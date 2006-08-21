Вышел заяц на крыльцо (или вся кулинарная правда о МТС)

Однажды грустный Оленевод Бельдыев сидел у входа в свою ярангу и горестно вздыхал. Уже неделю ему нечего было есть. Рыба совершенно не желала ловиться, патроны в автомате Калашникова кончились, поэтому застрелить Медведа не представлялось никакой возможности, даже ягель в округе уже весь был собран… Поэтому Оленевод просто сидел и предавался мечтам…

А мечтал он о далеких странах и экзотических жывотных. Больше всего Оленеводу нравилась страна с дивным названием Австралия. А-В-С-Т-Р-А-Л-И-Я! Это слово вкусно перекатывалась у него во рту и провоцировало слюноотделение. Бельдыев знал, что в далекой Австралии есть очень много прекрасных жывотных. Думая о них, Оленевод непроизвольно сжимал гашетку своего верного калаша.

Белый человек однажды рассказал Оленеводу, что самым деликатесным блюдом у австралийских аборигенов считается яйцо страуса. Дескать, в нем очень много витаминов и минералов, а посему оно очень полезно именно для мужского населения. На этом воспоминании Оленевод вторично нажал на гашетку своего калаша.

Погруженные в сладкие мечты, он не сразу услышал ровный гул вертолета. «Неужели геологи?!» - мелькнуло в голове у Оленевода. Да, это были геологи, которые везли ему гуманитарную помощь. «Надеюсь, кроме брошюр о безопасном сексе, они догадались положить туда хотя бы немного еды?» - грустно подумал Оленевод и, не меняя позы, стал ждать своей участи. Вертолет немного покружил над ярангой, а затем из его недр подобно двум фугасам выпало два продолговатых ящика. Со свистом рассекая воздух, ящики упали точно в костровище.

При ударе о землю хлипкие замки сломались и все содержимое вывалилось наружу. С трудом протерев глаза от сажи и пепла, Оленевод увидел, что в этот раз добрые белые люди послали ему…. куриные яйца! Несколько упаковок превосходных яиц живописным омлетом располагались в центре его костровища. Среди битой скорлупы и яичного мусса кое-где белели островки чудом неразбившихся яиц. Вспомнив все плохие слова, которым научили его белые дети в местной школе, куда Оленевод честно отходил три года, он бережно собрал уцелевшие яйца. Их оказалось ровно 15 штук.Что же с ними делать? Приготовить гигантскую яичницу? Тупо! Вспомнить молодость и закидать ими ярангу, представляя, что это вражеский танк? Несерьезно! Дождаться, пока они протухнут и обменять у местного шамана на водку? Слишком долго.

И тут Оленевод вспомнил волшебный рецепт, который по страшному секрету открыл ему его друг-геолог Колямба, после того как они выпили три ящика огненной воды. Речь в этом рецепте шла именно о страусином яйце, а точнее о том, как в домашних условиях приготовить данный продукт. Смутно припомнилось Оленеводу, что для приготовления настоящего страусиного яйца требовалось ровно 15 куриных яиц, два презерватива и кипяток. 15 яиц у него уже было, презервативы ему прислал фонд «Женщины Ямала против абортов» с прошлой гуманитарной посылкой, кипяток прекрасно получался с помощью растопленного в котелке снега. И Оленевод решился на кулинарный подвиг!

Для начала следовало тщательно вымыть презервативы от силиконовой смазки. Для этого Оленевод не пожалел кусочка хозяйственного мыла, чудом завалявшегося у него в яранге. Обычно он чистил им зубы, но ради такого случая не пожалел всего куска. До скрипа вымытые презервативы весело блестели в лучах заходящего солнца. Далее следовало отделить белки от желтков. Ловким движением рук и скорлупы Оленевод играючи справился с данной задачей.

В это время вода в котелке закипело и следовало приступать к следующему этапу. Для этого все желтки были тщательно перемешаны и осторожно влиты в один из презервативов. Придав содержимому какое-то подобие шара, Оленевод опустил наполненный желтками презерватив в кипящую воду и замер в ожидании. Предметом его неистового беспокойства служил сам презерватив, а точнее, мысль о том, выдержит ли латекс столь сильные температуры. Не без внутреннего ликования Оленевод отметил, что латекс со своей задачей успешно справился!

По истечении какого-то времени огромный желток окончательно сварился. Оленевод аккуратно освободил его из резинового плена и невольно залюбовался творением рук своих. Благодаря специальному клапану, который имеется на конце любого презерватива (так называемой «пимпочке») сваренный желток очень напоминал женскую грудь, и это чуть было не свернуло мысли Оленевода совсем в другую от кулинарии область. Усилием воли Бельдыев вернулся к теме яиц. Полученный остуженный желток следовало поместить во второй презерватив и залить оставшейся белковой массой. Глядя на полученный результат, Оленевод почувствовал себя настоящим генетиком… ну на крайняк Франкенштейном . Желток свободно плавал в белковой массе подобно эмбриону.

Полюбовавшись его перемещениями, со вздохом сожаления Бельдыев решительно опустил презерватив с почти готовым яйцом в кипящую воду. Спустя минуты огромное яйцо, как показалось Оленеводу, было готово. Однако бедный Бельдыев не учел, что время варки такого большого яйца должно быть гораздо больше того времени, которое обычные домохозяйки тратят на варку обычного куриного яйца. Вследствие чего, белок у него страдал частичным несварением. Однако это нисколько не омрачило настроение Оленевода. «Как будто это яйцо-пашот!» - подумал Оленевод, весело посыпая желток солью. «Однако в следующий раз буду яйцо динозавра делать!»