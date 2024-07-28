Форум
Салаты и закуски

Сырные палочки из кабачка от Василия Емельяненко

Уральские садоводы начали собирать урожаи кабачков. Предлагаем для их утилизации простой и вкусный рецепт от шеф-повара Василия Емельяненко. Мы проверили. Это, действительно, очень вкусно.

Понадобится:

  • небольшие кабачки 2 шт.;
  • сыр пармезан 70-75 г; 
  • панировочные сухари 1/3 стакана;
  • приправы из трав;
  • растительное масло;
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • соль.

 

1. Нарезать кабачки дольками размером примерно 1,5х7 см. Срезать слой семечек, чтобы осталась только плотная часть.

2. В кабачки добавить 2-3 ст.л. растительного масла, 1-2 ст.л. трав, измельчённый чеснок, натёртый на мелкой тёрке сыр, панировочные сухари, щепотку соли. Всё тщательно перемешиваем.

3. На лист пергамента выкладываем дольки таким образом, чтобы они не касались друг друга.

4. Ставим в предварительно розогретую до 180°С духовку на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Получаются мягкие внутри и хрустящие сверху палочки. 

Приятного аппетита!

