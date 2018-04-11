Фитнес-салаты: три простых рецепта

Полезные диетические фитнес салаты весной придутся как нельзя кстати, ведь именно в это время года хочется особенной легкости, стройности, бодрости и чувства полета. Соединяем сочные и хрустящие овощи, бобовые или диетическую куриную грудку, легкую заправку и фитнес-салат готов! Полетели!

Пестрый салат с фасолью и авокадо

Фасоль вареная или консервированная, в собств. соку – 1 банка,

Авокадо – 1 шт.,

Перец болгарский – 1 шт.,

Помидор – 1 шт.,

Зеленый лук – 1 пучок,

Петрушка – 1 пучок,

Заправка: Сок апельсина – ½ шт.,

Оливковое масло – 3- 4 ст. л.,

Соль, перец.

1. Фасоль сварите заранее или возьмите готовую, натуральную, в собственном соку. Слейте жидкость.

2. Помидор залейте кипятком на полминуты, затем облейте холодной водой и снимите кожицу. Нарежьте кубиком.

3. Перец очистите от перегородок и семян, нарежьте кубиками. Авокадо тоже нарежьте кубиками.

4. Зеленый лук (без белой части нарежьте тонкими колечками. Зелень петрушки нарубите мелко. Соедините все компоненты салата.

5. Для заправки смешайте сок половины апельсина, масло, соль, молотый перец, по желанию – добавьте чеснок и пряные травы.

6. Заправьте салат, если нужно – добавьте еще соль и перец.

Салат с курицей и пекинской капустой

Куриная грудка отварная – 300 гр.;

Капуста пекинская - ½ шт.,

Морковь – 1 шт.;

Яблоко зеленое – 1-2 шт.;

Сельдерей (стебли) – 2 шт.;

Ягоды годжи (вяленая вишня, курага, изюм) – ½ стакана;

Зелень петрушки – ½ пучка. Заправка: Оливковое (растительное) масло – 3- 4 ст. л.,

Сок лимона или ароматный /бальзамический уксус – 1-2 ч. л.,

Мед или сахар – ½ ч. л. (по желанию)

Соль, перец.

1. Курицу приготовьте заранее – запеките или отварите на пару. Остудите. Нарежьте крупно соломкой.

2. Капусту нарежьте соломкой, тонкие края листьев – пошире, прикорневую часть – потоньше.

3. Яблоко без кожуры нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке или на терке для корейской моркови.

4. Сельдерей очистите овощечисткой от грубых волокон и нарежьте мелкими кубиками.

5. Ягоды годжи (вишню, курагу, изюм) вымойте, если сухая/твердая – запарьте кипятком на несколько минут, затем обсушите.

6. В миске перемешайте все компоненты салата и заправьте.

7. Для заправки смешайте оливковое масло, сок лимона или ароматный уксус, молотый перец и соль, если нужно – добавьте сахар или мед. Заправьте салат, сверху посыпьте зеленью петрушки.

Салат зеленый с огурцом и капустой

Капуста белокочанная – ¼ шт.,

Огурец – 2 шт.;

Авокадо – 1 шт.;

Укроп – 1 пучок;

Зеленый лук – ½ пучка; Заправка: Оливковое (кунжутное, ореховое, любое растительное) масло – 3- 4 ст. л.,

Соль, перец.

Семечки подсолнечные, тыквенные, кунжутные или семена льна – по желанию, для посыпки салата.

1. Капусту тонко нашинкуйте, посолите, слегка помните и оставьте на несколько минут. За это время она станет мягче и пустит сок. Сок можно слить, чтобы салат не стал водянистым.

2. Огурец очистите, если кожура грубая, и нарежьте тонкой соломкой. Авокадо очистите и нарежьте соломкой или кубиками.

3. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками, укроп мелко нарежьте.

4. Перемешайте все компоненты салата. Заправьте полезным маслом, соль и перец добавьте по вкусу.

5. По желанию: посыпьте салат семечками, слегка подсушенными на сковороде или в духовке.

Приятного аппетита!