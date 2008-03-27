Постное меню. Салат «Монастырский»

Особую прелесть этому салату придает заправка из кунжутного масла и жареных семечек. Кунжутное масло - изюминка салата! У нас оно не особенно распространено, а вот в Индии, Японии, Китае есть в арсенале любого повара. Очень вкусная вещь. И полезная. Хоть и стоит довольно дорого, достойно того, чтобы купить небольшую бутылочку. Оно придаст этнический аромат мясным блюдам и обогатит вкус салатов.

Салат «Монастырский»

Понадобится:

Огурец – 2 средних;

Помидор – 2 средних;

Картошка вареная – 2 шт.;

Редиска – 10 шт.;

Семечки тыквенные – треть-четверть стакана;

Семечки подсолнечные - треть-четверть стакана;

Салат листовой;

Капуста пекинская;

Зелень на ваш вкус – петрушка, укроп, зеленый лук. Заправка:

Масло кунжутное;

Соус «ворчестер» (по желанию)

Соль, перец – по вкусу. Из указанного количества получится 6 порций.

1. Делается салат быстро, как и положено доброму салату. Особенно, если есть пара-тройка уже отваренных картофелин. Овощи предварительно вымыты, обсушены и …

2. …начинаем! Сначала поджарим семечки – жарятся они быстро, на сухой сковородке или в микроволновке. Чтоб не сгорели, надо помешивать, а о своей готовности они сообщат - характерным ароматом жареных семечек. Ну, и зарумянятся, конечно. Отставим семечки в сторонку – остывать, а сами…

3. …нашинкуем огурчики, помидорчики тонкими ломтиками, редиску – прозрачными кружочками, картошку – мелким кубиком. Вообще я не люблю много картошки в салатах, но в этом салате она пропитывается заправкой и очень вкусная! Поэтому можно положить даже побольше, картошечки-то, она салат не испортит!

4. Капусту тоже режем тонко, а еще лучше – мелким квадратиком (называется – «шашечкой»), так будет органичнее. Осталось нашинковать зелень (петрушка, укроп, зеленый лук), и листовой салат. Салат вообще-то полагается не резать, а рвать руками на мелкие кусочки – говорят, витаминов больше сохраняется. Ну, давайте и порвем его. Нам не трудно, и так даже проще.

5. Порезали-порвали, сложили в миску. Приправляем – соль, перец по вкусу. Высыпаем туда же жареные семечки. Дело за малым – заправить наш постный кулинарный шедевр кунжутным маслом и несколькими каплями соуса.

Перемешиваем… Прошу к столу!

Приятного аппетита!