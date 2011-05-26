Салаты: с грушей и сыром, из моркови с йогуртовой заправкой, с копченой курицей, опятами и горошком

Чтобы сделать хороший салат, не обязательно в точности придерживаться рецепта! Главный секрет интересного салата – богатая фантазия кулинара и желание экспериментировать, и тогда готовка салата станет веселым и азартным делом, а шанс изобрести «свой собственный фирменный» рецепт и всех удивить – абсолютно реальным. Однако известно, что хорошая импровизация должна быть тщательно отрепетирована, поэтому рецепты все ж записывайте – пусть они будут базой для экспериментов и началом вашей кулинарной импровизации.

Салат с грушей и сыром

Понадобится:

Смесь зеленых салатных листьев – 1 пакет 300 гр.;

Груша несладкая – 1 шт.;

Сыр мягкий – 200 гр.;

Орехи грецкие (кешью, кедровые) – 100 гр.;

Оливковое масло, лимонный сок для заправки;

Соль, молотый черный перец.

· Салат вымойте холодной водой, стряхните капли и обсушите на полотенце.

· Орехи слегка прокалите на сухой сковородке до появления приятного аромата.

· Грушу лучше выбрать не слишком сладкую, с сильным ароматом. Очистите её от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите семечки. Нарежьте каждую четвертушку ломтиками.

· Сыр нужен мягкий, несоленый или малосоленый (например, подойдет бри, камамбер, мягкий козий сыр). Нарежьте его кубиками.

· Для заправки соедините оливковое масло и лимонный сок в пропорции 3:1 (3 части масла на 1 часть сока), добавьте соль и перец и взболтайте. Можно положить немного лимонной цедры.

· Смешайте все компоненты в миске и заправьте.

Приятного аппетита!

Салат из моркови с йогуртовой заправкой

Понадобится:

Морковь – 1 шт.;

Грейпфрут – 1 маленький или половинка большого;

Зеленый лук;

Орехи кедровые – полстакана;

Натуральный йогурт без сахара – 1 шт.;

Молотый черный перец, соль по вкусу.

· Морковь нужно натереть на средней терке, так, чтобы получились тонкие стружки.

· Грейпфрут нужен не слишком сладкий. Ножом очистите от кожуры, срезая её до мякоти. Вырежьте дольки (филе), прорезая ножом между пленками-перегородками. Разделите мякоть на небольшие кусочки. Разделывайте фрукт над миской, чтоб собрать выделившийся сок.

· Лук нашинкуйте тонкими колечками. Орехи слегка поджарьте на сухой сковородке.

· Смешайте морковь, лук, сок и дольки грейпфрута. Немного поперчите. Солить не обязательно, попробуйте, как больше понравится. Выложите в миску, полейте йогуртом и посыпьте орехами.

Приятного аппетита!

Салат с копченой курицей и горошком

Понадобится:

Копченая куриная грудка – половинка;

Зеленый горошек – 1 маленькая банка;

Опята маринованные – 1 маленькая банка;

Сыр твердый – 100 гр.;

Майонез для заправки.

· С мяса снимите кожу, и порежьте его маленькими кубиками.

· Сыр натрите на крупной терке. Слейте жидкость с горошка.

· Если грибы крупные, нарежьте их помельче.

· Соедините все компоненты и заправьте.