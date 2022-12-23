Салат «Рождественский венок». Красивый, легкий, праздничный!

Рецепт салата «Рождественский венок» я подсмотрела в новогодних обсуждениях на ю-маме. Хотя раньше мне встречались и другие варианты этого салата (с грибами, с морепродуктами, оливье в форме рождественского венка), захотелось приготовить именно этот! Салат легкий, яркий, прекрасно будет смотреться на новогоднем столе. И каждый может выбрать себе те ингредиенты, которые ему больше по вкусу!

Салат «Рождественский венок»

Ингредиенты: - капуста брокколи (соцветия) - 300 г; - помидоры черри - 200 г; - руккола - 80 г; - салат ромэн красный (пучок); - салат фриллис (пучок); - шарики моцареллы (15 штук); - ломтики буженины или хорошей ветчины. Для заправки: - оливковое масло - 2-3 ст. ложки; - зернистая горчица - 1-2 ч. ложки; - яблочный уксус 9% или бальзамик - 1 ч. ложка; - кисло-сладкий соус (по желанию); - мед - 2 ч. ложки; - соль или соевый соус по вкусу.

Приготовление:

1. Брокколи вымойте и разберите на соцветия. Размер соцветий постарайтесь сделать не очень большим. Соцветия отварим до состояния альденте.

2. Ставим вскипятить воду, её нужно посолить - соль остановит разрушение хлорофилла в капусте, и брокколи останется ярко-зеленой. Капусту опускаем в кипящую воду и варим с момента нового закипания 3-4 минуты.

Воду сливаем через дуршлаг, капусту опускаем в очень холодную воду на нессколько минут. Так капуста сохранит форму и немного хрустящую структуру свежего овоща, которую так ценят повара.

3. Пока варится брокколи, смешиваем соус на основе оливкового масла и горчицы. Здесь полагайтесь на свой вкус, к основе из масла и зернистой горчицы сначала добавьте все ингредиенты понемногу, одну часть. И выровняйте вкус на свое усмотрение. Любите слаще - добавьте вторую ложку меда. Хочется кислинки - еще бальзамика или соус Наршараб (я его добавляю во все салаты). Если нет соевого соуса, посолите по вкусу.

4. На большую тарелку выкладываем кольцом, в виде венка, листья рукколы и несколько разных листьев салата, чтобы зеленые чередовались с красными листьями.

Часть брокколи нужно выложить на салат. Теперь снова разноцветные листья и брокколи.

Из тонких мясных ломтиков сверните рулетики-фунтики и тонким концом воткните в венок. Если вы не хотите добавлять мясной ингредиент, оставьте вегетарианский вариант! Салат и без мяса очень вкусный!

Разложите шарики моцареллы и выложите на венок помидорки черри. Часть из них можно разрезать напополам.

5. В середину венка можно поставить соусницу, либо полить салат соусом перед подачей.

Все готово! Приятного аппетита!

И с наступаюшим Новым годом! Желаю вам всего вкусного!