Ролл «Селёдка под шубой». Любимый салат в очень необычном исполнении

Нет, мы не покушаемся на классику, а просто любим аппетитные эксперименты. Сегодня любимый многими салат «Селёдка под шубой» в виде ролла. Готовится легко, а на столе выглядит весьма необычно и празднично. Вкус соответствует оригиналу, но с пикантностью водорослей нори.

Ролл «Селёдка под шубой»

Понадобится: 4-5 штук картофеля

2 средние морковки

2 свёклы

5 листов водорослей нори

сельдь (любая, какая нравится)

репчатый лук

майонез

1-2 яйца ( можно без него)

укроп

! Для роллов овощи обязательно нужно запекать, а не варить. Иначе они будут водянистыми и ролл поплывёт.

1. Картошку, свеклу и морковь запекаем в фольге в духовке час-полтора при температуре 180 градусов. Потом полностью даем остыть и натираем на мелкой терке, перемешивая с майонезом в отельных мисках. Яйцо отвариваем и тоже натираем и перемешиваем с майонезом.

2. Репчатый лук мелко режем, чтобы моментально замариновать для пикантности: каплю лимонного сока и столько же сахара. Всё.

3. Собираем ролл. Лучше всего использовать бамбуковый коврик для скручивания роллов. Но в тот момент у нас его не было, поэтому фольга, сложенная в 5-6 слоёв легко спасает ситуацию.

На лист нори раскладываем картофель, по типу, как в японских роллах рис, сверху начинку. Морковь, свекла, сельдь, лук. В качестве эксперимента в несколько роллов добавили яйцо. Закручиваем.

Получаются плотные роллы.

По этому принципу собираем все роллы. Не забудьте свободный край нори смочить водой, чтобы конструкция крепко держалась.

4. Обязательно убираем роллы в холодильник на 2-3 часа. После этого можно подавать. Режутся роллы очень легко. Главное - после каждого среза протирать нож, чтобы нарезанный ролл выглядел красиво и цвета не перемешивались.

Подаём с укропом или можно сделать розовый майонез (свекольный сок+майонез).

Это вкусное блюдо из простых ингредиентов (нори продаются на "Озон" 100-110 рублей за 5 листов).

Если в ролл не добавлять сельдь, закуска будет вегетарианской, но благодаря водорослям не потеряет рыбный оттенок.

На традиционную селедку похоже, но всё-таки за счет нори есть особая нотка!

Приятного аппетита!