Салат в норвежском стиле

Любите ли Вы сельдь так, как люблю ее я? До дрожи в сердце при виде веселых серебристых чешуек, до чистой слезы счастья при взгляде на рыбный отдел супермаркета. Она поистине прекрасна во всех видах. С вареной молодой картошечкой, лучком да черной горбушечкой… Свернутая в рулетики или тупо порезанная на кусочки… Как настоящая леди в шубе из свеклы… Мммм… И как настоящая леди она не боится быть жирной… Где-то в глубине души она гордится тем, что она жирная. В этом ее сермяжная правда жизни.

Одиноким зимним вечером мне явился образ сельди, подмигнув задорно глазком с подложки. В поисках рецепта желудочного счастья мы обратились к книге уважаемой нами Юлии Высоцкой. Что ж, Юлька не подвела и на этот раз! «Легкий салат с сельдью» предложила она нашему вниманию, ну а мы предлагаем его вам, мои маленькие гурманы.

Итак для салата нам потребуется:

сельдь – 1 тушка

яйца перепелиные – 10 штук

сыр системы «пармезан» - 50 гр

лук зеленый – пучок

лимон - 1 шт

соль

масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

перец черный

Сельдь лучше брать самую жирную. Такую, знаете ли, хорошо откормленную планктоном в глубинах Тихого океана. Чтоб прямо вот при взгляде на эту сельдь вы сами себе казались образцом фитнеса. Вобщем берем эту самую сельдь, и очищаем ее от костей и шкурки. Другими словами тупо делаем филе.

Яйца берем перепелиные. Почему не куриные? Вобщем то можно обойтись и четырьмя куриными, но перепелиные, порезанные пополам, смотрятся гламурнее. Да, немаловажный момент! Яйца нужно сначала отварить, естессна! Самый гемор чистить потом эту мелюзгу.

Берем лук. Зеленый. И забиваем ему стрелку. То есть берем несколько стрелок этого самого лука и режем меленько так.

И финальным этапом готовим заправку. Для этого в миске смешиваем подсолнечное масло, сок половинки лимона, соль и перец.

На дно салатницы выкладываем мелко порезанный лук, порезанную кусочками сельдь, половинки сваренных перепелиных яиц. Присыпаем все это дело тертым сыром и поливаем заправкой.

Оригинальный, легкий и главное, полезный салат с любимой рыбой готов!