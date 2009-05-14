Хочу напомнить об очень симпатичной горячей закуске – фаршированных шампиньонах. Известно, что «рецепт – не догма», и к готовке надо подходить творчески – так вот это как раз то блюдо, где можно проявить индивидуальность, и сочинить свой вариант фарша-начинки и технологии приготовления .

Важен принцип – в шляпку гриба уложить фарш . А шляпки перед этим можно запечь, отварить, обжарить, потушить, замариновать, оставить сырыми. А можно запекать вместе с фаршем.

Фарш приготовить только из шампиньоновых ножек и лука, или добавить в него сыр, а может еще и ветчину, и зелень петрушки...

Сыр твердый заменить брынзой, фетой или творожным сыром вроде Филадельфии, и сочетать с орехами, грецкими или фундуком – отличный дуэт!

Некоторые добавляют в фарш взбитое яйцо и хлебные крошки. Вариант – вареный желток и пара ложек сметаны. Баклажаны и чеснок – тоже хорошо.

Белое вино – отлично! Немного добавить в фарш, и слегка сбрызнуть перед запеканием. А гречка с грибами? Вкусно! Стоит попробовать начинить шляпки гречей с жареным луком, и запечь под сыром – оригинально получится .

А у меня вот такой вариант – с курятиной и кедровыми орешками!

Шампиньоны фаршированные

Понадобится:

Шампиньоны среднего размера или крупные – 500 гр.;

Лук-репка – 1 средняя или ½ большой;

Вареное куриное мясо – половинка грудки;

Чеснок – 1- 2 зубчика;

Сыр твердый;

Орехи кедровые;

Примечание. Пропорции даю исключительно для ориентира, варьируйте по своему вкусу .

1. Нужны грибы со шляпками среднего размера. В маленькие войдет мало начинки, правда удобно есть – «на один укус», ну а большие - не так вкусно. Шампиньоны, говорят, не моют – протирают салфеткой и/или щеткой. Но я все ж помыла . Теперь ножом с тонким кончиком или чайной ложкой удаляю ножки грибов и чуть-чуть мякоти.

2. Подготовленные шляпки складываю в миску, и слегка обмазываю растительным маслом. Именно слегка, много масла не лейте, грибы его впитают и потом при запекании «отдадут» .

3. Делаю фарш. Ножки надо мелко порубить, и так же мелко нашинковать лук. По объему должно быть примерно поровну лука и ножек. Чеснок режу тонкими пластинками, выкладываю на сковородку в разогретое масло и на среднем огне жарю до зарумянивания – у меня на это уходит примерно минута-полторы. Чеснок отдаёт маслу свой аромат, после этого можно его вынуть и выбросить.

В чесночное масло кладу ножки грибов и лук, на среднем огне готовлю до мягкости лука. Пока луково-грибная смесь жарится, мелко-мелко режу куриное мясо и тру на терке сыр.

4. Курицу соединяю с луково-грибным фаршем, добавляю немного тертого сыра – для связки – и слегка солю, в зависимости от солености добавленного сыра.

5. Фаршем наполняю шляпки – с небольшой горкой, укладываю плотненько в форму, сверху сыплю тертый сыр – и в печку . При запекании из грибов будет выделяться сок, поэтому возьмите форму с бортиками. Напомню, что шампиньоны не требуют длительной термической обработки. Если вы будете готовить их долго, то следите, чтобы не выпарился весь сок – тогда грибы могут пересохнуть.

Я запекаю при 200-220 градусах минут 15, за 5-7 минут до готовности посыпаю кедровыми орешками.