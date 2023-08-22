Битые огурцы — паназиатская закуска
Вариаций рецепта битых огурцов много. Рецепт такой же многообразный, как рецепт плова, борща или лагмана – у каждой хозяйки свой. Привычные нам огурцы мы приготовим необычным способом и получим пикантную хрустящую закуску с азиатским вкусом, которая подойдёт для пикника или выступит дополнением к мясному блюду.
Ингредиенты:
- огурцы свежие 6 шт.;
Приготовление:
1. Хорошо моем и сушим огурцы.
2. Складываем в пакет или накрываем пищевой пленкой. Молотком для отбивных или скалкой бьём по огурцам. Не сильно! Достаточно ударить 3-4 раза, чтобы огурец раскололся, наша цель - не отбить их в крошку. Отбиваем для того, чтобы поверхность огурцов стала рыхлой, так они лучше пропитаются соусом.
3. Большие куски нарезаем на более мелкие, по 3-4 сантиметра.
4. Перекладываем огурцы в миску, добавляем мелко рубленый чеснок, мелко рубленый перец, нарезанную кинзу.! Не забудьте предварительно вынуть из перца все семена – они очень острые.
5. В отдельной ёмкости смешиваем уксус, соевый соус, кунжутное масло, сахар и соль. Добавляем эту заправку в миску с огурцами. Огурцы будут готовы уже через пару часов. Такая закуска может спокойно храниться до 3 дней.
Приятного аппетита!