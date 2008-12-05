Очень быстрая и простая в приготовлении, вкусная, оригинальная закуска к праздничному новогоднему столу.

Новогодние шпротные сугробики

Список нужных продуктов:

На 3 средних яйца

2 небольших свежих огурчика

10-15 маленьких шпротинок

соль, майонез по вкусу

Шаг 1

Варим яйца 5 минут

Шаг 2

На мелкой терке натираем огурчики. Из серединки одного из огурчиков вырезаем декоративно-вкусную елочку. Натертым огурчиком украшаем тарелку – это хвоя в снегу))). Елку и хвою не забудем посолить!!!

Из остального натертого огурца сливаем жидкость.

Шаг 3

В тертый огурец добавляем шпроты. Мнем их до кашеобразного состояния вилкой. Перемешиваем.

Шаг четвертый

Сваренные и охлажденные яйца разрезаем пополам. Желтки добавляем в начинку из огурцов и шпротин, белки превращаются в сугробики, которые мы будем начинять начинкой.

Шаг пятый

Желтки мнем вилкой, все перемешиваем, добавляем в начинку соль и майонез по вкусу.

Шаг шестой

Начинку закладываем в белки.

Шаг седьмой

Готовое блюдо выставляем на стол и съедаем!