Закуска из вяленых помидор. Немного итальянского солнца на Вашем столе

Вот и лето прошло – словно и не бывало…

Все знают, что наше уральское лето холодное, зато малоснежное. Не успеешь искупаться, уже на озерах появляется тонкий слой льда. Поэтому каждый продляет сезон тепла как может. Кто-то довольствуется солярием, кто-то ездит в жаркие страны, а кто-то старается законсервировать хоть кусочек солнца.

Конечно, на родине вяленых помидор – Италии – эта фраза имеет совсем не переносный смысл. Высушивание производится именно с помощью лучей палящего средиземноморского светила, которое превращает сочные плоды в великолепную закуску. Мы, к сожалению, такой возможности лишены.

Но, даже завяленные в банальной духовке, помидоры сохранят в себе летнее настроение, аромат трав и оттенок солнечных лучей.

Во всемирной паутине есть множество рецептов приготовления этого блюда. Прочитав их, а так же попробовав шедевры, приготовленные гуру помидоровяления, и вняв ее советам – я взялась за дело.

Итак, что нам понадобится? Естественно, помидоры – много помидор – ибо уменьшаются в размерах они просто неприлично. В общем, количество зависит от того, сколько в Вашей духовке есть противней.

Я взяла чуть больше 4 кг.

Режем их на «лепестки» - четвертинки или восьмеринки (в зависимости от размера).

Ложкой (или чем удобнее) вычищаем внутренности – семена и жидкость. Это обязательно – иначе помидоры будут не вялиться, а тушиться в собственном соку.

Выкладываем получившееся на противень, предварительно чем-то застеленный – например, бумагой для запекания (я вообще отрезала кусок рукава).

И дальше начинается самое интересное… Помидоры надо как-нибудь обспецить.

В классическом рецепте добавляются прованские травы – базилик, чабрец, розмарин, шалфей, душица, майоран. Некоторые даже добавляют перечную мяту.

Я же использовала более русский и более острый вариант – порезанный чеснок, немного соли, перец.

Нашпиговываем всем этим делом помидоры – и загружаем в духовку.

Далее – все очень индивидуально, в зависимости от духовки. Градусы – от 60 до 110. Если есть вентилятор – великолепно! Если нет – духовку необходимо немного приоткрыть.

Я для себя вывела оптимальную формулу вяления – гриль около ста градусов + вентилятор.

Смотреть помидоры на предмет готовности нужно начинать примерно часа через три от начала действа.

Важно! Не пересушите: готовый продукт по консистенции должен напоминать сухофрукт (курага, чернослив), а не чипсы и тем более не угольки.

Когда помидоры уже близки к готовности, стоит подумать о том, какие продукты мы загрузим вместе с ними в банки.

Я положила оливки, фетаксу, одну баночку на пробу сделала с добавлением лука и уксуса. Вообще можно добавлять все, что угодно – в зависимости от Вашего вкуса и фантазии: сыр твердых сортов, колбасу а-ля копченая, каперсы, анчоусы, вяленое мясо, бекон, лук в любых его проявлениях…

Итак, наши помидоры завялились.

Стерилизуем банки.

Выкладываем в них помидоры, наполнитель и заливаем оливковым маслом (я еще туда же добавила рассол от оливок). Оставляем настаиваться на пару дней.

Говорят, эта закуска может храниться в холодильнике довольно длительное время.

Куда использовать?

Вяленые помидоры хороши практически везде. Их используют для приготовления пиццы и пасты, мясных и рыбных блюд, добавляют в салаты. На их основе делаются различные соусы и подливы. Помидоры хороши в любых бутербродах.

Так же они прекрасно идут в качестве самостоятельного блюда – например, как закуска под вино.