. А вот каперсы – необязательный ингредиент, их добавляйте по желанию, в тарелку.
Варим согревающий осенний суп!
Суп рыбный с шампиньонами
Понадобится:
Рыба белая (филе, без кожи и костей) – 250 -300 гр.;
Картошка – 3 шт.;
Шампиньоны – 5-6 шт. (ок. 100-120 гр.)
Морковь – 1 крупная;
Лук репчатый – 1 большая луковица;
Чеснок – 1-2 зубка;
Лимон – 2-3 ломтика, плюс в каждую тарелку по желанию;
Каперсы (по желанию);
Зелень петрушки;
Растительное или топленое масло для жарки;
Соль, перец, приправы для рыбы.
* Для первого раза будет удобнее сначала подготовить и нарезать все продукты, а потом жарить и варить, поэтому может показаться, что готовится суп не так уж и быстро. На деле некоторые этапы идут параллельно – одно жарите, другое режете – и все действия простые.
* Рыбу (филе) нарежьте крупными кубиками или толстой короткими брусками.
* Овощи почистите, картошку нарежьте брусочками, лук, морковку и чеснок – тонкой соломкой.
* Шампиньоны быстро вымойте и сразу обсушите салфеткой, иначе они наберут воду и будут в ней вариться, и не зарумянятся. Крупные нарежьте сломкой, небольшие – ломтиками. При готовке они уменьшатся в размерах, так что не мельчите.
* Картошку залейте водой и поставьте на огонь, доведите до кипения.
* Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, на сильном огне подрумяньте грибы, помешивая. Переложите грибы в кастрюлю, к картошке.
* На этой же сковороде обжарьте рыбу, если нужно – добавьте немного масла. Жарьте с двух сторон, слегка подрумяньте. Положите в кастрюлю, вода там уже наверняка закипает – отрегулируйте нагрев так, чтобы не было бурного кипения, а слегка побулькивало, иначе рыба развалится.
* Если надо, протрите сковороду салфеткой и добавьте масло, положите лук-морковь-чеснок, потомите и тоже чуть-чуть подрумяньте, не зажаривайте! Доведите до полуготовности и переложите в кастрюлю.
* Добавьте соль, перец, смесь приправ для рыбы и на слабом огне доведите до готовности – до мягкости овощей. За пару минут до готовности положите пару ломтиков лимона, и зелень, если она свежая. Замороженную петрушку лучше всего положить прямо в тарелку, так она лучше сохранит цвет и вкус.
* Можно дать супу настояться минут 5-7, и подавать. Каперсы я кладу желающим прямо в тарелку, а не в кастрюлю, потому что их не все любят. И добавочную порцию лимона – тот лимон, который в кастрюле, даст только вкусовой нюанс, и не будет сильно ощущаться.
* Посыпайте зеленью, приглашайте всех к столу. Отличный суп!
Приятного аппетита!