Закуска «Анкл Бенс»

Название данной закуски происходит от популярного некогда кетчупа «Анкл Бенс». Рецепт и овощи со своего огорода для данного блюда любезно предоставила мне моя любимая свекровь – Лидия Михайловна, за что ей большое спасибо.

Закуска универсальна и хорошо сочетается с мясными блюдами, картофелем, рисом, макаронами.

Понадобится:

1 кг кабачков (мякоти без кожуры и семян)

5 штук сладкого перца

5 штук помидор

5 штук репчатого лука

0,5 л воды

200 гр томатной пасты

0,5 стакана сахара

1 столовая ложка соли

0,5 столовой ложки 70% уксуса

0,5 стакана растительного масла

* Овощи помыть, очистить от плодоножек и семян и мелко нарезать соломкой или кубиками. Далее жарим и тушим овощи по отдельности следующим образом.

* Лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета.

* Положить кабачки в глубокую сковороду, налить столько воды, чтобы она скрывала кабачок, довести до кипения и тушить на небольшом огне 10 минут.

После этого откинуть кабачки на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

* Пока вода стекает, таким же образом потушить перец 10 минут. Тоже откидываем на дуршлаг для стекания лишней воды.

* Помидоры тушить 10 минут без добавления воды (и на дуршлаг откидывать не надо).

* Готовим соус. В большую кастрюлю наливаем 0,5 л воды (для данного количества продуктов подходит кастрюля на 5 л, хорошо использовать скороварку или казан).

Добавляем в воду 200 гр томатной пасты и размешиваем.

Добавляем полстакана сахара, 1 столовую ложку соли, 0,5 столовой ложки 70% уксуса, полстакана растительного масла и размешиваем.

Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения.

* После этого по очереди закладываем овощи (последовательность не принципиальна), доводим до кипения и уменьшаем огонь.

* Тушить 1 час.

Вот готовое блюдо:

А еще эту закуску можно законсервировать. Из данного количества продуктов получается около 3 л готовой закуски (на фото уже меньше, так как муж успел пробу снять ).