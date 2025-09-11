Хит столичных ресторанов! Невероятно вкусный салат с хрустящими баклажанами

Популярный салат с хрустящими баклажанами не обошел стороной и нас. Пересмотрев множество рецептов в интернете, мы решили приготовить его базовую версию. В составе доступные продукты и сезонные осенние овощи. Получилось очень вкусно, даже лучше, чем предполагали изначально. Такой салат подают во многих ресторанах. Его фишка в баклажанах, у которых хрустящая корочка и нежнейшая мякоть внутри.

Ингредиенты:

баклажаны 2 штуки;

спелые помидоры 4-5 крупных;

кинза;

петрушка;

сыр фета;

кисло-сладкий соус с чили;

кукурузный крахмал;

растительное масло.

1.Баклажаны нарезаем крупным кубиком, солим и оставляем минут на 10, чтобы они слегка выделили жидкость. Далее баклажаны можно просушить салфеткой, а затем обвалять в кукурузном крахмале. Довольно щедро. На кусочках, из-за того, что они все-таки немного влажные, образуется кляр.

У баклажанов грубая шкурка и некоторые очищают их перед жаркой. Тут на вкус и цвет. Нам она не мешает.

2. На сковороду наливаем растительное масло. Высотой около 2-3 мм. Во многих рецептах баклажаны обжаривают во фритюре или наливают сразу несколько сантиметров масла. Так тоже можно. Но мы, насколько это возможно, все-таки делаем готовые овощи менее жирными. Обжариваем баклажаны минут 10, до красивой румяной корочки.

3. Пока жарились баклажаны, мы нарезали крупными кусочками помидоры, к ним добавили кинзу и петрушку. Кинза - важный ингредиент в этом салате. Она дает то самое "комбо": спелый сочный помидор, теплый хрустящий баклажан и кисло-сладкий соус. Но если вы совсем не любите эту зелень, добавьте только петрушку.

4. Далее заправляем соусом. Рецептов кисло-сладкого чили очень много: как правило это 5-6 дополнительных ингредиентов. Мы честно не стали заморачиваться и взяли кисло-сладкий соус Heinz. Он везде продается и по итогу идеально подошел к салату! Также можно использовать любой другой острый кисло-сладкий соус.

5. Собираем салат. На тарелку выкладываем помидорную основу, нарезаем кубиками сыр фета (можно также сиртаки или творожный сыр), сверху немного остывшие баклажаны. Салат готов! Есть его можно сразу.

Получилось отличное сочетание хрустящих ещё теплых жареных баклажанов, спелых томатов и яркого вкуса кинзы. Соус прекрасно подходит к этим овощам. А сыр добавляет нежности.

Вариантов такого салата мы нашли много. Кто-то кладет туда еще печеный перец, красный лук, орех кешью, кунжут или заправляет соусом терияки. Возможно, это всё тоже будет к месту. Но базовая версия салата идеальна.

Приятного аппетита!