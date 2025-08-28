Нашумевший картофельный салат из Тиктока. Быстро, дёшево и очень вкусно!
Уже несколько месяцев в ТикТоке вирусится рецепт очень простого, но, по мнению блогеров, вкусного салата из бюджетных и доступных ингредиентов. Кто-то называет его "немецким картофельным салатом". Мы решили повторить рецепт и рассказать о всех нюансах. Сразу скажем: результат порадовал! Дешево, сытно и очень вкусно.
Ингредиенты:
- варёный картофель 5 шт.;
- свежий огурец 2 шт.;
- маринованные огурцы 10 корнишонов;
- красный лук (половинка одной луковицы);
- свежая зелень;
- майонез 2-3 ст.л.;
- сметана 2 ч.л.;
- зернистая горчица 1 ч.л.;
- мёд 1 ч.л.
1. Картофель (лучше маленький и молодой) отвариваем до готовности. После этого выкладываем его на противень и каждую картофелину приминаем стаканом. Далее слегка сдабриваем растительным маслом, солим, перчим и отправляем в духовку на максимальную температуру, чтобы картошка (со шкуркой) как следует запеклась. На это уходит до получаса.
2. В это время нарезаем огурцы и лук. Красный лук дополнительно можно минут на 10 замариновать в винном (яблочном) уксусе и сахаре. Так он будет мягче по вкусу.
3. Делаем заправку. Вообще, вы можете её немного упростить, заменив майонез и сметану на греческий йогурт. Так у салата снизится калорийность. На вкус значительно это не повлияет. В нашем же случае смешиваем майонез, сметану, горчицу и мёд. Нарезаем зелень (петрушка, укроп или любую другую).
4. Смешиваем все ингредиенты. Картофель добавляем в последнюю очередь, чтобы он сохранил свою хрустящую корочку.
Салат можно есть сразу, тогда он будет ещё тёплым и с хрустящей запечёной картошкой. Но можно дать ему настояться. Тоже получается очень вкусно.
В итоге из простых ингредиентов мы получаем большую порцию сытного и вкусного салата. А если заменить майонез на йогурт, салат станет отличным диетическим гарниром к мясу или рыбе. Ну если вдруг салат это вообще не ваше, очень рекомендуем приготовить картошку таким вот способом. Она получается как с костра!
Приятного аппетита!
