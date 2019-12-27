Салат с авокадо и гранатом. Сочный, хрустящий, свежий и яркий
Если традиционные рецепты салатов на новогодний стол уже немного надоели, приготовьте салат с авокадо и гранатом. Без майонеза, с пикантной легкой заправкой. Этот салат принесла в нашу копилочку одна из ю-мам со словами "обалденно, феерично, необычно". Ну что же, мы пробуем, и вам советуем! Вкус, действительно, необычный. Свежий, легкий, немного экзотический. Как раз для встречи Нового года года 2020 - Крыса любит изысканные блюда и красивую подачу.
Салат низкокалорийный, фигуре не повредит ;)
|
Понадобится
Свити – 1 шт.;
Авокадо – 1 шт.;
Гранат без косточек – 1 шт.;
Для заправки:
Лайм (только сок) – ½ шт.;
Горчица зернистая – 1 ч. л. «с горкой»;
Соус Наршараб – 2 ч.л.
Итого: 600 г.
Белки 7.2, жиры 34.2, углеводы 64.8, ккал 564.9
На 100 гр.: белки 1.2, жиры 5.4, углеводы 10.8, ккал 94
Приготовление
* Свити очистите, разделите на дольки и снимите с каждой пленку. Разделите на небольшие кусочки.
* Как почистить гранат дегко и быстро? С граната срежьте макушку – надрежьте кожуру по кругу, стараясь резать только кожуру, до зерен. Снимите «крышечку», будет видно, что гранат внутри разделен пленками-перегородками на сегменты. Надрежьте кожуру вдоль перегородок – так гранат будет легко разделить на части и достать зерна.
* Авокадо очистите и нарежьте небольшими кусочками.
* Соедините в миске все компоненты салата и перемешайте аккуратно.
* Для соуса возьмите сок половины лайма, горчицу с зернышками и Наршараб. Перемешайте и заправьте салат.
* При подаче можно выложить на листья зеленого салата.
* Получился оригинальный салат, очень сочный, хрустящий, на вкус свежий и яркий.
Приятного аппетита! И с Новым годом!