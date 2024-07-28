Сырные палочки из кабачка от Василия Емельяненко
Уральские садоводы начали собирать урожаи кабачков. Предлагаем для их утилизации простой и вкусный рецепт от шеф-повара Василия Емельяненко. Мы проверили. Это, действительно, очень вкусно.
Понадобится:
- небольшие кабачки 2 шт.;
- сыр пармезан 70-75 г;
- панировочные сухари 1/3 стакана;
- приправы из трав;
- растительное масло;
- чеснок 1-2 зубчика;
- соль.
1. Нарезать кабачки дольками размером примерно 1,5х7 см. Срезать слой семечек, чтобы осталась только плотная часть.
2. В кабачки добавить 2-3 ст.л. растительного масла, 1-2 ст.л. трав, измельчённый чеснок, натёртый на мелкой тёрке сыр, панировочные сухари, щепотку соли. Всё тщательно перемешиваем.
3. На лист пергамента выкладываем дольки таким образом, чтобы они не касались друг друга.
4. Ставим в предварительно розогретую до 180°С духовку на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Получаются мягкие внутри и хрустящие сверху палочки.
Приятного аппетита!