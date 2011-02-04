Жюльен с грибами и языком (рецепт с видео)

Приготовим жюльен с языком и грибами и сливочным соусом. Сытно, вкусно и быстро!

А вы знаете, что жюльен – это не только вкусная закуска, а еще и особый способ нарезки продуктов? Жюльеном, или тонкой соломкой, французы режут овощи для супов и салатов, и называются эти блюда тоже жюльенами. Соломка должна быть не толще спички, тогда супы-жюльены быстро варятся и получаются ароматными, с ярким и насыщенным вкусом.

Мы привыкли называть жюльеном горячую порционную закуску из грибов, запеченных под сливочным соусом и сыром. Если к грибам добавить мясо, то жюльен получится более сытным. Немного увеличьте порцию и подайте его на ужин, дополнив салатом из свежих овощей. В качестве мясной составляющей особенно хороши куриные грудки (нарежьте соломкой и слегка подрумяньте), качественная ветчина или вареный язык.

Если у вас нет под рукой кокотниц или порционных жаропрочных формочек – запеките жюльен в булочках, вкусно и симпатично.

Понадобится: Вареный свиной язык – 1 шт.; Шампиньоны – 200 гр.; Лук репчатый – 1 шт.; Для соуса: Масло сливочное – 50 гр.; Мука – 1 ст.л.; Сливки 10-20% – 200 мл.; Сыр твердый (пармезан) – 100 гр. Соль и рубленый черный перец, приправы.

Жюльен с языком и грибами

* Язык заранее сварите. Для этого нужно вымыть и немного поскоблить его ножом, срезать у корня пленочки и «лохмотья», положить в холодную воду и варить до мягкости – пока не станет протыкаться ножом. Сваренный язык нужно сразу же переложить в миску с очень холодной водой, через несколько минут кожа с него легко снимется.

* Все продукты нужно нарезать тонкой длинной соломкой. Лук нарежьте перьями и обжарьте в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Грибы добавьте к луку и поджарьте: сначала они дадут сок, через 7-10 минут сок выпарится и грибы подрумянятся – готово. Снимите со сковородки, пусть остывают.

* Готовим соус. В сковороде распустите сливочное масло, положите муку и поджарьте, помешивая, до золотистого цвета. Когда мука зарумянится и появится приятный, слегка ореховый запах, добавьте подогретые сливки. Вливайте, одновременно размешивая и растирая мучную смесь лопаточкой, чтобы мука заварилась равномерно и без комочков. Для того чтобы исчез привкус сырой муки, соус нужно покипятить минут 10-15 на маленьком огне, время от времени помешивая.

* Соедините нарезанный язык и жареные грибы, выложите в порционные формочки и залейте соусом. Сверху щедро посыпьте тертым сыром.

Запекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Видеоверсия