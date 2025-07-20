Сытный салат с булгуром, зеленой фасолью и курицей

Идеальный баланс зелени, злаков и белка! Салат стоит попробовать, он простой и вкусный! Им можно заменить летний обед или ужин. Он сытный, но не тяжелый — булгур и курица дают насыщение, а зелень и фасоль добавляют свежесть. Его универсальная заправка — мед и горчица создают гармоничный баланс сладкого и пикантного.

Можно менять ингредиенты — вместо курицы подойдет индейка или тофу, а булгур можно заменить зеленой чечевицей или киноа.

Салат с булгуром, зеленой фасолью и курицей

Понадобится: Булгур — 200 г (сухой вес);

Зеленая стручковая фасоль — 300 г;

Курица — 400 г (отварная, жареная или гриль — на ваш выбор);

Яйца — 2 шт.;

Салат айсберг — 1 небольшой кочан. Для заправки: Оливковое масло — 4 ст. л.;

Яблочный или медовый уксус — 1-2 ст. л.;

Зернистая горчица — 1 ст. л.;

Мед — 1 ч. л.;

Чеснок — 1 зубчик (по желанию);

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Булгур обжарьте 2-3 минуты на сливочном масле, залейте прямо в сковороде кипятком в пропорции 1:2, накройте крышкой и оставьте на 15–20 минут на медленном огне, пока вся жидкость не впитается.

2. Зеленую фасоль отварите в подсоленной воде 3–4 минуты, чтобы она осталась хрустящей. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.

3. Курицу нарежьте кусочками. Если используете отварное филе, можно слегка обжарить его на сухой сковороде для аромата.

4. Яйца сварите вкрутую (8–9 минут), охладите, очистите и разрежьте на половинки или четвертинки.

5. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, мед, измельченный чеснок, соль и перец. Взбейте вилкой до однородности.

6. Салат айсберг порвите руками и выложите на тарелки основой. Сверху распределите теплый булгур, фасоль, курицу и яйца.

Подача: Полейте салат заправкой прямо перед подачей, чтобы листья оставались хрустящими.

Приятного аппетита!