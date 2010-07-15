Домашние соусы: томатный, с хреном, с пряными травами, огуречный — на любой вкус! Подойдут для пикника :)
Лето нынче балует нас жаркими деньками, а в летнюю жару пикники и шашлыки где-нибудь у водоема, на симпатичной полянке или даже на дачном участке – это наше всё. Будете готовиться к очередной вылазке, приготовьте пару домашних соусов – вместо традиционного кетчупа или в дополнение к нему, времени это займет немного, а разнообразие привнесет существенное. А еще эти соусы помогут скоротать время в ожидании шашлыка - в них можно макать кусочки лаваша или багета, или даже вареную картошку. И печеную, конечно, тоже – если еще останется соус.
Соус томатный
Понадобится:
Томатная паста – 250 гр.;
Лимон – цедра с половины лимона и ок.2 ст.л. сока;
Чеснок – 1 зубок;
Соль – 1 ч.л.;
Сахар – 2 ст.л.;
Перец черный молотый – ½ ч.л.;
Кинза – ½ пучка;
Базилик сухой, майоран сухой - по ½ ч.л. (опционально).
· Лимон вымойте и мелкой теркой снимите цедру – примерно с половины лимона. Смешайте в миске молотый перец, соль, цедру и измельченный чеснок. Добавьте томатную пасту и разведите холодной кипяченой водой до той консистенции, которая вам нравится. Я беру воды примерно половину от объема томата.
· Влейте лимонный сок и положите ложку сахара. Теперь надо размешать, попробовать и добавить сахар – соус должен получиться кисло-сладкий, сахара понадобится больше или меньше, в зависимости от того, насколько кислая томатная паста и от вашего желания.
· Кинзу мелко нарежьте и добавьте в соус. Если вы её на дух не переносите – заменяйте зеленью сельдерея или петрушкой, хотя именно кинза дает тот самый вкус – «как у соуса в шашлычных».
Можно еще положить немного сушеного или свежего базилика и майорана.
Приятного аппетита!
Соус с огурцом и зеленью
Понадобится:
Йогурт натуральный без добавок или простокваша – 300-500 мл.
Огурец – 1 средний;
Петрушка и укроп – по половине пучка;
Чеснок – 3 зубка;
Перец черный молотый – 1/3 ч.л.;
Перец розовый – 1 ч.л. (не обязательно);
Соль – 1/2 ч.л.;
Сок лимона по вкусу;
· Для этого соуса подойдет натуральный йогурт без добавок, густая простокваша, сметана. В одной шашлычной мне рассказали, что можно приготовить на кефире, только предварительно его надо «отцедить» - на миску поставьте дуршлаг, на него полотняную салфетку или марлю в три слоя, и наливайте кефир. Через некоторое время сыворотка стечет, а кефир станет некислый и густой, как хорошая сметана. Вот такой и нужен для соуса.
· Огурец вымойте, очистите, если кожура грубая, и натрите на терке. Дайте чуть постоять и отожмите сок. Чеснок пропустите через пресс. Зелень мелко нашинкуйте.
· Соединяем йогурт (простоквашу, кефир), огурец, зелень, чеснок, черный и розовый перец, соль. Теперь нужно попробовать «на соль», добавить немного лимонного сока и, если хотите, оливкового масла. Готово.
Приятного аппетита!
Соус с хреном
Понадобится:
Хрен – кусочек свежего (80-100 гр.) или покупной в баночке - 150 гр.;
Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;
Сметана – 150 гр.;
Соль, сахар – по вкусу.
· Для этого соуса подойдет свежий корень хрена, его надо тщательно вымыть, очистить (поскоблить ножом или воспользоваться овощечисткой) и натереть на мелкой терке. Нет свежего? Можно купить готовый, баночный и облагородить его.
· Готовится соус «на раз-два-три». Яблоко очистите, и натрите на мелкой терке, соедините с хреном и сметаной. Попробуйте и добавьте по вкусу соль-сахар. Если использовали свежий хрен, может понадобиться еще немного натурального винного уксуса или лимонного сока. Покупной хрен в баночке, как правило, уже уксус содержит.
· Есть любители, которые такой соус еще и коньяком заправляют, при желании тоже можете попробовать – чайную ложку примерно.
Приятного аппетита!
Соус с пряными травами
Понадобится:
Большой пучок разных пряных трав;
Орехи – полстакана;
Чеснок – 2-3 зубка;
Масло растительное – 80-100 мл.;
Перец черный молотый – 1/3 ч.л.;
Сок лимона – 1 чайная ложка;
Мед жидкий – 1 чайная ложка;
Соль – 1/2 ч.л.;
· Зелень вымойте и стряхните воду, слегка обсушите, отрежьте грубые стебли. В блендер положите все ингредиенты и половину масла. Измельчите, если смесь получилась густая – добавьте оставшееся масло.
Попробуйте, достаточно ли соли-сахара и подкорректируйте вкус. Все, готово!
Приятного аппетита!