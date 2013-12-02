Легкий салат из фасоли с брынзой и свеклой

Красная фасоль хорошо сочетается с томатами, луком, чесноком и пряными травами. Отлично подходит для приготовления супов, салатов, овощных или мясных блюд. В ней много белка и клетчатки, поэтому салат с красной фасолью такой сытный, и в то же время легкий. Подайте его на ужин с теплой лепешкой или свежим хрустящим багетом.

Салат из фасоли с брынзой и молодой свеклой

Понадобится: Для заправки: Масло оливковое – 3 ст.л.; Лимон – 12 чайных ложки цедры и сок по вкусу; Мед – 1 ч.л.; Чеснок – 1 зубок; Соль, перец черный молотый Фасоль пурпурная (красная) – 1 стакан; Брынза (или козий сыр) – 200 гр.; Помидоры черри – 10 шт.; Свекла вареная – 1-2 шт.; Микс зеленых салатов (руккола, корн, шпинат, базилик) – 1 пакетик; Лук красный – 1 шт.;

* Сварите фасоль по инструкции на упаковке, остудите. Варится она достаточно долго, поэтому можно приготовить ее заранее. Солить фасоль лучше в конце варки, так как в соленой воде бобовые варятся дольше.

* Сварите, не очищая, свеклу до готовности.

* Помидоры «черри» разрежьте пополам. Теперь нужно разогреть сковороду с 1 ст. ложкой оливкового масла, положить помидоры срезами вниз и подрумянить.

* Пришла пора нарезать брынзу кубиками, красный лук – тонкими кольцами, салат вымыть, обсушить и нарезать или нарвать руками.

* Свеклу очистить и нарезать дольками или кубиками.

* Для заправки: чеснок пропустить через пресс. Соединить масло, мед, чеснок, сок и цедру лимона, соль, перец и взбить вилкой.

* Теперь соедините фасоль с подготовленными продуктами, кроме брынзы, и заправьте соусом.

* Сейчас наш салат нужно выложить в салатницу или сразу в порционные тарелки и посыпать кубиками брынзы сверху.

Приятного аппетита!