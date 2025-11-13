Форум
Салаты и закуски

Изысканный салат из свёклы и мягкого сыра с ярким акцентом

Свёкла сейчас продукт сезонный и очень доступный. Стоит меньше 30 рублей за килограмм. Блюд из этого овоща сделать можно предостаточно, в этот раз мы остановились на легком салате, с которым еще и поэкспериментировали в конце, вот, что из этого получилось. 

Ингредиенты: 

  • свекла 3-4 шт.;
  • руккола;
  • сыр фетакса или сиртаки 150-200 г;
  • грецкие орехи 50 г;
  • красный лук 1/2 шт.;
  • растительное масло 2 ст.л.;
  • зернистая горчица 1 ст.л.;
  • мёд 1 ч.л.;
  • апельсин 1 шт.

 

Свёклу лучше всего запечь в фольге в духовке, так она будет вкуснее. Остужаем овощ, но в салат его можно добавить немного тёплый. 

Замаринуем половинку красного лука с сахаром и лимонным соком (можно яблочный уксус). Оставим минут на 5, чтобы ушла горечь. 

Свёклу нарезаем на кубики или дольки, как больше нравится. Перемешиваем с рукколой. 

Для заправки смешаем масло, горчицу и мёд. Заправим  рукколу со свёклой и луком. 

На тарелку выложим немного рукколы в качестве «подушки», далее щедрая порция свекольного салата, кусочки сыра и грецкие орехи. В целом, классическая версия этого салата готова. И это уже красиво и вкусно. 

Но на просторах интернета есть варианты, когда в этот салат добавляют кусочки апельсина. Мы решили проверить и, избавив апельсин от плёнок и перегородок, добавили в салат. Сочетание получилось просто потрясающее! Сочный немного кисловатый апельсин дополнил уже имеющиеся вкусны сладкого и соленого в салате. Обязательно попробуйте. 

Приятного аппетита! 

Всё не то...
14.11.25, 12:04

Зачем мед? Если свекла и апельсин сами по себе сладкие продукты? Я так понимаю, у кого-то хороший урожай свеклы, раз последние рецепты все со свеклой.

UL_Ia
14.11.25, 12:43

Всё не то...:

Ответ:
А какой у нас последний рецепт был со свёклой?🤔

urtica
14.11.25, 12:53

UL_Ia: А какой у нас последний рецепт был со свёклой?🤔

шуба

