Юлия Аверина
Салаты и закуски

Нашумевший картофельный салат из Тиктока. Быстро, дёшево и очень вкусно!

Уже несколько месяцев в ТикТоке вирусится рецепт очень простого, но, по мнению блогеров,  вкусного салата из бюджетных и доступных ингредиентов. Кто-то называет его "немецким картофельным салатом". Мы решили повторить рецепт и рассказать о всех нюансах. Сразу скажем: результат порадовал! Дешево, сытно и очень вкусно.  

Ингредиенты:

  • варёный картофель 5 шт.;
  • свежий огурец 2 шт.;
  • маринованные огурцы 10 корнишонов;
  • красный лук (половинка одной луковицы);
  • свежая зелень;
  • майонез 2-3 ст.л.;
  • сметана  2 ч.л.;
  • зернистая горчица 1 ч.л.;
  • мёд 1 ч.л.

1. Картофель (лучше маленький и молодой) отвариваем до готовности. После этого выкладываем его на противень и каждую картофелину приминаем стаканом. Далее слегка сдабриваем растительным маслом, солим, перчим и отправляем в духовку на максимальную температуру, чтобы картошка (со шкуркой)  как следует запеклась. На это уходит до получаса.

 

 

2. В это время нарезаем огурцы и лук. Красный лук дополнительно можно минут на 10 замариновать в винном (яблочном) уксусе и сахаре. Так он будет мягче по вкусу

 

 

3. Делаем заправку. Вообще, вы можете её немного упростить, заменив майонез и сметану на греческий йогурт. Так у салата снизится калорийность. На вкус значительно это не повлияет. В нашем же случае смешиваем майонез, сметану, горчицу и мёд. Нарезаем зелень (петрушка, укроп или любую другую). 

 

4. Смешиваем все ингредиенты. Картофель добавляем в последнюю очередь, чтобы он сохранил свою хрустящую корочку. 

 

 

Салат можно есть сразу, тогда он будет ещё тёплым и с хрустящей запечёной картошкой. Но можно дать ему настояться. Тоже получается очень вкусно. 

 

 

В итоге из простых ингредиентов мы получаем большую порцию сытного и вкусного салата. А если заменить майонез на йогурт, салат станет отличным диетическим гарниром к мясу или рыбе. Ну если вдруг салат это вообще не ваше, очень рекомендуем приготовить картошку таким вот способом. Она получается как с костра!

 

 

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

30
Алмаз_твоего_сердца
29.08.25, 10:48

Какой-то вегетарианский оливье.

Аноним 764
29.08.25, 11:13

Шикарно, надо сделать.

GALAktika-Z
29.08.25, 11:15

Алмаз_твоего_сердца: Какой-то вегетарианский оливье.

мне тоже в рецепте мяса не хватило

Салаты и закуски
