Ролл «Селёдка под шубой». Любимый салат в очень необычном исполнении
Нет, мы не покушаемся на классику, а просто любим аппетитные эксперименты. Сегодня любимый многими салат «Селёдка под шубой» в виде ролла. Готовится легко, а на столе выглядит весьма необычно и празднично. Вкус соответствует оригиналу, но с пикантностью водорослей нори.
Ролл «Селёдка под шубой»
Понадобится:
- 4-5 штук картофеля
- 2 средние морковки
- 2 свёклы
- 5 листов водорослей нори
- сельдь (любая, какая нравится)
- репчатый лук
- майонез
- 1-2 яйца ( можно без него)
- укроп
! Для роллов овощи обязательно нужно запекать, а не варить. Иначе они будут водянистыми и ролл поплывёт.
1. Картошку, свеклу и морковь запекаем в фольге в духовке час-полтора при температуре 180 градусов. Потом полностью даем остыть и натираем на мелкой терке, перемешивая с майонезом в отельных мисках. Яйцо отвариваем и тоже натираем и перемешиваем с майонезом.
2. Репчатый лук мелко режем, чтобы моментально замариновать для пикантности: каплю лимонного сока и столько же сахара. Всё.
3. Собираем ролл. Лучше всего использовать бамбуковый коврик для скручивания роллов. Но в тот момент у нас его не было, поэтому фольга, сложенная в 5-6 слоёв легко спасает ситуацию.
На лист нори раскладываем картофель, по типу, как в японских роллах рис, сверху начинку. Морковь, свекла, сельдь, лук. В качестве эксперимента в несколько роллов добавили яйцо. Закручиваем.
Получаются плотные роллы.
По этому принципу собираем все роллы. Не забудьте свободный край нори смочить водой, чтобы конструкция крепко держалась.
4. Обязательно убираем роллы в холодильник на 2-3 часа. После этого можно подавать. Режутся роллы очень легко. Главное - после каждого среза протирать нож, чтобы нарезанный ролл выглядел красиво и цвета не перемешивались.
Подаём с укропом или можно сделать розовый майонез (свекольный сок+майонез).
Это вкусное блюдо из простых ингредиентов (нори продаются на "Озон" 100-110 рублей за 5 листов).
Если в ролл не добавлять сельдь, закуска будет вегетарианской, но благодаря водорослям не потеряет рыбный оттенок.
На традиционную селедку похоже, но всё-таки за счет нори есть особая нотка!
Приятного аппетита!