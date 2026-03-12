Полезно, вкусно и недорого. Салаты из зелёной редьки
Недооцененный нынче овощ - зелёная редька. А ведь это кладезь витаминов по доступной цене. Сегодня предлагаем вам три рецепта, в основе которых этот сочный и хрустящий корнеплод. Быстро, просто и полезно.
Сытный салат с редькой и курицей
Ингредиенты на 2 порции:
- зёленая редька 150 г;
- готовая куриная грудка 100 г:
- яйца 2 шт;
- огурец 1/2;
- чеснок 1 зубчик;
- соль;
- укроп;
- майонез/сметана/греческий йогурт.
1. Редьку шинкуем на тёрке для морковки по-корейски. Чтобы ушла лишняя остринка и горечь, можно залить редьку минут на 10 холодной водой. Но можно этого и не делать, если вас не пугает более яркий вкус.
2. Спустя 5-10 минут сливаем воду и отжимаем редьку.
3. Грудку курицы можно взять любую: копченую, вареную или приготовленную в духовке. Нарезаем её и добавляем к редьке. Туда же отправляем яйца, шинкуем на той же терке огурец. Нарезаем укроп и зубчик чеснока (по желанию).
4. Заправляем салат майонезом. Мы используем майонез «Лёгкий». Можно смешать его со сметаной или греческим йогуртом.
В итоге получаем сытный, высокобелковый и одновременно свежий салат. Честно скажем, с копченой курочкой будет гораздо вкуснее, чем с вареной. Чеснок добавляйте по вкусу.
Пикантный салат с редькой, сельдереем и орехами
Ингредиенты на 2 порции:
- зелёная редька 150 г;
- сельдерей 70 г;
- яблоко 1 шт;
- морковь 50 г;
- грецкие орехи 50 г;
- соль;
- майонез.
1. Для этого салата мы также берем нашинкованную на терке для корейской морковки редьку. К ней добавляем нарезанный сельдерей и яблоко. Морковь трем все на той же терке. Нарубим ножом орешки и добавим к салату. Заправляем также майонезом. Либо можно использовать майонез и сметану 1:1. Для пикантности добавьте ложечку орехового соуса.
Салат-намазка из редьки и сыра:
Ингредиенты на 2 порции:
- зелёная редька 100 г;
- твердый сыр 70 г;
- яблоко 50 г;
- морковь 30 г;
- майонез.
1. Все ингредиенты, включая редьку, натираем на мелкой тёрке. Редьку и яблоко лучше слегка отжать. Перемешиваем и добавляем майонез. Сверху можно посыпать зеленью.
Салаты из редьки очень понятны на вкус. Это свежий, легкий салат из простых овощей и продуктов. Отличная для разнообразия рациона альтернатива салатам из капусты. Мы добавляем легкий майонез, потому что так вкуснее. Можно заправлять маслом, йогуртом или сметаной. Но, как говорится, лучше съесть 300 граммов овощей с ложкой майонеза, чем не съесть их вообще.
Если у вас тоже есть любимый салат из зеленой редьки, делитесь в комментариях.
Приятного аппетита!
Самый простой - редька, кислое зеленое яблоко и морковь. Все на мелкой терке. Посолить по вкусу. Заправка либо сметана, либо вонючее подсолнечное масло
Или морковь, редька на мелкой терке. Немного соли, чуть сахара. Заправить пахучим маслом( чуть-чуть) и майонезом
редька + морковь на мелкой терке, репчатый лучок, чуть посолить и со сметанкой