Нашумевший картофельный салат из Тиктока. Быстро, дёшево и очень вкусно!

Ингредиенты:

варёный картофель 5 шт.;

свежий огурец 2 шт.;

маринованные огурцы 10 корнишонов;

красный лук (половинка одной луковицы);

свежая зелень;

майонез 2-3 ст.л.;

сметана 2 ч.л.;

зернистая горчица 1 ч.л.;

мёд 1 ч.л.

1. Картофель (лучше маленький и молодой) отвариваем до готовности. После этого выкладываем его на противень и каждую картофелину приминаем стаканом. Далее слегка сдабриваем растительным маслом, солим, перчим и отправляем в духовку на максимальную температуру, чтобы картошка (со шкуркой) как следует запеклась. На это уходит до получаса.

2. В это время нарезаем огурцы и лук. Красный лук дополнительно можно минут на 10 замариновать в винном (яблочном) уксусе и сахаре. Так он будет мягче по вкусу.

3. Делаем заправку. Вообще, вы можете её немного упростить, заменив майонез и сметану на греческий йогурт. Так у салата снизится калорийность. На вкус значительно это не повлияет. В нашем же случае смешиваем майонез, сметану, горчицу и мёд. Нарезаем зелень (петрушка, укроп или любую другую).

4. Смешиваем все ингредиенты. Картофель добавляем в последнюю очередь, чтобы он сохранил свою хрустящую корочку.

Салат можно есть сразу, тогда он будет ещё тёплым и с хрустящей запечёной картошкой. Но можно дать ему настояться. Тоже получается очень вкусно.

В итоге из простых ингредиентов мы получаем большую порцию сытного и вкусного салата. А если заменить майонез на йогурт, салат станет отличным диетическим гарниром к мясу или рыбе. Ну если вдруг салат это вообще не ваше, очень рекомендуем приготовить картошку таким вот способом. Она получается как с костра!

Приятного аппетита!

