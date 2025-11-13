Изысканный салат из свёклы и мягкого сыра с ярким акцентом
Свёкла сейчас продукт сезонный и очень доступный. Стоит меньше 30 рублей за килограмм. Блюд из этого овоща сделать можно предостаточно, в этот раз мы остановились на легком салате, с которым еще и поэкспериментировали в конце, вот, что из этого получилось.
Ингредиенты:
- свекла 3-4 шт.;
- руккола;
- сыр фетакса или сиртаки 150-200 г;
- грецкие орехи 50 г;
- красный лук 1/2 шт.;
- растительное масло 2 ст.л.;
- зернистая горчица 1 ст.л.;
- мёд 1 ч.л.;
- апельсин 1 шт.
Свёклу лучше всего запечь в фольге в духовке, так она будет вкуснее. Остужаем овощ, но в салат его можно добавить немного тёплый.
Замаринуем половинку красного лука с сахаром и лимонным соком (можно яблочный уксус). Оставим минут на 5, чтобы ушла горечь.
Свёклу нарезаем на кубики или дольки, как больше нравится. Перемешиваем с рукколой.
Для заправки смешаем масло, горчицу и мёд. Заправим рукколу со свёклой и луком.
На тарелку выложим немного рукколы в качестве «подушки», далее щедрая порция свекольного салата, кусочки сыра и грецкие орехи. В целом, классическая версия этого салата готова. И это уже красиво и вкусно.
Но на просторах интернета есть варианты, когда в этот салат добавляют кусочки апельсина. Мы решили проверить и, избавив апельсин от плёнок и перегородок, добавили в салат. Сочетание получилось просто потрясающее! Сочный немного кисловатый апельсин дополнил уже имеющиеся вкусны сладкого и соленого в салате. Обязательно попробуйте.
Приятного аппетита!
Зачем мед? Если свекла и апельсин сами по себе сладкие продукты? Я так понимаю, у кого-то хороший урожай свеклы, раз последние рецепты все со свеклой.
Ответ:
А какой у нас последний рецепт был со свёклой?🤔
шуба