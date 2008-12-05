Новогодние шпротные сугробики
Очень быстрая и простая в приготовлении, вкусная, оригинальная закуска к праздничному новогоднему столу.
Список нужных продуктов:
На 3 средних яйца
2 небольших свежих огурчика
10-15 маленьких шпротинок
соль, майонез по вкусу
Шаг 1
Варим яйца 5 минут
Шаг 2
На мелкой терке натираем огурчики. Из серединки одного из огурчиков вырезаем декоративно-вкусную елочку. Натертым огурчиком украшаем тарелку – это хвоя в снегу))). Елку и хвою не забудем посолить!!!
Из остального натертого огурца сливаем жидкость.
Шаг 3
В тертый огурец добавляем шпроты. Мнем их до кашеобразного состояния вилкой. Перемешиваем.
Шаг четвертый
Сваренные и охлажденные яйца разрезаем пополам. Желтки добавляем в начинку из огурцов и шпротин, белки превращаются в сугробики, которые мы будем начинять начинкой.
Шаг пятый
Желтки мнем вилкой, все перемешиваем, добавляем в начинку соль и майонез по вкусу.
Шаг шестой
Начинку закладываем в белки.
Шаг седьмой
Готовое блюдо выставляем на стол и съедаем!