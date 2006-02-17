Сумерки лягут на город…

Зажгут фонари…

Девушки ждут мастер-класс…

Погожим зимним вечером теплая компашка в составе:

Мария Ф - хозяйка гостеприимного дома

Beatle - приглашенная звезда

Мамзель с Ромой - пара, приятная во всех отношениях

dianИЩа - подрабатывающая частным извозом

Danka - будущая мать

Veter - благоразумно оставившая дитя дома

liska - компаньон и фронтовой товарищ Марии Ф

и два злобных, но очень трудолюбивых папараццо Марья и Coalla, собрались в очень уютной кухне у Марии Ф, дабы научиться великому искусству верчения. Нет-нет! Не верчения попой, как могли подумать некоторые испорченные моралью особи, а великому японскому искусству верчения роллов. В программе также были заявлены японский салат и овощная темпура плюс темпура с тигровыми креветками, ибо мы не ждем милостей от природы, отнять их у нее – наша главная задача! Все необходимые ингредиенты были закуплены заранее, гости оповещены о времени и месте и вот заветный час Х пробил.

Семь на часах…

Дверь заскрипела негромко…

Прибыли первые гости…

Все прибывших встречала довольная жизнью liska, успевшая вкусить все доступные прелести жизни на пару с хозяйкой дома . Вновь прибывшие гости тут же привлекались к сему приятному занятию. Не прошло и полгода, как все в сборе. Дружно прищурили глаза, вдохнули положительную энергию «ци» и понеслось!

Итак, основные действующие лица:

Салат японский

авокадо - 1 шт

креветки - 200 гр

маринованные огурчики – 7-8 штук

Роллы

нори – 1 упаковка (для совсем начинающих: нори – сушеная морская капуста, продается уже листами в пачке)

начинка: семга слабосоленая, огурцы свежие, авокадо, сыр Филадельфия, креветки (далее в зависимости от буйства фантазии)

рис специальный для суши – 1 упаковка (по идее сканает и обычный «Краснодарский», еще вариант – купить рис у китайцев, например, у рынка на Таганском ряду )

) винный уксус - 2 ст. л.

сахар - 1 ст. л.

соль - 1ст. л.

васаби – по вкусу

имбирь маринованный – по вкусу

соевый соус – по вкусу

Темпура

желток яичный – 1 шт

вода холодная питьевая – 1 стакан

лед обыкновенный – 4 кубика

мука – 185 гр

тигровые креветки – 0,5-1 кг

перец болгарский – 2-3 штуки

соус Терияки – по вкусу

Для разгона готовим японский салат. Пока Маша руководит, 2-3 человека режут одновременно ингредиенты для салата, остальные дружно поднимают бокалы за успешное начинания, ваш покорный слуга (а точнее слуги ) работают в режиме нон-стоп . К слову сказать, под японскую кухню одинаково хорошо идет мандышлак, просто водка, водка с соком, просто коньяк и просто Sprite . Буквально 10-15 синхронных взмахов ножами, и салат готов!

Свежий салат на столе…

Время для роллов настало…

Льется рекою сакэ…

Салат – это так, для разминки! Теперь настало время проверить, кто тут действительно мастер, а кто так, маску нашел . Готовим роллы! О, это волшебное слово «роллы»! Почти все знают, что их надо вертеть, но как, куда и почему, догадываются немногие. На самом первоначальном этапе нужно правильно приготовить рис. Для этого специальный рис для суши хорошо промываем и замачиваем в воде на 30 минут. Затем заливаем водой 1:1 и варим 10 минут на очень сильном огне, затем 20 минут на самом слабом огне. После этого даем ему постоять еще 10 минут, и заправляем смесью из винного уксуса, соли и сахара. Хорошо перемешиваем и разрыхляем деревянной лопаточкой. Рис готов. Далее берем лист нори, складываем его пополам и аккуратненько рвем на две равные части. Кладем рис на циновку (к слову сказать, был у меня один знакомый - жуткий скупердяй! Так он, чтобы не покупать циновку, спер у прабабки из дома какую-то салфетку из рисовой соломки, купленную прабабкой по случаю в хозтоварах в ознаменование братской любви к коммунистической партии Китайской народной республики ). Далее ставим рядом с циновкой миску с холодной водой, дабы окунать в нее свои персты, чтоб рис не прилипал. Берем горсточку (или как я однажды подслушала на волшебном канале «Домашний» – колобашечку, – слово-то какое, а?! ) риса и равномерно распределяем рис по поверхности половинки листа нори, оставляя самый край девственно чистым, чтобы было чем залепить наш ролл по окончанию процесса верчения. Далее поверх риса кладем начинку. Тут уж зависит от того, с чем вы хотите получить ролл. Понятно, что для роллов с поэтическим названием «Филадельфия» в начинку, помимо рыбы и огурца, кладут одноименный сыр имени одного америкосовского штата . Вобщем, тут вам открывается полет для творческой мысли. Не стоит, пожалуй, класть огурец с джемом, например, но кто знает, может быть, вы большой оригинал и у вас в сортире лежит еще непрочитанный 10-томник переписки Энгельса с этим.. ну как его?... с Каутским!

Далее после того, как вы определились с начинкой, самое время заворачивать ваш ролл. Для этого берете циновку, и, нежно прижимая, делаете первый виток. При необходимости сдвигаете уже свернутый край опять к началу циновки и продолжаете винтовые движения до тех пор, пока все у вас волшебным образом все не закрутится в симпатишную колбаску. Если края колбаски не слипаются, можно чуть смочить край нори.

После этого освобождаете колбаску из циничного циновкиного плена и режете острым ножом на цилиндрики. Красиво выкладываете на тарелку, кладете рядом васаби и имбирь, ставите пузырек соевого соуса и берете палочки в руки! (и не надо воображать себя героем повести А.Гайдара «Судьба барабанщика» - не умеете пользоваться палочками – возьмите вилку, а то и вовсе руками берите – чего уж там, все свои! ).

Здорово вертятся роллы

Вечная круга загадка…

Где же сакэ? Наливай!

Замечу сразу, вошедшие в азарт ученики не могли остановиться, пока весь рис, которого бы по-любому хватило в качестве годового съестного запаса среднестатистической китайской семье, не был использован. Особо отличились Danka и dianИЩа. Роллы в их трудолюбивых руках вертелись, аки белки в колесе. Тем временем подошло время готовить темпуру. Темпура, или по-нашему, по-бразильски, банальный кляр – блюдо весьма простое в приготовлении, но необычайно вкусное. Первым делом, подготавливаем начинку. Для этого гиганцкие тигровые креветки (очищенные, естессно! ) нежно берем за хвостик, кладем на доску и аккуратнейшим образом надрезаем им брюшко пять или шесть раз по всему периметру. Такого рода препарирование производится для того, чтобы во время жарки креветка не была скрючена, как страдающая полиартритом 90-летняя старушка, а держала прямую и гордую осанку. Что касается перца – его просто режем на полоски шириной 1-1.5 см. Далее готовим непосредственно то, что и называется темпурой. Для этого в широкую миску кладем 1 желток и добавляем 1 стакан очень холодной воды. Туда же с громким «бульк!» отправляем 4 кубика льда. Перемешиваем до однородной массы. Постепенно добавляем 185 гр. (и ни граммом меньше! ) муки. Полученное тесто вымешиваем до полного растворения льда. Темпура готова. В это время напрягаем помощников поставить 2 сковородки с маслом на плиту и хорошенько разогреть их. Далее обмакиваем креветки и перец в темпуру и жарим на разных сковородках до появления легкой золотистой корочки.

Полученные в результате жарки симпатичные продукты выкладываем на салфетку, чтобы дать стечь лишнему маслу. Далее выкладываем на тарелку, обмакиваем в соус Терияки и наслаждаемся неземным вкусом-м-м-м…

Масло шипит на огне…

Скрючено тельце креветки…

Капает слюнка на стол…

Финальные кадры, оба фотоаппарата разряжаются от неимоверного напряжения, в воздухе витает атмосфера всеобщего веселья и ликования! Мастер-класс удался! Участники счастливы и наеты до отвала. Гости потихоньку расходятся по домам, полные японской еды и впечатлений. Остаются самые стойкие бойцы. А уж что они там дальше делают, о том только япона-мать знает . Вобщем, вертите, Шура, вертите!