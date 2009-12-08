Закуска «Анкл Бенс»
Название данной закуски происходит от популярного некогда кетчупа «Анкл Бенс». Рецепт и овощи со своего огорода для данного блюда любезно предоставила мне моя любимая свекровь – Лидия Михайловна, за что ей большое спасибо.
Закуска универсальна и хорошо сочетается с мясными блюдами, картофелем, рисом, макаронами.
Понадобится:
1 кг кабачков (мякоти без кожуры и семян)
5 штук сладкого перца
5 штук помидор
5 штук репчатого лука
0,5 л воды
200 гр томатной пасты
0,5 стакана сахара
1 столовая ложка соли
0,5 столовой ложки 70% уксуса
0,5 стакана растительного масла
* Овощи помыть, очистить от плодоножек и семян и мелко нарезать соломкой или кубиками. Далее жарим и тушим овощи по отдельности следующим образом.
* Лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета.
* Положить кабачки в глубокую сковороду, налить столько воды, чтобы она скрывала кабачок, довести до кипения и тушить на небольшом огне 10 минут.
После этого откинуть кабачки на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
* Пока вода стекает, таким же образом потушить перец 10 минут. Тоже откидываем на дуршлаг для стекания лишней воды.
* Помидоры тушить 10 минут без добавления воды (и на дуршлаг откидывать не надо).
* Готовим соус. В большую кастрюлю наливаем 0,5 л воды (для данного количества продуктов подходит кастрюля на 5 л, хорошо использовать скороварку или казан).
Добавляем в воду 200 гр томатной пасты и размешиваем.
Добавляем полстакана сахара, 1 столовую ложку соли, 0,5 столовой ложки 70% уксуса, полстакана растительного масла и размешиваем.
Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения.
* После этого по очереди закладываем овощи (последовательность не принципиальна), доводим до кипения и уменьшаем огонь.
* Тушить 1 час.
Вот готовое блюдо:
А еще эту закуску можно законсервировать. Из данного количества продуктов получается около 3 л готовой закуски (на фото уже меньше, так как муж успел пробу снять ).
Приятного аппетита!