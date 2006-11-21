10 причин сделать торт для мужчин…

Мужчины, как впрочем, и женщины делятся на два типа: сладкоежки, и те, кто к сладкому абсолютно равнодушен... Сегодняшнее заседание клуба кулинаров-любителей посвящается последним... Ну и поскольку у председателя этого клуба мужчины под рукой на момент написания статьи попросту не оказалось, пришлось сделать заседание кулуба выездным и поискать объект мужескаго полу у сотоварок по сайту...

Доверчивой жертвой, приютившей аффтара у себя на кухне и имеющей в наличии мужа в количестве одна штука, оказалась Joy, за что ей отдельный респект и уважуха! Радушная хозяйка до кучи и занялась контрольной закупкой всех необходимых ингридиентов, а именно:

хлеб черный круглый (типаж "Чусовской") - 1 булка

масло сливошное - 100 гр

хрен острый (либо горчица) - 3 ч.л.

лимон обыкновенный - 1 шт

лосось (кета, семга, форель - на выбор) слабосоленая - 500 гр

сыр сливочный мягкий - 200 гр

оливки бескостные - 10 шт

яйца крутые - 2 шт

майонез (при желании заменяется на сметану) - 200 гр

кинза - 1 пучок

укроп -1 пучок

Для украшения:

перец острый красный - 1 стручок

яйца перепелиные - 4-5 шт

маслины без косточек - 10 шт

лук перьевой зеленый - 4-5 перьев

Итак, состав продуктов томился на столе в ожидании своей участи, муж Joy томился в комнате в ожидании еды... Пора было действовать!

Первый этап - подготовка хлеба. Собственно говоря, хлеб проходит первичную предподготовку уже на стадии покупки, так как предпочтительнее выбирать идеально круглые и высокие экземпляры. Вышеозначенная форма - залог успеха! Далее берем большой нож и аккуратно срезаем верхушку. Срезанную верхушку заныкиваем в уголке. Возможно, она вам еще пригодится! Оставшийся хлеб разрезаем маскимально аккуратно на n-нное количество коржей. Чем больше получится коржей, тем лучше они пропитаются впоследствии "кремом".

Второй этап - заготовка "замазки". Замазка №1 - яично-оливковая. Для чего вилкой тщательно разминаем сваренные яйца в тарелке и соединяем их с мелко-мелко порезанными оливками и 2 ст.ложками сливочного сыра. Замазка №2 - хреновая. Предварительно размягченное сливочное масло растираем с хреном, мелко порубленным укропом и цедрой лимона.

Третий этап - творческий. Полученные коржи смазываем поочередно замазкой №1 и замазкой №2, насколько их хватит. Поверх замазки выкладываем тонко порезанное филе рыбы внахлест и складируем один корж на второй до придания общей конструкции в виде праздничного торта.

Четвертый этап - приготовление крема. Для крема смешиваем майонез, оставшийся сливочный сыр, мелкопорубленную кинзу, соль и перец. Полученной массой обмазываем торт со всех сторон. На этом этапе вы можете окончательно решить - понадобится ли вам срезанная верхушка или нет. Поскольку крема у нас получилось дофига, мы решили верхушку использовать. К тому же она эффектно венчала собой наше творения и придавало нашему изделию большую схожесть с тортом.

Пятый, заключительный, этап - украшение. Для украшения мы использовали маслины, порезанные кружочками, перец и укроп.

После завершения всех работна кухню был допущен главный испытуемый. Увидев наш шедевр, виновник застолья произнес сакраментальную фразу: "Ну это просто тетка в бигудях какая-то!". Очевидно супруга Joy на эти ассоциации натолкнули порезанные кружочками маслины. Посему сей кудинарный шедевр мы так и решили назвать -"Тетка в бигудях"!