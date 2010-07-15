Лето нынче балует нас жаркими деньками, а в летнюю жару пикники и шашлыки где-нибудь у водоема, на симпатичной полянке или даже на дачном участке – это наше всё. Будете готовиться к очередной вылазке, приготовьте пару домашних соусов – вместо традиционного кетчупа или в дополнение к нему, времени это займет немного, а разнообразие привнесет существенное. А еще эти соусы помогут скоротать время в ожидании шашлыка - в них можно макать кусочки лаваша или багета, или даже вареную картошку. И печеную, конечно, тоже – если еще останется соус.

Соус томатный

Понадобится:

Томатная паста – 250 гр.;

Лимон – цедра с половины лимона и ок.2 ст.л. сока;

Чеснок – 1 зубок;

Соль – 1 ч.л.;

Сахар – 2 ст.л.;

Перец черный молотый – ½ ч.л.;

Кинза – ½ пучка;

Базилик сухой, майоран сухой - по ½ ч.л. (опционально).

· Лимон вымойте и мелкой теркой снимите цедру – примерно с половины лимона. Смешайте в миске молотый перец, соль, цедру и измельченный чеснок. Добавьте томатную пасту и разведите холодной кипяченой водой до той консистенции, которая вам нравится. Я беру воды примерно половину от объема томата.

· Влейте лимонный сок и положите ложку сахара. Теперь надо размешать, попробовать и добавить сахар – соус должен получиться кисло-сладкий, сахара понадобится больше или меньше, в зависимости от того, насколько кислая томатная паста и от вашего желания.

· Кинзу мелко нарежьте и добавьте в соус. Если вы её на дух не переносите – заменяйте зеленью сельдерея или петрушкой, хотя именно кинза дает тот самый вкус – «как у соуса в шашлычных».

Можно еще положить немного сушеного или свежего базилика и майорана.

Приятного аппетита!

Соус с огурцом и зеленью

Понадобится:

Йогурт натуральный без добавок или простокваша – 300-500 мл.

Огурец – 1 средний;

Петрушка и укроп – по половине пучка;

Чеснок – 3 зубка;

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.;

Перец розовый – 1 ч.л. (не обязательно);

Чеснок – 1 зубок;

Соль – 1/2 ч.л.;

Сок лимона по вкусу;

· Для этого соуса подойдет натуральный йогурт без добавок, густая простокваша, сметана. В одной шашлычной мне рассказали, что можно приготовить на кефире, только предварительно его надо «отцедить» - на миску поставьте дуршлаг, на него полотняную салфетку или марлю в три слоя, и наливайте кефир. Через некоторое время сыворотка стечет, а кефир станет некислый и густой, как хорошая сметана. Вот такой и нужен для соуса.

· Огурец вымойте, очистите, если кожура грубая, и натрите на терке. Дайте чуть постоять и отожмите сок. Чеснок пропустите через пресс. Зелень мелко нашинкуйте.

· Соединяем йогурт (простоквашу, кефир), огурец, зелень, чеснок, черный и розовый перец, соль. Теперь нужно попробовать «на соль», добавить немного лимонного сока и, если хотите, оливкового масла. Готово.

Приятного аппетита!

Соус с хреном

Понадобится:

Хрен – кусочек свежего (80-100 гр.) или покупной в баночке - 150 гр.;

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;

Сметана – 150 гр.;

Соль, сахар – по вкусу.

· Для этого соуса подойдет свежий корень хрена, его надо тщательно вымыть, очистить (поскоблить ножом или воспользоваться овощечисткой) и натереть на мелкой терке. Нет свежего? Можно купить готовый, баночный и облагородить его.

· Готовится соус «на раз-два-три». Яблоко очистите, и натрите на мелкой терке, соедините с хреном и сметаной. Попробуйте и добавьте по вкусу соль-сахар. Если использовали свежий хрен, может понадобиться еще немного натурального винного уксуса или лимонного сока. Покупной хрен в баночке, как правило, уже уксус содержит.

· Есть любители, которые такой соус еще и коньяком заправляют, при желании тоже можете попробовать – чайную ложку примерно.

Приятного аппетита!

Соус с пряными травами

Понадобится:

Большой пучок разных пряных трав;

Орехи – полстакана;

Чеснок – 2-3 зубка;

Масло растительное – 80-100 мл.;

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.;

Сок лимона – 1 чайная ложка;

Мед жидкий – 1 чайная ложка;

Соль – 1/2 ч.л.;

· Зелень вымойте и стряхните воду, слегка обсушите, отрежьте грубые стебли. В блендер положите все ингредиенты и половину масла. Измельчите, если смесь получилась густая – добавьте оставшееся масло.

Попробуйте, достаточно ли соли-сахара и подкорректируйте вкус. Все, готово!