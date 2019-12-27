Салат с авокадо и гранатом. Сочный, хрустящий, свежий и яркий

Если традиционные рецепты салатов на новогодний стол уже немного надоели, приготовьте салат с авокадо и гранатом. Без майонеза, с пикантной легкой заправкой. Этот салат принесла в нашу копилочку одна из ю-мам со словами "обалденно, феерично, необычно". Ну что же, мы пробуем, и вам советуем! Вкус, действительно, необычный. Свежий, легкий, немного экзотический. Как раз для встречи Нового года года 2020 - Крыса любит изысканные блюда и красивую подачу.

Салат низкокалорийный, фигуре не повредит ;)

Понадобится Свити – 1 шт.; Авокадо – 1 шт.; Гранат без косточек – 1 шт.; Для заправки: Лайм (только сок) – ½ шт.; Горчица зернистая – 1 ч. л. «с горкой»; Соус Наршараб – 2 ч.л. Итого: 600 г. Белки 7.2, жиры 34.2, углеводы 64.8, ккал 564.9 На 100 гр.: белки 1.2, жиры 5.4, углеводы 10.8, ккал 94

Приготовление

* Свити очистите, разделите на дольки и снимите с каждой пленку. Разделите на небольшие кусочки.

* Как почистить гранат дегко и быстро? С граната срежьте макушку – надрежьте кожуру по кругу, стараясь резать только кожуру, до зерен. Снимите «крышечку», будет видно, что гранат внутри разделен пленками-перегородками на сегменты. Надрежьте кожуру вдоль перегородок – так гранат будет легко разделить на части и достать зерна.

* Авокадо очистите и нарежьте небольшими кусочками.

* Соедините в миске все компоненты салата и перемешайте аккуратно.

* Для соуса возьмите сок половины лайма, горчицу с зернышками и Наршараб. Перемешайте и заправьте салат.

* При подаче можно выложить на листья зеленого салата.

* Получился оригинальный салат, очень сочный, хрустящий, на вкус свежий и яркий.

Приятного аппетита! И с Новым годом!