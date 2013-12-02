Легкий салат из фасоли с брынзой и свеклой
Красная фасоль хорошо сочетается с томатами, луком, чесноком и пряными травами. Отлично подходит для приготовления супов, салатов, овощных или мясных блюд. В ней много белка и клетчатки, поэтому салат с красной фасолью такой сытный, и в то же время легкий. Подайте его на ужин с теплой лепешкой или свежим хрустящим багетом.
Салат из фасоли с брынзой и молодой свеклой
Понадобится:
Для заправки:
Масло оливковое – 3 ст.л.;
Лимон – 12 чайных ложки цедры и сок по вкусу;
Мед – 1 ч.л.;
Чеснок – 1 зубок;
Соль, перец черный молотый
Фасоль пурпурная (красная) – 1 стакан;
Брынза (или козий сыр) – 200 гр.;
Помидоры черри – 10 шт.;
Свекла вареная – 1-2 шт.;
Микс зеленых салатов (руккола, корн, шпинат, базилик) – 1 пакетик;
Лук красный – 1 шт.;
* Сварите фасоль по инструкции на упаковке, остудите. Варится она достаточно долго, поэтому можно приготовить ее заранее. Солить фасоль лучше в конце варки, так как в соленой воде бобовые варятся дольше.
* Сварите, не очищая, свеклу до готовности.
* Помидоры «черри» разрежьте пополам. Теперь нужно разогреть сковороду с 1 ст. ложкой оливкового масла, положить помидоры срезами вниз и подрумянить.
* Пришла пора нарезать брынзу кубиками, красный лук – тонкими кольцами, салат вымыть, обсушить и нарезать или нарвать руками.
* Свеклу очистить и нарезать дольками или кубиками.
* Для заправки: чеснок пропустить через пресс. Соединить масло, мед, чеснок, сок и цедру лимона, соль, перец и взбить вилкой.
* Теперь соедините фасоль с подготовленными продуктами, кроме брынзы, и заправьте соусом.
* Сейчас наш салат нужно выложить в салатницу или сразу в порционные тарелки и посыпать кубиками брынзы сверху.
Приятного аппетита!