Сырные палочки из кабачка от Василия Емельяненко

Уральские садоводы начали собирать урожаи кабачков. Предлагаем для их утилизации простой и вкусный рецепт от шеф-повара Василия Емельяненко. Мы проверили. Это, действительно, очень вкусно.

Понадобится: небольшие кабачки 2 шт.;

сыр пармезан 70-75 г;

панировочные сухари 1/3 стакана;

приправы из трав;

растительное масло;

чеснок 1-2 зубчика;

соль.

1. Нарезать кабачки дольками размером примерно 1,5х7 см. Срезать слой семечек, чтобы осталась только плотная часть.

2. В кабачки добавить 2-3 ст.л. растительного масла, 1-2 ст.л. трав, измельчённый чеснок, натёртый на мелкой тёрке сыр, панировочные сухари, щепотку соли. Всё тщательно перемешиваем.

3. На лист пергамента выкладываем дольки таким образом, чтобы они не касались друг друга.

4. Ставим в предварительно розогретую до 180°С духовку на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Получаются мягкие внутри и хрустящие сверху палочки.

Приятного аппетита!