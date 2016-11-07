Очень вкусный рыбный суп с шампиньонами

Отличный рыбный суп, сытный и ароматный. Насыщает, сохраняя ощущение легкости. Пару ломтиков лимона в суп обязательно положите, они дадут вкусовой нюанс, сделают вкус супа ярче, при этом не будут очень заметными. А вот каперсы – необязательный ингредиент, их добавляйте по желанию, в тарелку.

Варим согревающий осенний суп!

Суп рыбный с шампиньонами

Понадобится: Рыба белая (филе, без кожи и костей) – 250 -300 гр.; Картошка – 3 шт.; Шампиньоны – 5-6 шт. (ок. 100-120 гр.) Морковь – 1 крупная; Лук репчатый – 1 большая луковица; Чеснок – 1-2 зубка; Лимон – 2-3 ломтика, плюс в каждую тарелку по желанию; Каперсы (по желанию); Зелень петрушки; Растительное или топленое масло для жарки; Соль, перец, приправы для рыбы.

* Для первого раза будет удобнее сначала подготовить и нарезать все продукты, а потом жарить и варить, поэтому может показаться, что готовится суп не так уж и быстро. На деле некоторые этапы идут параллельно – одно жарите, другое режете – и все действия простые.

* Рыбу (филе) нарежьте крупными кубиками или толстой короткими брусками.

* Овощи почистите, картошку нарежьте брусочками, лук, морковку и чеснок – тонкой соломкой.

* Шампиньоны быстро вымойте и сразу обсушите салфеткой, иначе они наберут воду и будут в ней вариться, и не зарумянятся. Крупные нарежьте сломкой, небольшие – ломтиками. При готовке они уменьшатся в размерах, так что не мельчите.

* Картошку залейте водой и поставьте на огонь, доведите до кипения.

* Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, на сильном огне подрумяньте грибы, помешивая. Переложите грибы в кастрюлю, к картошке.

* На этой же сковороде обжарьте рыбу, если нужно – добавьте немного масла. Жарьте с двух сторон, слегка подрумяньте. Положите в кастрюлю, вода там уже наверняка закипает – отрегулируйте нагрев так, чтобы не было бурного кипения, а слегка побулькивало, иначе рыба развалится.

* Если надо, протрите сковороду салфеткой и добавьте масло, положите лук-морковь-чеснок, потомите и тоже чуть-чуть подрумяньте, не зажаривайте! Доведите до полуготовности и переложите в кастрюлю.

* Добавьте соль, перец, смесь приправ для рыбы и на слабом огне доведите до готовности – до мягкости овощей. За пару минут до готовности положите пару ломтиков лимона, и зелень, если она свежая. Замороженную петрушку лучше всего положить прямо в тарелку, так она лучше сохранит цвет и вкус.

* Можно дать супу настояться минут 5-7, и подавать. Каперсы я кладу желающим прямо в тарелку, а не в кастрюлю, потому что их не все любят. И добавочную порцию лимона – тот лимон, который в кастрюле, даст только вкусовой нюанс, и не будет сильно ощущаться.

* Посыпайте зеленью, приглашайте всех к столу. Отличный суп!

Приятного аппетита!