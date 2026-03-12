Полезно, вкусно и недорого. Салаты из зелёной редьки

Недооцененный нынче овощ - зелёная редька. А ведь это кладезь витаминов по доступной цене. Сегодня предлагаем вам три рецепта, в основе которых этот сочный и хрустящий корнеплод. Быстро, просто и полезно.

Сытный салат с редькой и курицей

Ингредиенты на 2 порции:

зёленая редька 150 г;

редька 150 г; готовая куриная грудка 100 г:

яйца 2 шт ;

; огурец 1/2;

чеснок 1 зубчик;

соль;

укроп;

майонез/сметана/греческий йогурт.

1. Редьку шинкуем на тёрке для морковки по-корейски. Чтобы ушла лишняя остринка и горечь, можно залить редьку минут на 10 холодной водой. Но можно этого и не делать, если вас не пугает более яркий вкус.

2. Спустя 5-10 минут сливаем воду и отжимаем редьку.

3. Грудку курицы можно взять любую: копченую, вареную или приготовленную в духовке. Нарезаем её и добавляем к редьке. Туда же отправляем яйца, шинкуем на той же терке огурец. Нарезаем укроп и зубчик чеснока (по желанию).

4. Заправляем салат майонезом. Мы используем майонез «Лёгкий». Можно смешать его со сметаной или греческим йогуртом.

В итоге получаем сытный, высокобелковый и одновременно свежий салат. Честно скажем, с копченой курочкой будет гораздо вкуснее, чем с вареной. Чеснок добавляйте по вкусу.

Пикантный салат с редькой, сельдереем и орехами

Ингредиенты на 2 порции:

зелёная редька 150 г;

сельдерей 70 г;

яблоко 1 шт ;

; морковь 50 г;

грецкие орехи 50 г;

соль;

майонез.

1. Для этого салата мы также берем нашинкованную на терке для корейской морковки редьку. К ней добавляем нарезанный сельдерей и яблоко. Морковь трем все на той же терке. Нарубим ножом орешки и добавим к салату. Заправляем также майонезом. Либо можно использовать майонез и сметану 1:1. Для пикантности добавьте ложечку орехового соуса.

Салат-намазка из редьки и сыра:

Ингредиенты на 2 порции:

зелёная редька 100 г;

твердый сыр 70 г;

яблоко 50 г;

морковь 30 г;

майонез.

1. Все ингредиенты, включая редьку, натираем на мелкой тёрке. Редьку и яблоко лучше слегка отжать. Перемешиваем и добавляем майонез. Сверху можно посыпать зеленью.

Салаты из редьки очень понятны на вкус. Это свежий, легкий салат из простых овощей и продуктов. Отличная для разнообразия рациона альтернатива салатам из капусты. Мы добавляем легкий майонез, потому что так вкуснее. Можно заправлять маслом, йогуртом или сметаной. Но, как говорится, лучше съесть 300 граммов овощей с ложкой майонеза, чем не съесть их вообще.

Если у вас тоже есть любимый салат из зеленой редьки, делитесь в комментариях.

Приятного аппетита!