Салаты: с грушей и сыром, из моркови с йогуртовой заправкой, с копченой курицей, опятами и горошком
Чтобы сделать хороший салат, не обязательно в точности придерживаться рецепта! Главный секрет интересного салата – богатая фантазия кулинара и желание экспериментировать, и тогда готовка салата станет веселым и азартным делом, а шанс изобрести «свой собственный фирменный» рецепт и всех удивить – абсолютно реальным. Однако известно, что хорошая импровизация должна быть тщательно отрепетирована, поэтому рецепты все ж записывайте – пусть они будут базой для экспериментов и началом вашей кулинарной импровизации.
Салат с грушей и сыром
Понадобится:
Смесь зеленых салатных листьев – 1 пакет 300 гр.;
Груша несладкая – 1 шт.;
Сыр мягкий – 200 гр.;
Орехи грецкие (кешью, кедровые) – 100 гр.;
Оливковое масло, лимонный сок для заправки;
Соль, молотый черный перец.
· Салат вымойте холодной водой, стряхните капли и обсушите на полотенце.
· Орехи слегка прокалите на сухой сковородке до появления приятного аромата.
· Грушу лучше выбрать не слишком сладкую, с сильным ароматом. Очистите её от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите семечки. Нарежьте каждую четвертушку ломтиками.
· Сыр нужен мягкий, несоленый или малосоленый (например, подойдет бри, камамбер, мягкий козий сыр). Нарежьте его кубиками.
· Для заправки соедините оливковое масло и лимонный сок в пропорции 3:1 (3 части масла на 1 часть сока), добавьте соль и перец и взболтайте. Можно положить немного лимонной цедры.
· Смешайте все компоненты в миске и заправьте.
Приятного аппетита!
Салат из моркови с йогуртовой заправкой
Понадобится:
Морковь – 1 шт.;
Грейпфрут – 1 маленький или половинка большого;
Зеленый лук;
Орехи кедровые – полстакана;
Натуральный йогурт без сахара – 1 шт.;
Молотый черный перец, соль по вкусу.
· Морковь нужно натереть на средней терке, так, чтобы получились тонкие стружки.
· Грейпфрут нужен не слишком сладкий. Ножом очистите от кожуры, срезая её до мякоти. Вырежьте дольки (филе), прорезая ножом между пленками-перегородками. Разделите мякоть на небольшие кусочки. Разделывайте фрукт над миской, чтоб собрать выделившийся сок.
· Лук нашинкуйте тонкими колечками. Орехи слегка поджарьте на сухой сковородке.
· Смешайте морковь, лук, сок и дольки грейпфрута. Немного поперчите. Солить не обязательно, попробуйте, как больше понравится. Выложите в миску, полейте йогуртом и посыпьте орехами.
Приятного аппетита!
Салат с копченой курицей и горошком
Понадобится:
Копченая куриная грудка – половинка;
Зеленый горошек – 1 маленькая банка;
Опята маринованные – 1 маленькая банка;
Сыр твердый – 100 гр.;
Майонез для заправки.
· С мяса снимите кожу, и порежьте его маленькими кубиками.
· Сыр натрите на крупной терке. Слейте жидкость с горошка.
· Если грибы крупные, нарежьте их помельче.
· Соедините все компоненты и заправьте.
Приятного аппетита!