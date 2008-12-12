Мы уже знаем, как сделать профитроли, для того, чтобы с их помощью нескучно подать салаты на праздничный стол, а также знаем, что салаты можно завернуть в лаваш или выложить на чипсы Нарядно и красиво - готовим новогодние закуски (и профитроли)! , сегодня знакомьтесь с вариантами закусок и способами украшения стола с их помощью

2. Чем наполнять?

Наполняем заварные булочки (профитроли), корзиночки-тарталетки

Можно купить готовые корзиночки и профитроли, а можно их приготовить самим)) Начинить практически любым салатом, желательно – все мелко нарезать

Наполнять желательно незадолго до подачи, чтобы профитрольки и корзиночки не размокли. А вот приготовить начинку можно заранее.

На каждой профитрольке сделайте разрез в верхней трети, как бы подрезая крышечку. Крышечку приоткрыли, ложкой положили начинку, крышечку закрыли. Если начинка пастообразная, то можно не разрезать профитроли, а начинять при помощи кулинарного шприца, через маленькую дырочку (внизу, возле самого дна, или прямо в дне сделайте отверстие. Будет сюрпризные профитроли - раз начинку не видно .

Начинки для профитролей, они же подойдут для корзиночек и тарталеток:

* Подойдут практически все фарши для «фаршированных яиц»;

* Баночка криля (или мелкие коктейльные креветки), свежий огурчик, яблоко, маленькая луковица, - мелко нарезать, заправить майонезом и черным перцем. Украсить веточкой петрушки.

* Любимый ю-мамами салат из курицы с ананасом. Куриное филе и ломтики ананаса, сыр - нарезать мелким кубиком, добавить нарубленную петрушку, соль-перец, заправить майонезом.

* Картофельный салат. Вареную картошку растолочь, заправить сливками или сметаной, пряностями по вкусу, соль, перец, посыпать тонкими колечками зеленого лука.

* Вариант картофельного салата – добавить маленькие кусочки слегка обжаренной грудинки.

* Лосось (кета или семга), слабосоленый или слегка подкопченный, сливочный сыр типа «Альметте», «Филадельфия», лимон, петрушка. Соединить в блендере сыр и 2/3 рыбы, остальную рыбу нарезать тонкими ломтиками и украсить наполненные профитроли лососем, веточкой петрушки и тонюсеньким ломтиком лимона.

* Вариант предыдущей начинки – творожный сыр заменить плавленым сырком, для получения нежной консистенции добавить немного сливочного масла.

* Баночка тунца в собственном соку, баночка фасоли белой в собственном соку – слить сок. Фасоль измельчить вилкой, соединить с тунцом, добавить много резаной петрушки и лимонный сок. Заправить оливковым маслом.

* Красная икра – эффектно и вкусно Донышко профитрольки можно смазать маслом, выложить ложечку икры, украсить лимончиком и веточкой петрушки.

* Баночка готового мясного паштета, маринованные огурчики, зелень.

* Салат «Рыжик» - тертая на мелкой терке сырая морковка, тертый сыр, ма-а-аленькая тертая луковичка, яйца – ага, тоже надо натереть. Заправить майонезом, соль-перец по вкусу.

* Свекольный салат из тертой (а лучше мелко нарубленной!) свеклы – с чесноком или черносливом, брусникой, яблоком. Перед наполнением обязательно слейте с салата выделившийся сок, а то размокнет дно.

* Сыр, яблоко, яйцо – все маленькими кубиками, половинка тертой луковицы, майонез, соль по вкусу.

* Сыр рокфор (или «дор блю») размять немного, добавить чуть-чуть сливок, грецкие орехи, стебель сельдерея мелко нарубленный, и/или слегка обжаренные шампиньоны;

* Вариант: сыр типа «дор блю» взбить в блендере со сливками до состояния крема. Украсить начиненные профитроли кедровыми орешками и/или половинками красных больших виноградин.

* Творожная начинка. Творог (можно зерненый) соединить с тертым свежим огурчиком или/и тертой редиской, добавить много рубленой зелени, посолить, заправить сливками или сметаной.

* Вариант творожной начинки: в творог добавить тертую на мелкой терке морковку и чеснок. Заправить сметаной.

* Грибы жареные мелко нарезать, прибавить слегка обжаренный репчатый лук, рубленое яйцо, можно еще положить тертый сыр, майонез, кедровые орешки.

* Из говядины (на новогоднем столе в этом году не рекомендуется а так - вкуснятина!). Отварное мясо пропустить через мясорубку, добавить мелко нарубленные маринованные огурчики, жареный лук, вареную морковку, заправить майонезом.

* Плавленый сыр, растертый со сливочным маслом.

* Брынза с красным болгарским перчиком и рублеными маслинами, зелень.

* Баночка «Альметте с хреном» - размять с небольшим количеством сливок – для смягчения вкуса и более нежной консистенции, наполнить профитроли, сверху выложить тонкий ломтик ветчины, зелень.

* Баночка «Альметте с хреном», размешать со сливками, начинить профитроли, сверху выложить кусочек отварной рыбы – любой, лучше белой, минтай и хек подойдет .

* Печень трески, сыр «Виола», яйца на терке. Сверху тонкий ломтик маринованного огурчика и веточка укропа.

Фаршируем яйца

Технология приготовления проста, успех обеспечен!

Уверена, что все знают, как делать, поэтому углубляться в детали не будем , а варианты начинки напишу

· Самое важное – очистить яйца так, чтобы не получилось «одна нога там…» - то есть не осталось в скорлупе половины белка. Для этого после варки слейте кипяток и залейте яйца холодной водой до остывания. Кстати, очень свежие яйца очищаются плохо даже после этого…

· Красивые очищенные яйца режем пополам вдоль, желток вынимаем (пойдет в фарш). Половинки белка будем начинять фаршем.

Приготовление фарша: желток и добавки измельчить блендером или размять вилкой, заправить и посолить-поперчить по вкусу. Зеленый лук, укроп, петрушка, а также нарезанные колечками маслины-оливки, грецкие орешки и кубики красного перца добавляем по вкусу и по желанию.

Фарш:

* Грибной (желток, жареные с луком грибы, сметана или майонез, или немного растительного масла);

* Рыбный (желток, обжаренный лук + лосось, тунец, сардина и пр. в масле);

* Рыбный копченый (желток, рыба горячего копчения (убрать кости), масло растительное или майонез, зеленый лук);

* Сырный №1 (желток, тертый сыр, чеснок, майонез);

* Сырный №2 (желток, тертый сыр, тертая вареная морковь, майонез);

* Печеночный №1 (желток, печень трески, лук зеленый);

* Печеночный №2 (желток, пару ломтиков обжаренной или отварной печени (можно куриной), майонез, или сливочное масло);

* Паштетный (желток, готовый паштет из банки, чернослив мелко нарезанный);

* Бюджетный (желток, жареный лук, масло или майонез);

* Внебюджетный (икра красная или черная);

* Колбасный/ветчинный (желток, мелко нарубленная ветчина, мелко нарубленные маринованные огурчики, майонез);

* Кальмаровый (желток, вареные кальмары, лук, сметана пополам с майонезом);

* Креветочный (желток, мелко нарубленные креветки, майонез);

Готовые фаршированные половинки красиво раскладываем на блюде и украшаем сеточкой из майонеза, зеленью, маслинами, овощной нарезкой.

Заворачиваем – в тонкий лаваш, в блины

Быстро готовить, хорошо смотрится, можно взять с собой на вечеринку, на природу, подойдет для «канапе-вечеринки».

Технология простая

1). Развернуть и разложить блин/лаваш в один слой. 2). Намазать или выложить начинку. 3). Скрутить плотно рулетом. 4). Положить в холодильник, прижав разделочной доской – для уплотнения и 5). Достать и нарезать на кружочки-ломтики.

Намазки и начинки

· Подойдут многие начинки из тех, что для корзиночек и профитролей, и для фаршированных яиц – см. выше.

· Этот вариант больше подходит для лаваша. Мажем любым плавленым сыром (защита от размокания), на сыр выложить листья салата, разложить пластинки малосоленого или копченого лосося, посыпать укропом. Охладить, нарезать на ломтики – рулетики, на каждый положить колечко маслинки и ломтик лимона.

· Селедочный паштет. Селедку разделать на филе, очистить от мелких косточек, в блендере (или через мясорубку) измельчить до состояния крема-паштета вместе с охлажденным сливочным маслом и плавлеными сырками (или тертым сыром). Можно добавить пучок укропа .

· Паштет из печени трески: масло слить, печень измельчить в однородную массу в блендере с яйцами (4 шт.). Можно добавить ложку майонеза. На каждый ломтик рулета положить кусочек маринованного огурца и зелень петрушки. Можно украсить маслинами или каперсами. Вариант – брусочки огурца положить в центр блина (лаваша) и закатать рулет с начинкой.

· Очень вкусно - творожная с хреном намазка. Можно намазать «Альметте с хреном», а можно сделать самостоятельно - жирный свежий творог взбить со сливками или сметаной, добавить по вкусу хрен (из баночки ), посолить.

· Трем на терке яйца и сыр, добавляем мелко нарубленные грецкие орехи (много!) и чеснок, заправляем майонезом (или майонезом со сметаной).

Раскладываем на: чипсы, тосты, хрустящие хлебцы, крекеры, оладушки

Ну, тут и вовсе все понятно (салаты и намазки см. выше). Скажу только, что разные «подложки» меняют вкус начинки, и весьма. Так что если один и тот же паштет разложить на чипсы и крекеры, например, то получится две разных закуски .

Мне очень нравится сырный салат с чесноком на круглых ржаных хлебцах «Finn crisp»: на хлебец мажу салат, сверху кружок помидорки, зелень и капельку майонеза. От салата хлебец немного смягчится, но не размокнет. Вкусно! Вообще эти хлебцы можно нарезать или разломить на небольшие кусочки «на один укус» .

На крекеры под салатики можно положить кружочек яйца или свежего огурчика.

Чипсы лучше всего взять большого размера. В принципе, подойдут любые, лучше со вкусом сметаны, сыра, зеленого лука. Я пробовала Принглз «Light aromas» - они менее жирные , на вкус не такие соленые и довольно нежные.

Оладушки испеките маленького размера и несладкие – на них «смотрятся» творожные и сырные закуски с добавками редиски, свежих огурцов, со сладким перцем или копченым лососем.

Хлеб для тостов нужно подсушить в духовке или поджарить на сковородке, предварительно срезав корки – они станут жесткими. Не обязательно брать «тостерный» хлеб, кстати. Черный хлеб слегка натрите чесноком . Можно перед обжариванием обмакнуть ломтик хлеба во взбитое яйцо – особенно хороши такие тосты с рыбной начинкой.

Раскладываем на ломтики овощей

Очень выигрышно будет выглядеть салат из сыра и яблока (сыр, яблоко, мелко рубленный миндаль с заправкой из сметаны с майонезом) на ломтике яблока. Он свежий и легкий. Нарезаное яблоко слегка сбрызните соком лимона - оно не потемнеет и будет приятный вкусовой нюанс .

На огурец и ломтики перца можно положить творожный крем или салат с ветчиной, например...

Со свеклой, на мой взгляд, отлично сочетается селедка . Мой любимый вариант - творожный сыр с хреном и кусочек красной рыбки (горбуша так же хороша тут, как и форель).