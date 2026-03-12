Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Аверина Юлия
Салаты и закуски

Полезно, вкусно и недорого. Салаты из зелёной редьки

Недооцененный нынче овощ - зелёная редька. А ведь это кладезь витаминов по доступной цене. Сегодня предлагаем вам три рецепта, в основе которых этот сочный и хрустящий корнеплод. Быстро, просто и полезно.

Сытный салат с редькой и курицей

Ингредиенты на 2 порции: 

  • зёленая редька 150 г;
  • готовая куриная грудка 100 г:
  • яйца 2 шт;
  • огурец 1/2;
  • чеснок 1 зубчик;
  • соль;
  • укроп;
  • майонез/сметана/греческий йогурт. 

1. Редьку шинкуем на тёрке для морковки по-корейски. Чтобы ушла лишняя остринка и горечь, можно залить редьку минут на 10 холодной водой. Но можно этого и не делать, если вас не пугает более яркий вкус. 

2. Спустя 5-10 минут сливаем воду и отжимаем редьку.

3. Грудку курицы можно взять любую: копченую, вареную или приготовленную в духовке. Нарезаем её и добавляем к редьке. Туда же отправляем яйца, шинкуем на той же терке огурец. Нарезаем укроп и зубчик чеснока (по желанию). 

4. Заправляем салат майонезом. Мы используем майонез «Лёгкий». Можно смешать его со сметаной или греческим йогуртом.

В итоге получаем сытный, высокобелковый и одновременно свежий салат. Честно скажем, с копченой курочкой будет гораздо вкуснее, чем с вареной. Чеснок добавляйте по вкусу. 

Пикантный салат с редькой, сельдереем и орехами

Ингредиенты на 2 порции: 

  • зелёная редька 150 г;
  • сельдерей 70 г;
  • яблоко 1 шт
  • морковь 50 г;
  • грецкие орехи 50 г;
  • соль;
  • майонез. 

1. Для этого салата мы также берем нашинкованную на терке для корейской морковки редьку. К ней добавляем нарезанный сельдерей и яблоко. Морковь трем все на той же терке. Нарубим ножом орешки и добавим к салату. Заправляем также майонезом. Либо можно использовать майонез и сметану 1:1. Для пикантности добавьте ложечку орехового соуса.

Салат-намазка из редьки и сыра: 

Ингредиенты на 2 порции: 

  • зелёная редька 100 г;
  • твердый сыр 70 г;
  • яблоко 50 г;
  • морковь 30 г;
  • майонез.

1. Все ингредиенты, включая редьку, натираем на мелкой тёрке. Редьку и яблоко лучше слегка отжать. Перемешиваем и добавляем майонез. Сверху можно посыпать зеленью. 

Салаты из редьки очень понятны на вкус. Это свежий, легкий салат из простых овощей и продуктов. Отличная для разнообразия рациона альтернатива салатам из капусты. Мы добавляем легкий майонез, потому что так вкуснее. Можно заправлять маслом, йогуртом или сметаной. Но, как говорится, лучше съесть 300 граммов овощей с ложкой майонеза, чем не съесть их вообще. 

Если у вас тоже есть любимый салат из зеленой редьки, делитесь в комментариях. 

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

9
Тёма и Жучка
13.03.26, 13:19

Самый простой - редька, кислое зеленое яблоко и морковь. Все на мелкой терке. Посолить по вкусу. Заправка либо сметана, либо вонючее подсолнечное масло

Аноним 375
13.03.26, 17:04

Или морковь, редька на мелкой терке. Немного соли, чуть сахара. Заправить пахучим маслом( чуть-чуть) и майонезом

Chega
13.03.26, 17:59

редька + морковь на мелкой терке, репчатый лучок, чуть посолить и со сметанкой

Оставить комментарийили читать еще 6 комментариев
Реклама
Салаты и закуски
Реклама
Реклама