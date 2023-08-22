Вариаций рецепта битых огурцов много. Рецепт такой же многообразный, как рецепт плова, борща или лагмана – у каждой хозяйки свой. Привычные нам огурцы мы приготовим необычным способом и получим пикантную хрустящую закуску с азиатским вкусом, которая подойдёт для пикника или выступит дополнением к мясному блюду.

Битые огурцы – паназиатская закуска

Ингредиенты: - огурцы свежие 6 шт.;

- перец чили 1 шт.;

- кунжутное масло 2 ст. л.;

- соевый соус 2 ст. л.;

- сахар 1 ст. л.;

- соль ½ ч. л.;

- рисовый уксус 2 ст. л.;

- кинза свежая 3 веточки;

- кунжут 1 ч. л.;

- чеснок молодой 2 зубчика.

Приготовление:

1. Хорошо моем и сушим огурцы.

2. Складываем в пакет или накрываем пищевой пленкой. Молотком для отбивных или скалкой бьём по огурцам. Не сильно! Достаточно ударить 3-4 раза, чтобы огурец раскололся, наша цель - не отбить их в крошку. Отбиваем для того, чтобы поверхность огурцов стала рыхлой, так они лучше пропитаются соусом.

3. Большие куски нарезаем на более мелкие, по 3-4 сантиметра.

4. Перекладываем огурцы в миску, добавляем мелко рубленый чеснок, мелко рубленый перец, нарезанную кинзу.! Не забудьте предварительно вынуть из перца все семена – они очень острые.

5. В отдельной ёмкости смешиваем уксус, соевый соус, кунжутное масло, сахар и соль. Добавляем эту заправку в миску с огурцами. Огурцы будут готовы уже через пару часов. Такая закуска может спокойно храниться до 3 дней.

Приятного аппетита!