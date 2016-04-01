Постное меню: паштет из чечевицы и икра грибная

Постные паштеты очень пригодятся тем, кто в пост скучает по бутербродам и не знает, чего бы такого на хлеб намазать. Простое приготовление, прекрасный результат, даже вне поста эти блюда заслуживают нашего внимания.

Любите грибы? Сделайте грибную икру, она и на ржаном хлебе хороша, и как соус к рису/гречке/макаронам отлично подойдет.

Паштет из чечевицы тоже попробуйте! Мои домашние приятно удивились: надо же, вроде и не мясо, но чем-то похож на мясной паштет. В чечевице много белка, поэтому паштет сытный. Пряные травы можно выбирать по своему вкусу; регулировать остроту, меняя количество перца или добавляя чеснок.

Паштет из чечевицы (постный)

Понадобится: Вареная чечевица – 2 - 2,5 стакана; Лук репчатый – ок. 100-150 гр.; Грибы лесные сушеные – 5-7 гр. (это примерно полстакана, или маленькая горсточка, или неполная столовая ложка грибного порошка); Перец черный молотый, средиземноморские пряные травы; Соль – по вкусу; Масло растительное для жарки; Масло оливковое для заправки паштета.

Примечание. Сушеные лесные грибы очень ароматные, их нужно немного для того, чтобы блюдо приобрело приятный запах и вкус. Можно заменить свежими, в таком случае их нужно предварительно очистить, нарезать и сварить или обжарить. Время готовки зависит от вида грибов.

* Чечевицу сварите до полной готовности, то есть так, чтобы стала мягкая, но не разварилась в кашу. Воду слейте, чечевицу немного обсушите. (Нюанс: чечевицу можно сварить заранее)

* Лук нарежьте мелкими кубиками, в сковороде разогрейте пару ложек растительного масла и подрумяньте лук, не зажаривая сильно.

* Сухие грибы измельчите в мельнице, кофемолке, истолките в ступке. Добавьте грибной порошок в сковороду к обжаренному луку, сюда же добавьте сухие пряные травы и влейте полстакана воды. Размешайте, дайте покипеть на медленном огне до полного испарения воды.

* Соедините чечевицу и лук, измельчите блендером. Посолите, поперчите и добавьте оливковое масло. Еще раз перемешайте.

* Готовый паштет охладите в холодильнике, перед подачей можно посыпать рубленой зеленью, жареным кунжутом, порезанными на колечки маслинами, зеленым луком. Я полила паштет нерафинированным кунжутным маслом, очень вкусно!



Приятного аппетита!

Икра грибная (постная)

Понадобится: Шампиньоны – 400 гр.; Лук репчатый – ок. 100-150 гр.; Морковь – 100 гр.; Соль, смесь перцев – по вкусу; Масло растительное для жарки.

* Морковь и лук очистите, нарежьте кусочками среднего размера.

* В сковороде разогрейте пару ложек растительного масла, положите поочередно морковь, потом лук и немного подрумяньте на сильном огне. Уменьшите жар и готовьте до мягкости, помешивая.

* Шампиньоны быстро ополосните водой (не замачивайте, они сильно впитывают воду) и разрежьте каждый гриб на 4-6 частей.

* Сдвиньте к краям сковороды лук с морковью, увеличьте нагрев и выложите в середину грибы. Помешивая, подрумяньте. Сначала шампиньоны поджарятся, потом дадут сок – тут надо снова уменьшить жар и готовить на медленном огне, помешивая, до испарения жидкости.

* То, что получилось, уже можно посолить и съесть. Если получившееся грибное рагу измельчить в однородное пюре блендером, будет грибной паштет. Если прокрутить на мясорубке, выйдет грибная икра – красивая, структурная, крупинками. Мне нравится именно такая, поэтому я делаю икру. Последний штрих - добавляю соль и смесь перцев, перемешиваю и пробую.

* Готово! Вкусную, сочную грибную икру можно подать как соус со спагетти, гречкой, рисом, сварить картошечку… Или просто намажьте её на ломтик ржаного хлеба!

Приятного аппетита!