Наверное, ни один соус не вызывал столько жарких споров, дебатов, категоричных и противоречивых мнений, от «крайне вредно!» до «кладу его везде, и на хлеб мажу». Истина, как обычно, посередине – майонез был придуман как холодный соус для отварной птицы, рыбы, овощей, в этом качестве он хорош и даже незаменим, и абсолютно безвреден в разумных количествах. Речь идет, разумеется, не о промышленном майонезе, а о домашнем – в этом все спорящие единодушны. А приготовить домашний майонез легко, стоит один раз попробовать!

Тем, кто с подозрением относится к наличию в домашнем майонезе сырых желтков, или же вовсе не употребляет яйца в пищу, предлагаю сделать майонез без яиц. Строго говоря, это не майонез, а соус, очень на него похожий – и вкусный, и моментально готовится, и в качестве «безъяйцевого» заменителя майонеза очень убедителен. Пробуем?

Домашний майонез

Понадобится:

Масло растительное – 240 мл.;

Яйца (желток) – 2 шт.;

Соль - 1 ч.л.;

Сахар – 1 ч.л.;

Горчица сухая – ½ ч.л.;

Уксус 6% - 2 ч.л.

Примечание:

а). Горчицу в порошке можно заменить готовой неострой горчицей, примерно полчайной ложки;

б.) Уксус можно заменить лимонным соком, при этом сока понадобится вполовину меньше.

· Термообработке желтки подвергаться не будут, поэтому, во избежание неприятностей - хорошенько вымойте яйца! И отделите желтки от белков.

· Растительное масло – основной компонент майонеза, поэтому от его вкуса зависит вкус конечного продукта . Выбирайте масло со свежим, приятным для вас вкусом, без запаха. Добавлять или нет оливковое масло – на ваше усмотрение, с ним майонез приобретет своеобразный вкусовой нюанс, нехарактерный для промышленных майонезов и потому для большинства непривычный.

· Приготовьте просторную посудину и венчик для взбивания. Если венчика нет, можно смешивать вилкой или ложкой – тоже получится, но мне кажется, будет не так удобно и немного дольше.

· Желтки положите в миску, добавьте сахар, соль, горчицу и размешайте тщательно, до растворения соли-сахара, на это нужна примерно 1 минута.

· Можно добавлять масло: сначала я вливаю по 1 чайной ложке – налила, размешала, снова налила, размешала – и так 10 ложек.

Потом три раза по 2 чайных ложки, потом три раза по 3 ложки – после этого у вас останется примерно половина масла, а соус уже станет густым. Оставшееся масло добавляю в три приема, каждый раз размешивая до однородности.

· Когда все масло вмешали, получился густой соус, уже почти майонез, только желтоватый – пора добавить уксус. Нужен 6% (5%) столовый уксус, две чайные ложки. Если у вас 9%, например, то разведите его наполовину водой. Можно уксус заменить лимонным соком, но лимонный сок кислый, поэтому его нужно меньше, чем уксуса. И да, на вкусе готового майонеза эта замена тоже отразится.

· Добавьте уксус, размешайте хорошенько, при этом соус посветлеет. Если получился очень густой – можно развести его горячей водой, добавьте 1-2 столовые ложки, и еще раз размешайте.

Готово!

· Храните в холодильнике, но не слишком долго, несколько дней, ведь в домашнем майонезе нет консервантов!

Майонез без яиц

Понадобится:

Масло растительное – 1 стакан (250 мл.);

Молоко – ½ стакана (125 мл.);

Соль - 1 ч.л. неполная, без горки;

Сахар – 1 ч.л., неполная, без горки;

Горчица сухая – ½ ч.л.;

Уксус 5% - 1,5 - 2 ч.л.

Примечание:

а). Горчицу в порошке можно заменить готовой неострой горчицей, примерно полчайной ложки;

б.) Уксус можно заменить лимонным соком, при этом сока понадобится вполовину меньше.

· Масло и молоко должно быть одинаковой температуры, тогда эмульсия образуется легче.

· Растительное масло – основной компонент майонеза, поэтому от его вкуса зависит вкус конечного продукта . Выбирайте масло со свежим, приятным для вас вкусом, без запаха. Добавлять или нет оливковое масло – на ваше усмотрение, учитывайте его своеобразный вкус.

· Для приготовления этого соуса нужен блендер! Я использую ручной погружной блендер, и высокий полулитровый стакан, который был в комплекте с ним.

· В стакан блендера налейте масло, молоко, положите горчицу, соль и сахар. Отмерьте уксус в небольшую ёмкость, приготовьте, он скоро понадобится.

· Включайте блендер – через несколько секунд соус побелеет и начнет густеть – влейте уксус и взбивайте еще немного, до загустения. Все! Понадобилось не больше двух минут.

· Храните в холодильнике, несколько дней – еще раз напомню, что соус не содержит консерванты, поэтому долго храниться не может.