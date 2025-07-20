Сытный салат с булгуром, зеленой фасолью и курицей
Идеальный баланс зелени, злаков и белка! Салат стоит попробовать, он простой и вкусный! Им можно заменить летний обед или ужин. Он сытный, но не тяжелый — булгур и курица дают насыщение, а зелень и фасоль добавляют свежесть. Его универсальная заправка — мед и горчица создают гармоничный баланс сладкого и пикантного.
Можно менять ингредиенты — вместо курицы подойдет индейка или тофу, а булгур можно заменить зеленой чечевицей или киноа.
Салат с булгуром, зеленой фасолью и курицей
Понадобится:
- Булгур — 200 г (сухой вес);
- Зеленая стручковая фасоль — 300 г;
- Курица — 400 г (отварная, жареная или гриль — на ваш выбор);
- Яйца — 2 шт.;
- Салат айсберг — 1 небольшой кочан.
Для заправки:
- Оливковое масло — 4 ст. л.;
- Яблочный или медовый уксус — 1-2 ст. л.;
- Зернистая горчица — 1 ст. л.;
- Мед — 1 ч. л.;
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Булгур обжарьте 2-3 минуты на сливочном масле, залейте прямо в сковороде кипятком в пропорции 1:2, накройте крышкой и оставьте на 15–20 минут на медленном огне, пока вся жидкость не впитается.
2. Зеленую фасоль отварите в подсоленной воде 3–4 минуты, чтобы она осталась хрустящей. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
3. Курицу нарежьте кусочками. Если используете отварное филе, можно слегка обжарить его на сухой сковороде для аромата.
4. Яйца сварите вкрутую (8–9 минут), охладите, очистите и разрежьте на половинки или четвертинки.
5. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, мед, измельченный чеснок, соль и перец. Взбейте вилкой до однородности.
6. Салат айсберг порвите руками и выложите на тарелки основой. Сверху распределите теплый булгур, фасоль, курицу и яйца.
Подача: Полейте салат заправкой прямо перед подачей, чтобы листья оставались хрустящими.
Приятного аппетита!
Рецепт очень хороший!!!
Но я делаю наоборот - булгур обычно просто горячей водой заливаю мин на 20. А фасоль обжариваю)
С руколой, наверное, тоже вкусно будет)